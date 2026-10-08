El gigante danés Bestseller ya tiene fecha para su desembarco en la Argentina

El desembarco de Bestseller en la Argentina ya tiene fecha y lugar. El gigante danés de la moda abrirá el próximo 23 de octubre sus primeros tres locales en el país en Unicenter, donde debutará en simultáneo con las marcas Jack & Jones, Only y Balmohk.

La llegada se concretará de la mano de Grupo One, el grupo inversor que también impulsó los desembarcos de Decathlon y Kiabi y que ahora busca ampliar su plataforma de marcas internacionales en el mercado argentino. El proyecto contempla una inversión de US$50 millones durante los próximos cinco años y un plan de expansión que prevé alcanzar hasta 40 tiendas en el país.

Las tres primeras aperturas se concentrarán en Unicenter, aunque con locales separados. En el primer nivel del shopping funcionará Jack & Jones, con una superficie de 500 m2 y una propuesta centrada en denim, básicos y moda urbana. En el segundo nivel se instalará Only (define su propuesta como “prendas pensadas para el día a día”), con un espacio de 370 m2, mientras que Balmohk contará con otros 500 m2 cuadrados destinados a una oferta basada en diseño contemporáneo, minimalismo y funcionalidad.

Balmohk tiene, además, una particularidad dentro de la estrategia de Bestseller: se trata de la primera marca del grupo concebida para realizar un lanzamiento simultáneo en Europa y América, como parte de una estrategia orientada a desarrollar nuevas etiquetas con alcance global desde su nacimiento.

Jack & Jones es otra de las marcas que desembarcará en Unicenter

“Sumar Bestseller a nuestro portfolio representa un nuevo paso en el camino que venimos construyendo en Argentina. Después de la llegada de Decathlon y Kiabi, incorporamos tres marcas con identidad y propuestas diferentes, pero con un mismo potencial de crecimiento”, señaló Lucas Lisarrague, Country Head de la compañía. El ejecutivo además adelantó que el grupo planea seguir incorporando otras marcas internacionales.

Expansión regional

Fundada en Dinamarca en 1975, Bestseller es uno de los grandes jugadores internacionales del negocio de la moda. Sus productos se comercializan en más de 90 países y el grupo cuenta con alrededor de 3.100 tiendas propias distribuidas en 47 mercados.

Su socio para la Argentina, Grupo One, está liderado por Manuel Antelo, Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia. Con la incorporación de Bestseller, su portfolio local quedará integrado por Decathlon, Kiabi y las tres nuevas marcas del holding danés.

El grupo también está presente en Uruguay con Decathlon, Kiabi, Naterial y Porcelanosa, y en Paraguay con Decathlon. Además, tiene planes de expansión hacia Perú y Ecuador.

Para acompañar el debut argentino, las tres nuevas tiendas ofrecerán promociones durante el viernes 23 de octubre. Todos los clientes tendrán un descuento del 20% durante la jornada inaugural y los primeros compradores podrán acceder a vouchers de $100.000 y $50.000. A su vez, quienes se registren previamente hasta el 22 de octubre en los sitios locales de las tres marcas podrán obtener un descuento del 40% presentando el código correspondiente al momento de la compra.