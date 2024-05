Es latina, tiene su propia empresa y reveló cuánto gasta en Miami por mes: “Todo está costoso”

Escuchar

Miami es una de las ciudades más caras para vivir de Estados Unidos y también aparece en los rankings globales que tienen en cuenta a países de todo el mundo. Una emprendedora de ese distrito de Florida fue entrevistada a través de una cuenta de TikTok especializada en el rubro inmobiliario y reveló las dificultades que debe enfrentar en términos de gastos mensuales.

Miami Landscape Skyline Demetrius Theune - Shutterstock

“¿Qué te parece la vida en Miami?”, fue la pregunta inicial realizada por el entrevistador en medio del Brickell City Centre, lo cual derivó en un duro relato por parte de la mujer. “La vida está bastante costosa”, respondió en primera instancia la empresaria de origen latino, que luego detalló que se dedica al rubro de la limpieza. “La inflación está terrible”, lamentó.

Al recibir esta respuesta, el hombre, que cumplía el rol de periodista, se vio en la obligación de repreguntar: “Incluyendo la renta y el auto, ¿cuánto gastas, más o menos, al mes?”. “Gasto entre 5000 y 5200 dólares por mes”, contestó.

El downtown y Brickell son algunas de las zonas más caras de Miami Gentileza International Sales Group

Acto seguido, contó que es propietaria de una compañía de limpieza, pero que en la actualidad le va “más o menos” porque el estado se encuentra en “temporada baja”. No obstante, se mostró confiada al expresar que esperaba que la situación mejorara.

Cuánto cuesta un alquiler en Miami

El mismo entrevistador recorrió todo el centro comercial para buscar más testimonios y preguntar sobre los costos de alquiler en Miami. En general, las personas entrevistadas coincidieron en que las rentas de los apartamentos comienzan en US$1500 aproximadamente, pero que depende mucho de la zona y las características de la vivienda. Además, concordaron en que es sumamente importante conseguir un buen trabajo para poder costear todos esos gastos mensuales.

“La renta en Miami es demasiado cara. Yo actualmente estoy pagando 2700 dólares por mes por un departamento de dos habitaciones y dos baños”, aseguró un joven frente a las cámaras. “Vivir aquí está imposible”, agregó. Antes de finalizar, dejó un consejo para quienes desean residir en la reconocida ciudad estadounidense: “Aprendan a manejar bien sus finanzas”.

Cuánto gana un repartidor de comida en Miami

En otro de los videos compartidos en la cuenta de TikTok, el centro de atención la tiene un grupo latino de repartidores de comida. Al ser consultados acerca del dinero que consiguen en su labor, los trabajadores aseguraron que por noche suelen hacer cerca de 50 dólares.

En este sentido, reconocieron que no es un trabajo bien pago y que con esas cifras no les alcanza para vivir bien, pero que ser delivery de alguna aplicación brinda una gran libertad para manejar sus tiempos, además de que no se exigen muchos requisitos.

En medio de ese ida y vuelta, uno de los hombres que llevaba más de dos años en ese trabajo aseguró que la semana en la que más dinero consiguió, llegó a los US$1800, pero que eso solo ocurre cuando la temporada es alta y hay días de lluvia. “En temporada alta hay muy buenas propinas”, afirmó, aunque advirtió que no siempre es así.

