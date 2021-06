“Innovar o morir”: el rol de los CEO y por qué los argentinos llevan ventaja

“Si no innovamos, morimos”, fue la frase consensuada por los número uno de grandes firmas. Sin importar los 100 años de historia que lleve una empresa en el país o el rubro al que se dedique, la innovación se vuelve fundamental para no quedar fuera del mercado. No solo se trata de incorporar tecnología dentro de la compañía, sino de mejorar los productos, agilizar procesos y poder ofrecerle al cliente una solución pensada a medida para sus necesidades.

Durante estos temas conversaron los ejecutivos de Ford, Samsung, KPMG y SAP durante el panel “El lugar de la innovación en la agenda del CEO”, que fue parte del encuentro Innovación que organiza cada año LA NACION. El panel fue moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción, y transmitido a través de las redes sociales del diario y LN+.

Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina, indicó que los equipos de trabajo tienen que ser interdisciplinarios para seguir innovando Fabián Malavolta

“A la compañía que no innova digitalmente, que no innova en general y no se transforma, se le vuelve dificultoso competir en los mercados. Para estar a la vanguardia es clave tener una empresa que innove”, consideró Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina.

Para el ejecutivo, la innovación no se puede medir en resultados. Si las ideas se comparten entre todos los empleados de la organización, surge una dinámica en la cual la innovación nace por sí sola. En ese contexto, es necesario abrazar el error para que surjan nuevos proyectos y que los trabajadores se animen a compartir sus puntos de vista,.

“Cada uno trae sus ideas, no pretendemos que todas resulten excelentes al 100%, porque se vuelve inviable. Hay que permitirse fallar para que todos puedan expresar sus ideas. También es necesario que se conozcan más entre ellos, que los procesos de innovación sean cross-firma, que se conformen equipos multidisciplinarios”, completó.

Y si la innovación no se mide, tampoco se la ve como un costo sino como una inversión. Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, explicó que l a innovación tiene que ser vista como una inversión más de la compañía y entender los beneficios que traerá consigo para poder llegar a los clientes “con mejores productos y resultados más ágiles”.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, explicó los cambios que surgieron en la industria automotriz Fabián Malavolta

“Innovamos o morimos, esa es la realidad. La industria automotriz pasa por un proceso de transformación profundo, no solo porque pasa de autos tradicionales a eléctricos o porque incorporan tecnología autónoma, sino porque los vehículos van a recibir upgrades, como el teléfono, con solo conectarse a Internet”, explicó.

Con él coincidió Bruno Drobeta, vicepresidente para la Argentina, Uruguay y Paraguay de Samsung Electronics, quien remarcó que, en un contexto “tan cambiante”, tanto en el mundo como en la Argentina, la innovación no es una necesidad únicamente del producto, sino también de la empresa.

“En un equipo de trabajo, la resiliencia es una palabra clave y más en la Argentina. Tengamos en cuenta que puede llegar a ser muy frustrante cuando el éxito o el fracaso no depende de vos. Una situación de contexto puede hacer que fracases y ese equipo tiene que retransformarse para seguir armando proyectos. Si no es resiliente, puede hacer que los resultados posteriores no sean buenos. Por suerte, los argentinos tenemos un master en eso y creo que la salida de talentos hacia el mundo es consecuencia de esto”, consideró.

Bruno Drobeta, vicepresidente para la Argentina, Uruguay y Paraguay en Samsung Electronics, explicó el rol que jugó la firma tecnológica durante la pandemia Fabián Malavolta

Por su parte, Claudia Boeri , presidente de SAP Latinoamérica Región Sur, añadió que la innovación es una “gran responsabilidad”. No solo de cara a los clientes de la firma, sino también en “la misión de ayudar a que los clientes puedan repensar modelos de negocios y los procesos productivos”. En definitiva, la innovación es “un habilitador para que todos puedan innovar”.

“Considero que el management tiene que impulsar esa innovación. El rol es generar una organización donde se permita liberar el caudal creativo, donde se pueda habilitar que las ideas fluyan, que sean los medios para que se pueda materializar el cambio y que así surja más innovación. Cualquier persona de la empresa puede tener un enfoque nuevo o ver algo que nosotros no vimos, en todos los casos siempre está la oportunidad de innovar y hacer algo creativo y diferente”, remarcó, luego de que LA NACION compartiera el resultado de una encuesta en vivo en la cual los usuarios votaron -por medio de un código QR- quiénes son los impulsores de dichas transformaciones.

Claudia Boeri , presidente de SAP Latinoamérica Región Sur, definió a la innovación como un habilitador para que otras compañías se transformen Fabián Malavolta

La innovación también está asociada a temas sociales que, en definitiva, lo que busca es contribuir a crear un mundo más sostenible. “Las empresas no vemos solo la rentabilidad, sino también hablamos de sostenibilidad en un sentido más amplio, que incluya variables en el impacto social, el medio ambiente. El emprendimiento con impacto social no solo es sostenible, sino también rentable”, señaló Boeri.

El futuro es hoy

“La aceleración de innovación que trajo la pandemia era algo impensable, inimaginable. Lo que se preveía que sucediera dentro de diez años, pasa hoy, ya estamos hoy trabajando de esa manera”, apuntó García.

En el caso de Samsung, durante el encierro, su productos cobraron una relevancia inédita. Desde el celular para hacer videollamadas, auriculares para hacer ejercicio, la computadora para estudiar o un televisor para ver entretenimiento, la interconexión “fue parte del éxito” que tuvieron. “Eso permitió que la gente la pasara mejor dentro de su hogar, ayudamos para que la pasen más tranquilo”, indicó Drobeta.

En tanto, en la industria automotriz, los autos que se pensaban para el futuro ya son una realidad. Se fabrican eléctricos e híbridos, con niveles de autonomía variables, e incluso que se manejan. “Eso pasa ahora, no hablamos del mañana. El futuro es hoy. Dentro de ese esquema de negocios, de compañía y de futuro, la innovación es fundamental”, reiteró Galdeano.

Hace más de 100 años que Ford opera en el país. Por eso, el ejecutivo de la empresa cree que “la idiosincrasia” de la Argentina los obligó a ser más “innovadores por naturaleza” . Ahora, con un talento local que es buscado en todo el mundo, los desafíos de las empresas es cómo atraer y retener a esos profesionales, dijo.

“Dentro de las compañías, la gran mayoría piensa en cómo avanzar como sociedad y esto repercute en lo que se consume día a día. Se habla mucho de los empresarios, pero yo creo que somos generadores de empleo, capacitamos a la gente. Eso lleva un gran esfuerzo, pero buscamos que haya más empleo dentro del país y tener una Argentina mejor”, cerró García.