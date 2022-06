Inteligencia Artificial: una herramienta necesaria para evolucionar hacia un mundo mejor

En el marco del capítulo 5 del encuentro de Inteligencia Artificial organizado por LA NACION, José Del Río, secretario general de Redacción, recibió a Noelia Aguirre, CEO y Fundadora de Robintests; Sebastián Fernández Quezada, Chief Product Officer de VU; Eduardo Koglot, CEO de Go2Future; e Ian Sielecki (desde París), cofundador y CEO de Polemix, para conocer acerca de cómo están aplicando la inteligencia artificial a la realidad de sus empresas.

Aguirre es fundadora de Robintests, una plataforma de inteligencia artificial que combina neurociencia y gaming para poder entender mejor cómo las personas pueden trabajar y aprender. La emprendedor explica cuál es la clave para predecir lo que puede ocurrir en un empleo. “Cuando uno construye un algoritmo, lo que embebe son datos históricos para poder crear ese algoritmo; entonces, cuanto mejor sean esos datos, mejor va a ser esa predicción. Siempre charlamos con nuestros clientes la importancia de que esos algoritmos estén auditados y que sean construidos con una mirada ética para no sesgar y ser más inclusivos con el mundo del talento”, agrega Aguirre, refiriéndose al uso de la tecnología para decidir a quién se le da una entrevista laboral, especificando que la clave está en ser muy ético y supervisar la construcción del modelo del algoritmo.

Noelia Aguirre, CEO y Fundadora de Robintests Fabián Malavolta

Por su parte, la fundadora de Robintests aspira a poder darle a las personas más herramientas para hacer frente a un futuro que cada vez es más incierto, comentó en el panel de “Gente que hace: los emprendedores”.

El sueño de Fernández Quezada, de VU, una compañía que hace componentes de software para proteger identidades y prevenir el fraude, es el de proteger 750 millones de identidades en el mundo. “Tratamos de implementar sistemas que entiendan los datos para comprender el comportamiento de nuestros usuarios, saber dónde están y, sobre todo, ir hacia un mundo que es la tendencia: el passwordless, es decir, sacar los passwords, eliminarlos y reemplazarlos por factores biométricos, que tengan que ver con el comportamiento, la ubicación del usuario, los dispositivos que están utilizando y si hay algún patrón anómalo poder detectarlo e identificar un probable fraude”, contó.

Hoy, uno de los grandes desafíos de las empresas es la protección de los datos personales de sus clientes: “Cada vez más los usuarios se van haciendo conscientes de que la información de su identidad es una moneda y que tienen que tener control, y nuestro desafío es protegerlos en ese camino”, agrega Fernández Quezada.

; Sebastián Fernández Quezada, Chief Product Officer de VU Fabián Malavolta

“Para nosotros el reto es que la gente se anime a probar las nuevas experiencias, a una tecnología que llega para quedarse y que también la educación acompañe con carreras en inteligencia artificial, algo que en nuestro país se necesita desarrollar más aún”, se suma Koglot, de Go2Future, una compañía tecnológica que se dedica a desarrollar software de inteligencia artificial para el retail del futuro, y le evitan a sus usuarios hacer filas en los comercios.

Con la misión de aplicar inteligencia artificial y herramientas D2C al retail moderno, Go2Future propone un concepto de tiendas autónomas único en el mundo: los MiniGO, mercados autónomos de próxima generación que permiten que las marcas vendan directo al consumidor. “El hecho de que no haya cajeros no significa que no haya nadie: hay repositores y asesores para el consumidor virtual”, aclara Koglot.

Eduardo Koglot, CEO de Go2Future Fabián Malavolta

“Tuvimos que hacer una adaptación al modelo para mercados como la Argentina por un tema de seguridad”, explica el CEO, refiriéndose a una doble puerta de seguridad a diferencia de otros países.

Sielecki creó Polemix, una plataforma web3 que busca modernizar el intercambio de ideas y opiniones que, con una tecnología similar a Tik Tok, intenta transformar la manera en que la gente se relaciona con los líderes de opinión y luchar contra la polarización.

¿Cómo llegan los debates a una NFT? “En vez de poder darle un like a un líder de opinión, el concepto es que la persona pueda comprar un NFT de la idea que avala, e invertir en ella, porque cuando uno da un like, no está siendo parte de la creación de valor de lo que el otro está creando. En cambio, si comprás un NFT, ya estás aportando fondos a cristalizar esa idea, porque esa plata va a ir a financiar algún tipo de entidad que luche a favor de dicha opinión. Y eso te da un acceso a ser parte del “equipo” del líder que compartas ideas”, manifiesta Sielecki.

Ian Sielecki, cofundador y CEO de Polemix, Fabián Malavolta

“Nosotros queremos cambiar el concepto vertical de los NFT, para que sea una conversación. Es decir, un smart contract, quien compre tu NFT va a estar incentivando también a que haya voces distintas. Y eso es luchar contra la polarización, aprovechando nuevas herramientas tecnológicas, en este caso los NFT como smart contracts. Nuestra ambición es ser la nueva plataforma de opinión, modernizar el mundo de las ideas y las opiniones, y tratar de generar soluciones que puedan generar cambios prácticos y reales”, anuncia el CEO de Polemix.