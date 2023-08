escuchar

Esteban Morano se fue, con su esposa e hijos, de Buenos Aires a Miami en 2016. Tenía una consultora de marketing y publicidad en la Argentina y su idea era hacerla crecer incorporando clientes en Estados Unidos. El plan no funcionó y hace cinco años puso en marcha una plataforma para latinos interesados en radicarse o invertir en Estados Unidos. Espera facturar US$1 millón el próximo año.

Morano cuenta a LA NACION que durante seis meses analizó y le “dio vueltas” a su idea de expandir su empresa desde Miami. “Concluí que iba a ser imposible -dice-. La idiosincrasia es muy diferente y el camino era armar una estructura acá. Este es el ‘reino de la especificidad’ y no iba a funcionar el trabajar desde la Argentina”.

Después de abandonar su iniciativa, aprovechó lo aprendido con su propia experiencia migratoria en familia y la que traía de marketing y publicidad de la Argentina para impulsar el proyecto de una plataforma destinada a la comunidad que nuclea a los de habla hispana que quieran vivir o invertir en Estados Unidos.

“Vimos ese segmento que no estaba explotado. La experiencia y los sondeos nos revelaban que el 90% de quienes quieren mudarse o piensan en un negocio quieren transpolar lo que hacen en otro país, y las posibilidades de que eso no funcione son altas. Lo mejor es estudiar, saber las condiciones que se exigen, hacer contactos”, plantea.

Thinkinworld nació hace cinco años con una inversión de US$ 20.000. Además de Morano son tres socios, dos de la Argentina y uno de Bolivia. El objetivo, desde el arranque, fue convertirse en un “nexo, un facilitador de encuentros” de los interesados con profesionales en diferentes áreas. Hoy están en un promedio de 50.000 visitas por mes.

Entre las “especialidades” disponibles se cuentan real estate, migraciones, salud, educación, reubicación, negocios, impuestos, inversiones y salud. “No recomendamos profesionales -subraya Morano-. Somos un puente para que el interesado se informe y tome la decisión correcta”.

El financiamiento de la plataforma es mixto. Tiene ingresos por la venta de dossiers que produce, por el pago de los profesionales enlistados, por la organización de seminarios y por la compra de abonos por parte de individuos o empresas que, en función de la categoría, habilita para distintos niveles de consultas e incluso descuentos.

“Somos un embudo de Google -define Morano-. Todos los meses se van sumando profesionales, incluso de áreas fuera de Miami y de todas las disciplinas. No hay ninguna que no esté cubierta. Para invertir y hacer negocios en Estados Unidos no hay colectora, si se hace mal, el camino es carísimo para arreglar los problemas, por eso es clave la información”.

Las estadísticas de la plataforma muestran que el 60% de las consultas están enfocadas en migración y 40% en inversión pura. Un dato a tener en cuenta es que, de ese segundo grupo, gran parte de los interesados “deja la puerta abierta” para obtener una visa de inversión en el futuro si así lo decide. En lo que hace a negocios, el real estate y las franquicias son dos de los ítems que más interés generan.

Las cuestiones que más preguntas generan son las impositivas, los trámites para empezar una compañía, a la vez que son muchas las consultas sobre qué tipo de inversión conviene en función de los objetivos (renta inmediata; renta más capitalización; protección de capital).

Respecto de los países de origen de las consultas, la Argentina es una “constante”, seguida en general por México y Colombia. Después se acomodan, en función de sus coyunturas político-económicas, Perú y Bolivia. Cada seis meses la plataforma organiza seminarios sobre temas puntuales -el próximo es en agosto, presencial, en Colombia y sobre inversiones-.

“Todavía hoy no hay una plataforma como la nuestra. Sí existen sumas de voluntades, pero no este tipo de networking entre profesionales que promovemos porque, en realidad, nuestro objetivo es que les vaya bien a todos”, sintetiza Morano.