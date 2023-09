escuchar

CÓRDOBA.- El empresario Eduardo Costantini aseguró que la actual crisis que atraviesa la Argentina es diferente a las anteriores porque es “más aguda, más profunda”. Planteó que hay un “fin de ciclo” porque el Estado “está quebrado; hemos aplicado políticas demagogas o puristas a costa del Estado, hemos agrandado el Estado y, a la vez, hemos quebrado sus finanzas, además del balance del Banco Central. Hemos agotado el financiamiento externo”. En esa línea subrayó que el país, “forzosamente tiene que cambiar su política, si no vamos a una hiperinflación”.

Costantini compartió este mediodía compartió un almuerzo con empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde reiteró sus críticas a Juntos por el Cambio (JxC) por haberse concentrado más en su interna que en la sociedad en general. “No estamos viviendo una hiperinflación. Estamos por escalones, subiendo peligrosamente la tasa de inflación -añadió-. Hay anclaje del dólar oficial hasta fin de octubre, los acuerdos de precios que agravan la situación porque los precios relativos están distorsionados. La híper se podría producir si siguen los errores forzados o si el próximo gobierno falla”.

El empresario consideró que el mercado inmobiliario "explotaría" con crédito.

Subrayó que la inercia inflacionaria pasó a doble dígito y que los dólares a futuros están descontando “esa situación más el riesgo del manejo de la situación por parte del Gobierno”. Costantini descree de una dolarización de la economía sin dólares: “Lo razonable de un país es que tenga su moneda, que el BCRA sea independiente por su carta orgánica, que custodie el valor de la moneda. Que haya disciplina fiscal y disciplina monetaria”.

Apuntó que las propuestas del libertario Milei generan “inquietud” en los empresarios. Describió que si el candidato, en vez de “jugarse el todo” por el todo a una dolarización, fuera por una medida “más plausible como es la independencia del Banco Central, el mercado lo tomaría bien”.

“Cuando la inflación es alta hay que bajar el gasto; hay que debilitar el mercado laboral para que los amentos de sueldo no sean tan altos para que no presionen los precios. Así funciona la economía. Ojalá no fuera así el trade-off. Hoy el desequilibrio es gigante y no hay otra solución que disciplinarnos y hacer sacrificios para un día estar mejor”, refirió.

En otro segmento de su presentación, se refirió al mercado inmobiliario para el que el “único incentivo es la estabilidad económica”. A su entender, ese mercado “está barato porque el dólar está caro; los desarrollo bien concebidos destinados a ese segmento son los que se venden y con un margen razonable”.

Ante la consulta de a qué precio debería estar el dólar, señaló “entre $350 y $700; $350 es bajo; debería estar 20% o 30% arriba. Con esta nominalidad que va galopando, ponerle precio es como tirarle a un blanco móvil”.

A su vez, ratificó que las propiedades están “baratas” y hay compras por parte de empresas que tienen pesos y que por problemas regulatorios “no pueden irse al dólar, se refugian en propiedades, igual que familias que pueden hacerlo”.

También analizó el mercado financiero local, al que calificó como “enano”. “Hay desconfianza en el país y el refugio en el dólar. En vez de comprar empresas, compran dólares. Como la Argentina no crece sistemáticamente, tampoco lo hacen las empresas. La bolsa está a 19 veces la ganancia de las empresas, algo por encima de la ganancia histórica, pese a la situación de la economía”, añadió.