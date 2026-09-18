Gordis Burger: el influencer con 1,5 millones de seguidores que abrió su primera hamburguesería en Palermo

Federico Perales -conocido en las redes sociales como “El Gordis”- materializó su comunidad de más de 1,5 millones de seguidores en un proyecto de ladrillo y cemento. Con una inversión que alcanzó los US$200.000, el creador de contenido se lanzó al mundo gastronómico con Gordis Burger, una propuesta que busca elevar el estándar de las hamburgueserías de autor.

“Empecé en TikTok en 2022, primero probando y luego preparando comidas desde mi casa, hasta que las hamburguesas ganaron el podio. Los videos pasaron de tener 100.000 a millones de vistas, números que no imaginaba. Mi público comenzó a crecer y me empezó a reconocer por una frase que al principio era muy bardeada, pero que luego llegó hasta spots publicitarios: una buena burga”, señaló Perales.

Perales tiene 26 años, un hijo de dos -“Pochoclito”- y un background que mezcla oficio, trabajo familiar y emprendimientos previos: desde cartelería y depósitos de alimento balanceado hasta un negocio de ropa para bebés que abandonó cuando decidió apostar de lleno por las redes. Ahora, tras más de un año de desarrollo de branding y obra, abrió las puertas de su primer local.

El local rompe el esquema tradicional con el “Gordis Studio”

En diálogo con LA NACION, analiza las claves detrás del modelo de negocios de Gordis Burger:

1. Buscar asesoramiento profesional

Para Perales, uno de los pilares del negocio fue reconocer las limitaciones propias. “Éramos dos personas de 25 años sin saber nada de lo que es abrir un local gastronómico”, admitió en alusión también a Lucho, su “mano derecha” en la creación de videos. Y añadió: “Empezamos a ver todo lo que implicaba y dijimos ‘en dónde nos metimos’”.

La solución llegó de la mano de un amigo, que lo conectó con Juan Manuel López, un referente con 10 años de trayectoria en el sector y cofundador de la cadena de comida rápida Koi, que se convirtió en su socio. Esta alianza le brindó a Gordis Burger el soporte de un centro de producción y una espalda estructural clave para la operación.

2. Diseñar una experiencia

El local rompe el esquema tradicional con el “Gordis Studio”, un sector vidriado y fotogénico diseñado para la creación de contenido. Aunque inicialmente fue pensado como una cabina de streaming, el modelo mutó hacia una propuesta de uso híbrido: mientras Perales graba sus entrevistas con invitados, los clientes pueden observar el proceso desde el salón; y en los ratos libres, puede ser utilizado por los clientes para sentarse a comer, con menú exclusivo de ese sector, y grabar contenidos.

“Queríamos armar algo súper diferente y familiar, al que las personas tengan ganas de venir no solamente por un video publicado en las redes. Queríamos que la gente se sienta parte de ese lugar”, explicó.

3. Preparar una carta a medida

Frente a una amplia oferta gastronómica, Perales trabajó a fondo en el producto y buscó la diferenciación. “Incluso cuando ya sentimos que la carta estaba terminada, buscamos la asesoría de un chef. Habíamos encontrado el blend de carnes y la materia prima que queríamos -incluida la panceta, que es importada de Estados Unidos y tiene un costo más elevado, pero es de calidad superior-. Y cuando el chef concluyó su última prueba, nuestra carta pasó de ser buena o excelente a perfecta”, enfatizó.

La carta incluye hamburguesas clásicas, pero también apuestas disruptivas que van más allá de lo masivo, como una hamburguesa con salsa Alfredo (a base de quesos, tradicional de las pastas) y opciones de picante. “Sabemos que la gente confiará, las probará y se volverá loca”.

4. Generar comunidad

Perales dio a conocer el proyecto de Gordis Burger el 31 de diciembre del año pasado, mediante un posteo en su cuenta de Instagram. En un video, el influencer tildaba las metas alcanzadas en el año, salvo una: tener su primera hamburguesería. Acto seguido, se duerme y al despertar estaba comiendo en su propio local.

Desde entonces, con una estrategia de anticipación y misterio, buscó generar intriga entre sus seguidores. El plan incluyó desde juegos para adivinar la ubicación del local hasta encuestas para que sus seguidores participaran en el armado del menú. “¿Dónde está Gordis Burger? El primero que me mande foto del sticker con la esquina se gana un mes de hamburguesas gratis! Si.. ya empezamos: CABA; parrilla enfrente; una de las esquinas se llama como un país de América Central”, decía uno de los posteos, antes de revelar su locación, en la esquina de Fitz Roy y El Salvador, en el barrio porteño de Palermo.