El empresario de medios Marcelo Figoli pone un pie en el negocio de la televisión

Alpha Media, uno de los principales jugadores en el negocio de la radio, debutó en el mercado televisivo. El grupo liderado por Marcelo Figoli concretó la compra de Canal 7 de Neuquén a Telefé. El acuerdo incluye el uso de contenidos de la programación de la señal y la explotación comercial conjunta de los espacios publicitarios, con la mira puesta en convertirse en el principal grupo de medios de la provincia patagónica.

“Vamos a concentrarnos en consolidar el liderazgo del canal en la provincia a través del lanzamiento de una programación local fuerte y de calidad, vinculando la señal con las radios, revistas y portales del grupo”, señaló Figoli a través de un comunicado.

Para Alpha Media la operación representa su ingreso al negocio de la televisión. Hoy, la empresa del grupo que conduce Figoli es uno de mayores operadores de radios del país: controla Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, Blue, la 103.1 y LT3 Rosario. El empresario también es dueño de la licencia local de Newsweek y del portal de noticias NA, y, a principios de este año, puso un pie en el negocio de la publicidad en vía pública, a través de la adquisición del Grupo Vía.

“El objetivo es seguir creciendo a nivel nacional e internacional consolidándonos como una plataforma de medios multiaudiencia, donde se generen contenidos de calidad en cada uno de los soportes y canales que conforman nuestro ecosistema informativo y de entretenimientos” añadió Figoli.

Por fuera del negocio de los medios, Figoli también es el dueño de la productora Fenix Entertainment, una compañía global de entretenimiento y shows con fuerte presencia en la Argentina, América Latina y Europa, y del Parque de la Costa, el centro de atracciones que funciona en Tigre, que adquirió en 2021 de manos de la firma Sociedad Comercial del Plata.

