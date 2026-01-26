La crisis del vino: otra bodega con problemas financieros

La crisis que enfrenta el sector vitivinícola sumó un nuevo capítulo. Siguiendo los pasos de Norton y Bianchi, ahora la bodega sanjuanina Casa Montes reconoció que enfrenta embargos en sus cuentas y una deuda millonaria -con 280 cheques rechazados por más de $400 millones-. Desde la empresa aseguran que están avanzando con un plan de normalización de sus pagos.

En la bodega dueña de las marcas Ampakama, Fuego Negro, Alzamora y Baltazar aseguran que se trata de una crisis puntual, que responde a un problema financiero y que la mayoría de sus compromisos ya están saldados. Sin embargo, en el sector destacan que la industria del vino enfrenta una de las mayores crisis de los últimos años, como producto de una combinación de factores.

El primero y más evidente es la baja del consumo interno. La categoría bebidas alcohólicas es la que más sufrió con el derrumbe que tuvieron las ventas en 2024, y si bien en 2025 tuvieron una mejora interanual, todavía están muy lejos de haber recuperado todo el terreno perdido un año antes.

La caída en las ventas no se explica solo por un tema económico, sino también por un cambio en los hábitos de consumo, especialmente entre las nuevas generaciones.

A este factor se suma la menor demanda internacional, que impactó en una baja en las exportaciones del sector. Y para completar la tormenta perfecta se suma el hecho de que los costos operativos son cada vez mayores.

Frente a este panorama, en las últimas se conocieron los nombres de otras bodegas en problemas. La primera fue la mendocina Norton, que se presentó en convocatoria de acreedores. Y hace tan solo unos días, Bodegas Bianchi -con base en San Rafael, en el sur mendocino- anunció una reestructuración de su cadena de pagos.