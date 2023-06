El desafío de un buen liderazgo en épocas de cambio generacional y tecnológico

escuchar

La pandemia es responsable de un cambio de mentalidad. El recambio generacional viene acompañado de nuevas necesidades. Las tecnologías aceleran sin piedad y obligan a seguirles el ritmo. Esas tres premisas convergen hoy en un mundo empresarial que suma cada día más desafíos. Si adaptarse a los cambios ya era de por sí algo complicado, ahora también hay que poner foco en el talento, la búsqueda de nuevos líderes y la gestión de los recursos humanos.

De todo eso se habló en el panel que tuvo como protagonistas a Guadalupe González, directora de Recursos Humanos de Mercedes-Benz Camiones y Buses; Luis Guastini, presidente y director general de ManpowerGroup Argentina, y Hernán Scotti, director de Recursos Humanos de Dia Argentina, quienes compartieron un diálogo con José Del Río, secretario general de Redacción de LA NACION, en el marco del capítulo ocho del Summit de Recursos Humanos.

Hay que generar cultura en un mundo donde lo híbrido se volvió natural. Los jóvenes quieren ir cada vez menos a una oficina, por eso las prioridades están puestas más en el bienestar que en el crecimiento dentro de una organización y la coyuntura abruma -sobre todo la nacional-. Por eso, los speakers de este encuentro hicieron foco en quien debe dar luz y guía: el líder.

“Es fundamental que los líderes estén con un perfil asociado a nuevos valores y propósito que hemos lanzado”, sintetizó Scotti. “El trabajo del liderazgo es fundamental para la transformación que necesitan hacer las empresas”, aportó Guastini. “Nosotros buscamos un liderazgo colaborativo. Hay que entrenar al líder en esa situación caótica para resolver distintas situaciones”, completó Gónzalez. Esas fueron sus principales definiciones.

Además, señalaron que el verdadero desafío de quienes trabajan en capital humano en este contexto es “encontrar aquellas personas con vocación y habilidad para liderar”.

“Líder se hace, pero hay ciertas habilidades innatas”, precisó el ejecutivo de ManpowerGroup.

Tipos de líder y cambios, muchos cambios

La tecnología está dando batalla. Según estimaciones, cuando surgió la máquina de vapor en la Revolución Industrial, la productividad aumentó un 25%. Hoy, con apenas pocos meses de estudio y avances, las inteligencias artificiales habrían aumentado la producitividad de algunos sectores en un 50%. “La gente tiene expectativas y necesidades nuevas. Por otro lado, las empresas necesitan construir una cultura organizacional con presencialidad. Se estima que para dentro de siete años habrá 85 millones de puestos de trabajo sin cubrir en el mundo y es dentro de esa dicotomía que se están debatiendo cuáles van a ser las políticas de RR.HH. para atraer talento, retenerlo y satisfacer esas necesidades”, explicó Guastini.

Es decir, hay que lidiar con los cambios. Ese es el desafío actual y el que se viene. Por eso tanto énfasis en los liderazgos. Antes, las empresas buscaban a las personas; ahora, las personas buscan a las empresas. “Tenés que ofrecer un liderazgo que invite a tener esa experiencia y encontrar vocación. Nosotros ofrecemos una carrera internacional con un lindo desafío”, comentó González.

“Para nosotros, el bienestar es central. Construimos de adentro hacia afuera y la propuesta de valor se basa en un liderazgo empático, cercano e inspirador”, añadió Scotti. Coincidieron, todos, en que la clave para enfrentarse a todos estos cambios será encontrar un líder inteligente, empático e íntegro que pueda atraer talento y conservarlo.

Hay muchas cosas a tener en cuenta. Porque no se trata únicamente de enumerar cambios, sino de ver factores. Según un estudio presentado por la firma que lidera Guastini, hay cuatro ejes que van a impulsar el potencial humano y a los que hay que mirar para poder enfrentarse a todo lo antes mencionado.

Aspectos demográficos. Hay una gran dicotomía entre una población mundial que está envejeciendo (para 2030, una tercera parte de la población va a tener más de 60 años) y un montón de gente nueva que está ingresando al mercado laboral con expectativas totalmente distintas al resto de las generaciones.

Hay una gran dicotomía entre una población mundial que está envejeciendo (para 2030, una tercera parte de la población va a tener más de 60 años) y un montón de gente nueva que está ingresando al mercado laboral con expectativas totalmente distintas al resto de las generaciones. Elecciones individuales. Ya no es solo el salario el que mueve las decisiones sino que tiene que ver con el bienestar, la salud, el desarrollo y la empleabilidad.

Ya no es solo el salario el que mueve las decisiones sino que tiene que ver con el bienestar, la salud, el desarrollo y la empleabilidad. Cambios tecnológicos.

Reconfiguración de los modelos productivos. Las organizaciones se dieron cuenta de que ciertas concentraciones generan altísimo riesgo. Las fronteras se están diluyendo y el talento empieza a ser más accesible sin importar dónde se encuentre y dónde se pueda conseguir.

El nuevo rol de Recursos Humanos

En este panel se habló de todo, con foco en las transformaciones y en los nuevos roles. Y claro, el área de Recursos Humanos tiene más preponderancia en la actualidad con proyecciones a futuro. Para Scotti, las áreas de RR.HH. se volvieron “socios estratégicos que hablan más el lenguaje del negocio” y “hubo una evolución donde el líder no tiene que saber tanto las respuestas sino hacer más preguntas y darle participación a la gente”.

González coincidió y aportó: “Ahora es un asesor buscado. Te buscan para que estés al lado del negocio y asesores en temas de manejo de gente”. Por último, Guastini tomó la palabra y asoció el cambio nuevamente con las transformaciones tecnológicas. “Hoy podemos cuestionar con mucha profundidad esas tareas que no nos gustan y que ya no son necesariamente obligatorias porque puede hacerlas la tecnología. Eso requiere un desafío enorme porque implica trabajar con la tecnología, pero también desarrollar habilidades que antes no teníamos”.