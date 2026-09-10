El ecosistema de Mercado Libre ya representa el 1% del PBI argentino

La startup que nació en un garaje de Saavedra terminó convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor peso en la economía argentina. Según un informe presentado por la propia plataforma, el ecosistema de Mercado Libre —que reúne a sus negocios de comercio electrónico, pagos digitales, logística y servicios financieros— aportó más de US$5400 millones a la economía local durante 2025, una cifra equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI). Además, sostuvo 126.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

Los datos surgen de Efecto MELI, un estudio que busca medir el impacto económico y social de las plataformas de Mercado Libre y Mercado Pago. Según el relevamiento, más de 3,5 millones de pymes y emprendedores argentinos operaron dentro del ecosistema durante 2025, mientras que casi 42.000 comenzaron a vender online por primera vez. Para el 67% de los vendedores, además, Mercado Libre representó su primera experiencia de comercio electrónico.

“El crecimiento de nuestro ecosistema se traduce en oportunidades concretas para quienes venden, compran y trabajan con Mercado Libre”, señaló Adrián Ecker, country manager de la compañía para la Argentina, en el marco del Mercado Libre Experience, el evento que reúne a más de 11.000 emprendedores y vendedores.

La magnitud del fenómeno también se refleja en el alcance geográfico de la plataforma. Más de la mitad de las pymes que venden en Mercado Libre lograron llegar durante el último año a ciudades donde antes no tenían presencia, mientras que dos de cada tres envíos cruzaron al menos una frontera provincial, contribuyendo a integrar mercados de distintas regiones del país.

Adrián Ecker: “El crecimiento de nuestro ecosistema se traduce en oportunidades concretas para quienes venden, compran y trabajan con Mercado Libre"

Menores costos logísticos

La presentación del informe coincidió con nuevos anuncios de expansión. La empresa ya informó que invertirá US$3400 millones en la Argentina durante 2026 y sumará 1800 empleados , con lo que alcanzará una plantilla total de 18.600 trabajadores en el país.

Pero una de las apuestas más fuertes de cara a los próximos meses pasa por profundizar su estrategia de fidelización de usuarios. A partir del próximo lunes, los suscriptores de Meli+ accederán a envíos gratuitos en compras desde $15.000, cuando hasta ahora el umbral mínimo era de $33.000.

La medida apunta a impulsar categorías de menor ticket, como alimentos, productos de limpieza y artículos de tocador, donde el costo logístico suele tener una incidencia mucho mayor en la decisión de compra. Al mismo tiempo, la empresa busca fortalecer las ventas en el interior del país, donde el peso del envío sobre el precio final resulta más relevante que en los grandes centros urbanos.

La jugada también tiene un objetivo adicional: acelerar el crecimiento de Meli+, el programa de membresías de la compañía. Según explicó Ecker, la expectativa es duplicar la cantidad de suscriptores durante los próximos 12 meses, apalancándose en una propuesta de beneficios que combina envíos gratuitos, descuentos y servicios de entretenimiento.

La apuesta revela una de las principales transformaciones que atraviesa el comercio electrónico. Después de consolidarse en categorías de alto valor, como tecnología, electrodomésticos o indumentaria, las plataformas ahora buscan ganar participación en compras cotidianas y de reposición frecuente. En ese escenario, en Mercado Libre aseguran que reducir la barrera del costo de envío se vuelve una herramienta clave para captar un volumen mucho más amplio de operaciones.

El estudio también muestra cómo la tecnología empieza a jugar un papel central en el desarrollo de los vendedores. Durante 2025, casi la mitad de las pymes que comercializan productos en Mercado Libre utilizó herramientas de inteligencia artificial por primera vez. Entre quienes las adoptaron, cerca del 70% las empleó para mejorar las imágenes de sus publicaciones, mientras que otros vendedores recurrieron a estas soluciones para generar videos o analizar reseñas, reclamos y cancelaciones.

Con una contribución equivalente al 1% del PBI, millones de usuarios y vendedores operando dentro de sus plataformas y nuevas inversiones destinadas a fortalecer su infraestructura, Mercado Libre busca instalar una idea cada vez más presente en el mercado: que su negocio ya trasciende el comercio electrónico y los pagos digitales para convertirse en un ecosistema con impacto directo sobre la actividad económica argentina.