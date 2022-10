El nuevo vocabulario de los ejecutivos: Más sofisticado, mismo trabajo

escuchar

El lenguaje directivo ha evolucionado para adaptarse a los cambios de las organizaciones. Todo cambia con intensidades diferentes. Comentábamos en un artículo junto a Nicolás J. Ísola, cómo se transformó el vestuario corporativo. El lenguaje no está exento de los cambios. Aquellos lectores con historia y experiencia laboral (seniority le dicen ahora en las empresas), pueden recordar algunos de los cambios que trataremos en este artículo.

Entrepreneurs: Si hay una palabra que genera glamour es la idea de ser entrepreneur, crear algo desde la nada y, además de llenarse de dinero, agregando valor a la gente o a la sociedad. Mientras más efecto expansivo, más altruista y más fama garantizada. Esto debería estar condimentado por aparecer en los medios como un dios moderno que todo lo que toca se convierte en oro. Elon Musk, Bill Gates y Steve Jobs son los ejemplos a seguir. Esta palabra no existía en el lenguaje vernáculo en los ‘80. En esa época alguien que abría un negocio era comerciante o empresario (si el negocio lo ameritaba). Hoy se tiene un drugstore. un shop o se está trabajando “en retail”. Pero definitivamente entrepreneur y su sustantivo entrepreneurship tienen ese qué se yo…

Hace 40 años te financiaban tus viejos para poder salir adelante, hoy a tus padres no les alcanza (a vos tampoco) y te financian los business angels, algo así como tiburones simpáticos y, sobre todo, con plata. Serán tus socios profesionales que harán de tu negocio un éxito y se quedarán con él. No te preocupes, seguramente va a salir algún otro “business” que te permita armar una “app” y te harás rico. Ponele.

Bienestar: Una palabra que la pandemia nos trajo es la importancia del bienestar. Algunas empresas, para estar a tono con la necesidad de comunicarlo en inglés, hablan de well being. ¿Qué es bienestar? Básicamente tener calidad de vida. ¿Y por qué aparece esta palabra hoy? Porque el trabajo está atentando contra la calidad de vida de las personas. Obvio que el señor y señora lectora pueden estar en contra así que “Keep Calm and Take It Easy” (Calma y tranquilos). El 85% de los que participaron de un estudio de la consultora McKinsey, aseveraron que, con el tiempo, su bienestar declinó, mientras que el 56% puntualizó que las demandas del trabajo se incrementaron. La palabra bienestar no existía en el vocabulario de los ’80. El trabajo quedaba en la oficina y nadie se moría por eso. Hoy, nos vamos de vacaciones con el celular, revisamos mails todos los días (un par de veces) para no juntar correo basura, y los WhatsApp son permanentes. El derecho a la desconexión del que hoy se habla, existía antes sin pedirlo.

Burnout: Mi padre no entiende esa palabra “estrés papá, pero cuando quedás reventado”. Se ríe. “Ustedes los jóvenes (por suerte considera que soy joven) no saben lo que es trabajar”. Cuando yo era chico en la década de 1970, mi padre tenía una carnicería y era proveedor de carne también. Se levantaba a las 5 de la mañana y lo veía cargar medias reses en una furgoneta. Su vuelta a casa era cuando yo ya estaba durmiendo. Este comerciante (entrepreneur) con una actividad sin glamour le permitía, al menos, mantener a la familia. Nunca lo vi estresado, sí cansado. Pero hoy, 62% de las personas que tienen gente a cargo, consideraron que les cuesta manejar la carga laboral y afirman que experimentaron burnout de forma seguida. Mindfulness, yoga, meditación, pilates, tarot… ya no sabemos qué hacer para poder bajar la tensión de trabajos que incorporaron tecnología y nos enchufaron a 220 para asegurarnos que el estrés nunca baje.

Productividad y performance: En el libro El Club de las 5 de la Mañana de Sharma Robin, el autor se esmera en poner la alarma temprano para aprovechar la mañana para así lograr ser productivos el resto del día. El libro, entre otras cosas, se publicita para lograr la productividad de los genios. O sea, ya no nos alcanza el día y necesitamos empezar al alba, cuando canta el gallo o antes, para lograr hacer todo lo que nos piden. Hay que agregar a esto que, antes de la pandemia, los jefes pedían ir a la oficina sí o sí. Y en la oficina, ¿éramos productivos? Para nada. Gran cantidad de horas de reuniones al divino botón nos hacía estallar la agenda. ¿Y dónde éramos más productivos? En casa, en un café, pensando en la ducha. Cualquier lugar menos la oficina. La vieja oficina jerárquica fue cambiando lentamente para convertirse en una oficina letal donde el achicamiento de las estructuras para hacer organizaciones más horizontales, nos puso el jefe en frente ya que no tenía más estructura a la que comandar. Pero cuidado, la horizontalidad es, mayormente, mentirosa; en muchos casos es producto de reestructuraciones espantosas donde el “ahora somos horizontales y lean” significa “nos achicamos y estamos al borde del precipicio”. En ese contexto con menos gente y menos ravioles en la estructura hay que ser todo lo productivo que se pueda y entregar resultados divinos. Y después nos preguntamos el por qué estamos estresados.

Títulos rimbombantes e incomprensibles: Regional Retail Marketing Manager South Cone, Latam Cluster… un título rimbombante, nadie a cargo. Los títulos en los trabajos crecieron con la complejidad del mismo mientras que las estructuras y la cantidad de gente a cargo se achicaron o desaparecieron. Cuarenta años atrás, un manager tenía gente a cargo, objetivos más o menos claros y establecía el norte del área. Hoy, los títulos son incomprensibles para un ser humano normal, la estructura es nefasta ya que incluye variantes amorfas como las matrices y divisiones, y la cantidad de gente a cargo es… rara. Los directivos hoy tienen el desafío de trabajar a la distancia con equipos que no dependen directamente de esa persona por lo que influenciar en otros se convierte en una competencia clara; también se reportan a varias personas al mismo tiempo y nunca se logra satisfacer a nadie. Mientras más largo el título, sospechemos porque seguramente el trabajo va a ser difícil.

Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Si bien la tecnología nos permitió acelerar procesos, búsqueda de información y poder anticipar más claramente al mercado, esa aceleración que nos permitió la tecnología nos metió en un embudo de inmediatez y generación de resultados a la que no siempre es fácil llegar. Tal vez por eso, si tenés más de 40 años, añores algunas cosas del mundo más tranquilo del pasado.