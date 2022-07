La compra pública sostenible como motor del desarrollo sostenible

El futuro del desarrollo sostenible fue el foco de el encuentro Sustentabilidad, Capítulo 6: El futuro sostenible es ahora, organizado por LA NACION. El rol del los estados en las compras públicas es uno de los puntos que propone tratar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para explicar su importancia, la directora y cofundadora de Keidos Impacto Legal, Constanza Connolly, dio un paso al frente y expuso sus desafíos, ventajas y beneficios.

“Son importantes porque son los instrumentos de política que generan desarrollo productivo y científico-tecnológico”, sostuvo. Dicha herramienta es utilizada por los Estados más desarrollados con el fin de que el uso del gasto público para la compra sea gestionado con impacto.

Además, representan una gran porción de la economía nacional: el 8% del PBI de la Argentina y el 17% del gasto público están enfocados en las contrataciones públicas. “Es decir que la magnitud del impacto que se podría generar a partir de tener gestión de compras públicas sostenibles donde se proporcione sostenibilidad en adquisiciones generaría un impacto y valor económico para nuestro país muy alto”, concluyó la abogada especialista en derecho corporativo y sostenibilidad.

Otra faceta de las adquisiciones estatales es la de desafiar el rol del Estado. En este marco, señala que las compras de esta naturaleza le dan espacio para que las presente como una oportunidad, a que sean promotoras del desarrollo de este calibre y a tomar el mando en esta tarea. Destacó, entonces, que para ello es importante diagramar una estrategia que viene de la mano de un compromiso de los órganos rectores, compras y contrataciones y la política en líneas generales.

Constanza Connolly, directora y cofundadora de Keidos Impacto Legal Fabián Malavolta

Cómo son las compras públicas sustentables

Cuando a esta receta se le agrega el factor sustentable, se modifica el “concepto tradicional que teníamos de la contratación pública donde se priorizaba la adquisición de ese bien, servicio u obra, pero no se consideraba un desarrollo sostenible, donde el procedimiento estaba basado en lo que tenía que ver con un procedimiento legal y satisfacer una necesidad”, estableció la también vicepresidente de GAIL (The Global Alliance for Impact Lawyers), una red internacional de abogados que promueven negocios de impacto.

El nuevo condimento a favor del medio ambiente genera, según ella, un cambio de paradigma y obtiene la nueva definición de “proceso en el cual el Estado satisface esa necesidad del bien, servicio u obra, pero además de generar valor para el Estado, genera también para la economía en su conjunto, la sociedad y minimiza los impactos negativos”, determinó.

Parte de la mutación del concepto se basa en adoptar el valor por dinero, tomado en base al ciclo de vida de los productos. De esta manera, se deja de considerar al precio como único factor de incidencia, por lo que además del valor monetario, añade a la ecuación los impactos directos e indirectos que a partir de la compra se puedan gestionar y el ciclo de vida del producto, bien o servicio desde la extracción de la materia prima al proceso productivo y la disposición final.

Pros y contras de la sustentabilidad en las compras públicas

Parte de la relevancia de las adquisiciones públicas son los beneficios que trae aparejados, según la expositora miembro del directorio del Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto.

Alcanzar las metas de esta materia en lo que se ha comprometido dentro de a agenda nacional, para lo que el Estado argentino se comprometió a hacer en la Agenda 2030.

Generar incentivos a la innovación y por ende a la reputación de los gobiernos, ya que según ella “las compras públicas sustentables son una cuestión global”.

Alentar el ahorro e inversión inteligente. “Una compra pública no significa que el Estado gaste más dinero sino un ahorro inteligente y la posibilidad de innovar”, estableció Connolly.

Para cumplirlos, destacó que “el peso normativo argentino no genera ninguna prohibición para generar compras públicas sostenibles”. En adición, contribuyen con este objetivo el hecho de que el órgano rector trabaje desde hace más de 10 años con estos temas, que el Estado nacional sea el primero en el mundo en probar el módulo de sostenibilidad de contrataciones públicas de una herramienta para ello, que haya manuales de estas adquisiciones del 2017 en adelante y de que tengamos herramientas que se generan a partir de la cooperación internacional.

Constanza Connolly, directora y Cofundadora Keidos Impacto Legal Fabián Malavolta

A pesar de contar con estos esfuerzos y herramientas, la oradora miembro del Global Steering Group on Impact Investment de Argentina, que busca consolidar el ecosistema de inversión de impacto en el país, señala que existen brechas que obstaculizan la concreción de las compras. Entre ellas, destacó: