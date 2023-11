escuchar

Saluden a los Precios Justos que se van. Todo indica que en las próximas horas, días o, a lo sumo, semanas, los acuerdos de precios, el programa de Precios Justos y los fideicomisos para algunos rubros de alimentos como las harinas, pastas y aceites, dejarán de existir. E redundará en un fuerte salto en los precios de la mayoría de los productos que se comercializan en los supermercados.

Para tener una idea de lo que puede pasar en materia de inflación en alimentos y bebidas, alcanza con ir de compras a un autoservicio chino. Hoy, en promedio, los grandes supermercados están un 30% más baratos que los pequeños comercios (almacenes, negocios de barrio, autoservicios chinos) como producto de los acuerdos de precios que solo se cumplen en las grandes superficies. Con el fin de este tipo de programas, se espera que la brecha que hoy separa a los supermercados del resto de los comercios desaparezca.

A la espera de algún contacto con la Secretaría de Comercio que lidera Matías Tombolini, o con alguien del equipo de Javier Milei, ya empezaron a llegar las nuevas listas de precios. Las multinacionales Unilever, Colgate, SC Johnson y P&G presentaron hace unos minutos listados con aumentos promedio del 40%. El mismo porcentaje fue el incremento que anunció la empresa argentina DreamCo (Zorro, Plusbelle).

“Seguramente va a haber productos fuera de la venta, otros van a tener algún aumento de entre 20% y 30%. Se vienen de tres a cinco días de muchas dudas”, explicaron en una cadena líder.

“Por ahora no llegaron listas nuevas, pero damos por descontado que van a llegar. Los primeros, seguramente sean los productos de entrega de lista en tienda, como gaseosas y lácteos, que vienen siendo los más agresivos en las últimas semanas”, señalaron en otra cadena.

El fin de los acuerdos de precios ayudará a los autoservicios chinos, que hoy son un 30% más caros que los grandes supermercados, en promedio. IGNACIO COLO - IGNACIO COLO

Hoy, los supermercados funcionarán normalmente, aunque en voz baja en el sector reconocen que se debaten entre mantener las listas de precios actuales o cuidar los stocks.

“Acá nuestra bajada va a ser no ajustar nada más allá de un 30% en el caso de los productos que sabemos que tienen atrasos de entre 30% y 100%. Si el aumento es de más de un 30%, preferimos retirarlo de la venta y no reponer. Pero estamos todavía en pleno debate interno. No vamos a hacer locuras. Es momento de acompañar el cambio”, admitieron en un mayorista.