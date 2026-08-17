Faena New York fue elegido mejor hotel nuevo en los Virtuoso Global Awards 2026

Una marca nacida en Buenos Aires sumó un nuevo reconocimiento internacional. A menos de un año de su desembarco en el competitivo mercado de Manhattan, Faena New York fue elegido como el “Mejor Hotel Nuevo” en los Virtuoso Global Awards 2026.

El premio fue anunciado durante Virtuoso Travel Week, en Las Vegas, uno de los principales encuentros de la industria del turismo de lujo, que reúne cada año a cerca de 4000 asesores, líderes de agencias y socios de viajes de más de 100 países.

El hotel argentino fue seleccionado entre un grupo de finalistas que incluía a Airelles Palladio Venice, Hotel del Coronado, Park Hyatt Tokyo y Waldorf Astoria New York, uno de los establecimientos más emblemáticos de Manhattan.

Alan Faena: “Faena New York fue creado para llevar el espíritu de nuestro mundo a Nueva York" Hulton Deutsch - Corbis Historical

Para Faena, el reconocimiento tiene además un significado particular: representa la llegada a Nueva York de un concepto de hospitalidad que comenzó a desarrollarse hace más de dos décadas en Buenos Aires , con la transformación de Puerto Madero.

“Faena New York fue creado para llevar el espíritu de nuestro mundo a Nueva York, al mismo tiempo que abrazamos la energía, la cultura y la fuerza creativa que definen a esta ciudad. Recibir este reconocimiento tan temprano en su recorrido es un gran honor”, dijo Alan Faena, fundador de la compañía.

De Puerto Madero a Manhattan

La historia de Faena comenzó en Buenos Aires, donde Alan Faena impulsó la transformación de un sector de Puerto Madero y desarrolló el primer Faena District, un proyecto que buscó combinar hotelería, residencias, gastronomía, arte, cultura, entretenimiento y bienestar.

La propuesta luego cruzó fronteras. Primero llegó a Miami Beach y, en 2025, desembarcó en Nueva York con un hotel ubicado en West Chelsea, junto al High Line.

El Faena Hotel en Puerto Madero Faena Hotel

Faena New York combina habitaciones y suites con gastronomía, entretenimiento en vivo, arte y espacios de bienestar, en una búsqueda por integrar el concepto de la marca con la identidad cultural de cada ciudad.

El reconocimiento de Virtuoso -una red internacional especializada en viajes de lujo que reúne a asesores, agencias y proveedores del sector- llega durante el primer año de operación del establecimiento.

En paralelo, la compañía también prepara su llegada a Arabia Saudita: para fines de 2026 prevé la apertura de Faena Island The Red Sea, la primera isla de la marca. También avanza con proyectos en Tulum, São Paulo, Abu Dhabi, Dubái y Wadi Safar, además de una iniciativa de Faena Residences en Miami River.