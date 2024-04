Empezaron con un trailer, hoy tienen más de 100 empleados y llegaron a la “tierra prometida” de la hamburguesa

Escuchar

Empezó como un emprendimiento entre padre e hijo en 2014. Con un trailer, daban vueltas por diferentes eventos y vendían hamburguesas. Un año después abrieron su primer local, con una inversión de $525.000 -en Av, Callao; luego se mudó a Av. Las Heras-. Actualmente, The Food Truck Store tiene más de 100 empleados -entre locales y centro de producción-, vende alrededor de 45.000 combos mensuales y proyecta cerrar 2024 con una facturación de $4.000.000.000. Además, abrió su segundo local en la “tierra prometida” de las hamburguesas, Estados Unidos.

“Estamos muy orgullosos de todo el camino recorrido, que nos permitió soñar en grande, crecer a paso firme y apostar a la expansión no solo en Argentina sino también a nivel internacional. Lograr la aceptación de nuestra propuesta, frente al público norteamericano y su comida típica, fue un gran desafío. Todo a fuerza de trabajo y persiguiendo siempre la calidad, pero también enfocados en desarrollar un producto distinto con identidad propia; y que a su vez rinde homenaje al estilo de diferentes regiones del país del norte”, dice Rodo Cámara, creador de TFTS.

La apertura de su segundo local en EE.UU., en Ft. Lauderdale, se suma a la primera franquicia, inaugurada en el año 2021 en North Miami. El local cuenta con hamburguesas de estilo tradicional y también smash, y diferentes técnicas de cocción: fritas en grasa, hervidas y al vapor. Es la tercera franquicia de la marca -la segunda se inauguró a mediados del año pasado en Pilar-. Y demandó una inversión inicial de U$S450.000. TFTS cuenta con otros tres locales y planifica nuevas aperturas para este año en Estados Unidos y España.

“Para asegurarnos la calidad de nuestros productos decidimos realizar alianzas estratégicas con marcas locales que nos aseguren el sabor y materia prima de calidad. El pan, por ejemplo, es provisto por Martins potato Rolls, la marca N°1 de EE.UU., con su formato de pan 4 inch”, dice Rodo Cámara, y agrega: “La carne es argentina, lo que garantiza que los blend sean de primera, con cortes de Roast beef y Tapa de asado (Chuck & Brisket en EE.UU.)”.

-¿Tienen en carpeta alguna otra ciudad en EE.UU. donde abrir?

-En carpeta para 2023 hay dos locales en EE.UU. y una “Dark kitchen”. Por un lado existe la posibilidad de abrir un local franquiciado con toda la estética característica de TFTS en Orlando, ya en negociaciones avanzadas, y también por la zona sur de Miami, en Coral Gables, Pinecrest o Palmetto Bay. Por otro lado, ya estamos en la etapa final de la negociación para abrir una cocina oculta (para distribuir exclusivamente por delivery), que sería a traves de una alianza con Uber EATS, en Miami, que llegaría a distritos como Brickell, Wynwood, Downtown/Midtown. Es una modalidad que funciona muy bien y confiamos que va a ser una gran experiencia. Por último, y cruzando el Atlántico, queremos abrir en España, en Barcelona, específicamente. Tenemos grandes chances de llegar a la apertura de nuestro primer local en el viejo continente durante este 2024.

-¿Cómo ves al sector de la gastronomía en la Argentina en la actualidad?

-En el primer trimestre del año se pudo sentir una baja significativa en el rubro gastronómico. Específicamente en enero 2024, en comparación con enero del año anterior, la baja fue del 30% estimado, siempre hablando en la cantidad de tickets vendidos, no en facturación. En febrero repuntó, pero la caída fue del 15% respecto a 2023, y en marzo se siente una mejora respecto al inicio del año, pero sigue a la baja. En abril sí creemos que va a darse el alza en venta de tickets, históricamente es un fenómeno que suele darse en este rubro, ya que es esperable la baja en el primer trimestre de cada año. La inflación sin dudas fue un factor determinante para esta caída, los precios aumentaron mucho, y si bien nosotros tratamos de absorber los costos en alza, con proveedores que en algunos casos aumentaron en un 100% los insumos de nuestra producción, tratamos de no trasladar a precios esos aumentos modificando nuestros márgenes de rentabilidad, para no perder volumen de venta. Con gastronómicos es algo que charlamos, en 2023 la gastronomía vivió un boom, la gente que se quedó sin capacidad de ahorro y se volcó al consumo, las salidas a comer, el entretenimiento, y eso con la devaluación se cortó. Pero confiamos en que la gastronomía vuelva a subir.