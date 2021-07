Ahorro: las opciones de inversión para llegar cubierto a las elecciones

Con la carrera de las PASO ya lanzada, y las experiencias cosechadas de tantos otros procesos eleccionarios, los inversores empiezan cada vez antes a prepararse para llegar al “Día D” con las espaldas cubiertas.

“El recalentamiento de la brecha de las últimas semanas y los cambios de regulación en el mercado de CCL nos hacen volver a nuestra hipótesis cambiaria de hace unos meses. La combinación de la disminución en la estacionalidad de liquidación de divisas del agro (a partir de mayo) y los vencimientos en pesos abultados en el tercer trimestre del año, obligaban a prender las señales de alerta a partir de fines de julio o agosto”, resume Pedro Siaba Serrate, estratega de Renta Fija en PPI.

En ese contexto, avanza el analista de PPI, “nosotros vemos con buenos ojos tomar ganancias del carry trade de los meses previos y aprovechar el momento para reducir la posición de pesos siempre de acuerdo al perfil de riesgo de cada inversor”.

Desde SBS Fondos, su CIO Damian Zuzek baja un poco la ansiedad de los inversores: “Previo a cualquier elección el movimiento es hacia la dolarización, razón por la cual ver días con cierta presión sobre el tipo de cambio no debería sorprendernos. El Banco Central tiene herramientas suficientes como para poder administrar la evolución del tipo de cambio”. Dicho esto, y focalizando en inversores que no son de cortísimo plazo, subraya: “Consideramos que hay opciones muy atractivas en dólares y que, en el mediano a largo plazo, posiblemente sean ganadoras respecto al peso”

Paula Gándara, head portfolio manager de AdCap Asset Management, comparte también una lectura moderada. “La dolarización de carteras es propia de los períodos electorales. Por tanto, no podemos descartar algunas presiones sobre los tipos de cambios alternativos. De todos modos, lo más importante es que no pensamos que las presiones provoquen algún tipo de evento disruptivo en el mercado”.

Alternativas de cobertura

Manos a la obra para empezar a trazar estrategias que permitan cubrirse de movimientos en el tipo de cambio pero sin dejar de invertir. Es decir, alternativas adicionales a la compra de dólares (sean solidarios o MEP) para guardar bajo el colchón y que se adapten tanto a quienes tienen expectativa de corrección cambiaria pronunciada poselecciones, como a quienes creen que la inflación puede seguir siendo la variable que más suba.

“De cara a proponer un escenario para plantear posicionarse más en dollar linked o hard dólar (billete o inversiones en esa moneda), creemos con las PASO (septiembre) y principalmente con la extrapolación que se pueda hacer sobre los eventuales candidatos de las elecciones de fin de término, vamos a contar con más argumentos para balancear los portafolios. Al momento, buscaría la diversificación en 70% hard dólar y 30% dollar linked”, manifiesta Federico Pérez, gerente de Inversiones de Mariva Fondos.

Para dolarizarse, Siaba Serrate propone dos alternativas: “La primera son los títulos en dólares que pueden funcionar como un hedge (cobertura) parcial para el tipo de cambio. Es parcial porque uno queda expuesto al riesgo de paridad que irá variando al ritmo de las encuestas y la política. Preferimos títulos corporativos de buena calidad crediticia, como Pan American Energy, Tecpetrol o Pampa Energía, y algunos bonos provinciales de distritos con cuentas fiscales más ordenadas, como Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires”.

“Para un portafolio conservador consideramos estar en dólares, pero es preferible no hacer MEP automáticamente, sino posicionarse a través de instrumentos que se puedan comprar en pesos, pero que paguen en dólares, como las obligaciones negociables (ON). La ON de Arcor con vencimiento en el 2023 nos parece interesante, porque es una compañía diversificada en sus ingresos y con muy buenos indicadores económicos y financieros”, recomienda Maximiliano Donzelli, jefe de research en IOL invertironline.

Otra de las opciones que plantean desde PPI es atarse al dólar a través de los cedear, que se pueden comprar con pesos. “Esta clase de instrumentos, que replican el comportamiento de acciones internacionales, fueron uno de los vehículos favoritos en 2021. De hecho, llegaron a representar el 70% de lo operado en renta variable en BYMA. No hay que dejar de lado que el inversor que toma posición en cedear está asumiendo un riesgo accionario, lo cual no es menor”, aclara Siaba Serrate. Los cedear, como todo instrumento de renta variable (acciones), son alternativas para inversores de largo plazo y que toleran ver alguna volatilidad en los precios.

Gándara, de AdCap, se inclina por proponer los FCI dollar linked, es decir, los que se suscriben en pesos y están atados a la cotización del dólar oficial. “Son un instrumento ideal, porque sirven de cobertura de devaluación oficial. Los mismos pueden suscribirse en pesos. Los fondos, a su vez, devengan una tasa superior a la devaluación. Por ejemplo, el fondo de AdCap Retorno Total tiene una duración menor a un año y una tasa de devaluación más 5%”, explica.

¿Qué debe saber el inversor? Que este tipo de colocaciones linkeadas al dólar oficial dejan resultados positivos en los bolsillos siempre que la devaluación oficial no sea inferior a la inflación, como sucedió todo este primer semestre de 2021. Decidir dónde quedarse tiene que ver mucho con las expectativas de cada inversor.

Los bonos y acciones atadas al dólar son una buena opción para los inversores más conservadores Shutterstock - Shutterstock

“Son eficientes para carteras conservadoras que busquen estar ya cubiertas ante un posible salto del tipo de cambio oficial. Actualmente, los bonos que componen los fondos han sido bastante castigados, por lo cual consideramos que se encuentran en valores de entrada”, explica Gándara.

En este segmento de instrumentos atados a la evolución del dólar oficial, Pérez, de Mariva Fondos, propone el MAF Renta Argentina. “Es un fondo de los denominados dollar linked, la función objetivo es la selección de los créditos corporativos y soberanos con cobertura al dólar oficial. En el análisis del portafolio, cuidamos diversificar en emisiones de empresas que cuenten con cobertura genuina de su negocio al tipo de cambio oficial y riesgo crédito sobre la base de un scoring interno. Tiene un rendimiento esperado de dólar oficial más 5,4%”.

Las otras dos opciones dentro de la familia de FCI de Mariva son mixtas: MAF Renta con inversiones en bonos dolarizados (soberanos y corporativos argentinos) por el 47% del fondo y el resto en bonos ajustados por CER y futuros de acciones y MAF Renta Balanceado, con inversiones en bonos dolarizados (provinciales y soberanos).

Finalmente, Zuzek deja un mix para que cada inversor arme su propia estrategia de renta fija: SBS Latam que invierte en deuda en dólares, principalmente de Brasil y Chile, y tiene algo de exposición a bonos corporativos de primera calidad de empresas argentinas. Se suscribe en dólares. Para quienes quieran tener exposición al tipo de cambio oficial, SBS Capital Plus “busca maximizar los retornos con una estrategia balanceada entre activos dollar linked y cobertura con futuros de dólar”, describe.