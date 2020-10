Domingo Speranza (Newmark Knight Frank), Carla Quiroga (LA NACION) y Daniel Elsztain (IRSA propiedades comerciales) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Con el surgimiento de la pandemia del Covid-19, las oficinas atravesaron distintas etapas. Un primer momento en que quedaron vacías, un segundo momento en que algunas compañías se achicaron en metros cuadrados y, ahora, cuando los trabajadores empiezan a volver a los espacios que seguirán estando y seguirán siendo necesarios, por ejemplo, para transmitir la cultura de la compañía a los empleados y habilitar un lugar de encuentro.

Sobre esto se habló en el panel "Oficinas: los nuevos paradigmas" en el encuentro "Real Estate Argentina", organizado por LA NACION. En primer lugar, Domingo Speranza, fundador y director de Newmark Knight Frank Argentina, dio un panorama del sector que no da cuenta de un momento dramático.

"Hace 11 años que estamos en crisis porque no crece el PBI y recién este trimestre tenemos una vacancia del 11% cuando en América Latina es del 12%. El alquiler promedio antes de la cuarentena estaba en US$28 y ahora está en US$26,70. No veo un momento dramático para las oficinas y también hay una realidad que es que podemos trabajar desde nuestras casas, pero gracias a que en la oficina están los servidores", explicó Speranza en diálogo con Carla Quiroga, editora de Propiedades del diario y moderadora del panel.

En tanto, Daniel Elsztain, director de IRSA propiedades comerciales, dijo que, en el caso de sus oficinas, la vacancia es del 7%, mientras que la renta promedio es más alta. "En un primer momento las oficinas estuvieron vacías, en un segundo momento hubo quienes buscaron achicarse y ahora las compañías ya están llamando a la gente para que vuelva. Hay más compañías que ocupan sus oficinas y conviven con la situación de cuidarse mucho, pero no piensan en achicarse, porque necesitás más espacio para el distanciamiento. No es un sector en crisis, por lo menos lo que son las oficinas AAA", relató.

Más allá de la necesidad de contar con más espacio para permitir el distanciamiento, Speranza habló de la importancia de tener un lugar para transmitir el ADN de la compañía a los empleados, mientras que la arquitecta Paula de Elía hizo énfasis también en la búsqueda de formar comunidad.

"Creo que los espacios comunes no van a desaparecer. Si hay algo que va a suceder es que la parte de la sociabilización va a ser clave para todas las empresas. La gente aislada no trabaja igual que la que sociabiliza", apuntó vía videollamada.

Por último, Elsztain se refirió a la realidad de los shoppings del AMBA, que podrían reabrir sus puertas el próximo lunes. "Estamos pasando un momento único que hubiéramos no querido pasar. Llevamos siete meses cerrados, con lo cual es indispensable y fundamental volver a abrir, no solo por los shoppings, sino por las miles de marcas pymes que están muy afectadas. La mayoría de las marcas se achicaron en locales y equipos y hay otras que no sobrevivieron y va a llevar tiempo hasta que vuelva otra marca. El consumo va a estar, pero no todas las marcas y la industria sigue, seguramente, con un aumento de la oferta de entretenimiento", concluyó.

