La capacitación del talento ayudaría a duplicar el ingreso de la industria del conocimiento

“Hoy vamos a hablar de un tema del futuro, y un tema del presente que ubica a la Argentina en una oportunidad global muy importante”, expresó José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, y moderador de este primer capítulo de “Economía del conocimiento”, para introducir el hilo conductor de toda la jornada organizada por LA NACION y Comunidad de Negocios.

El encuentro tiene cuatro ejes: la creatividad, la innovación, las ideas y el contexto. Y para comenzar a analizar cómo esta gran oportunidad puede ser aprovechada en nuestro país, Del Rio dialogó con Juan Pablo Jurado, CEO de Wunderman Thompson Latam, una red consultoría, e-commerce, publicidad y desarrollo que lidera toda la región, desde Miami a Buenos Aires.

“Creo que el tema de la Economía del conocimiento es muy importante para el país”, esbozó Jurado para empezar la charla. Explicó como de este tema se derivan otros asociados, como el talento, que “es lo más importante”. “Es la clave de lo que vos entregues como producto, proactividad y valor agregado”, sintetizó Jurado.

Ahora bien, ¿qué busca ese talento? y ¿qué lo lleva a querer permanecer o no una organización? Jurado apuntó al salario como motivación más importante, en un 70%, pero explicó que de la misma manera hay que considerar un “salario emocional”, que incluye todo lo que no es dinero, que tiene una importancia in crescendo, y que post pandemia “cambió vertiginosamente”, de la mano con el trabajo virtual.

“En las personas que hemos entrevistado últimamente, casi el 100% te hablaba de trabajar de forma remota y de no ir a la oficina”, profundizó Jurado. Y añadió: “Cómo administrar el talento es el gran desafío que van a tener las compañías, en especial en firmas como Wunderman, donde la materia prima es el personal”.

Jurado dijo, respecto de si es complejo aprovechar esta oportunidad, que lo relevante es trabajar duro con esquemas de gobiernos, y que sea un trabajo orgánico como país. Para brindar un ejemplo exitoso, aludió al desarrollo de la economía del conocimiento en Polonia, país que se lo propuso como objetivo global, y que hoy tiene un capital de US$30.000 millones, producto de un trabajo en conjunto de toda la sociedad que “trabajó con el mismo foco y tiró para el mismo lado”. Jurado dijo que, con esta receta, la Argentina conseguiría duplicar el actual capital de US$6000 millones.

Jurado aludió a la importancia de trabajar en la capacitación de la gente, e hizo mención a que el creador de Mercado Libre, Marcos Galperin, siempre señala este aspecto como muy relevante. “Todas las industrias necesitamos gente con una capacitación superior a la que tenemos hoy”, apuntó Jurado, y expresó que esto ayudaría a duplicar el ingreso de la industria del conocimiento.

Respecto de la creatividad, Jurado explicó que es un talento natural de la Argentina y que siempre fue “un diferencial muy grande con el resto del mundo”. Para ejemplificar la creatividad aplicada, se refirió a la invención del “Rexona Degree”, el desodorante cocreado con Unilever y dirigido a personas con capacidades diferentes. “Es una creatividad que nació exclusivamente en la Argentina y se dispersó en todo el mundo”, comentó Jurado.

“Cuando hablamos de creatividad a los argentinos nos escuchan mucho y cada vez nos demandan más”, dijo el ejecutivo. Al momento de referirse a las áreas con más potencial de crecimiento en la economía del conocimiento, mencionó la tecnológica e hizo alusión a una encuesta llevada adelante por Wunderman Thompson en la cual el 70% de los directores de las empresas respondió que demandan la implementación tecnológica.

Otras áreas que mencionó Jurado con potencial de crecer más son el metaverso, la inteligencias artificial, la Web 30. También los copywriters nativos, extranjeros que puedan redactar con lengua nativa, quienes son cada día más difíciles de encontrar en nuestro país por la difícil coyuntura económica y política.

“Como argentino y como región tenemos mucho potencial de crecimiento en oferta de talento”, ahondó Jurado, y se refirió a que las problemáticas económicas del mundo generan una oportunidad, porque el país tiene una capacidad intelectual y unos valores “muy interesantes”, lo cual logra “un mix” de mucha relevancia en cuanto a demanda de trabajo.

“Antes, trabajar para el exterior significaba irte, hoy no”, sintetizó Jurado. “Eso genera una oportunidad de trabajar desde tu casa, pero ganando en dólares”, ahondó, admitiendo que para ellos constituye un problema, ya que por la coyuntura local es difícil competir contra eso. Por eso es un nuevo desafío buscar desde lo emocional cómo hacer frente a esas nuevas posibilidades.

“Es un poco de aire fresco y renovador pensar cómo crecer en esta industria”, concluyó Jurado. Para dar una idea de su dimensión, la economía del conocimiento es el tercer sector en exportaciones del país, detrás de la soja y la industria automotriz: genera US$6400 millones en exportaciones, pero la estimación que hay otros US$1800 millones que no se registran.