A un año de la final del Mundial de Qatar, una empresa argentina reveló cómo hizo para “hackear” su propia publicidad durante el partido de la Selección contra Francia, para enviar un mensaje a Lionel Messi. En un hilo publicado en la red social X, Guibert Englebienne, cofundador de Globant, contó cómo el unicornio argentino modificó su pauta durante el segundo tiempo del partido, a modo de homenaje.

“Globant era sponsor del Mundial y, como buenos hackers a la hora de comunicar, decidimos cambiar las reglas de juego y convencer a la FIFA de cambiar el cartel a los 45 del segundo tiempo”, dijo Englebienne, junto a una foto del capitán argentino con la publicidad de Globant de fondo.

“Era viernes antes del partido, y en aquella ansiedad que a todos nos inundaba parecía difícil que nos salieran ideas que aprovecharan este momento. Aún así, salieron varias ideas buenas. Al irme a dormir se lo comenté a mi hija Sofía, que me respondió sin dudarlo: ‘Hagan una cosa, papá, sáquenle una letra por medio al cartel de Globant’. Tuve que pedirle que me lo repitiera para entenderlo”.

“‘Claro, papá, sacale una letra por medio a Globant. Te queda GOAT [Greatest of all time; el mejor de todos los tiempos], qué mejor homenaje para Messi en lo que puede ser el partido de su vida?’. Era la idea perfecta, no pude dormir. A la mañana siguiente, a Gastón Bigio, de Gut, le brillaron los ojos al escucharla”.

“Ese domingo, sin saberlo, Sofía entró al estadio y se encontró con su idea expuesta para que todo el mundo la vea. Muchas veces la mirada fresca logra ver algo más. A nosotros, que habíamos visto el cartel y conocido nuestro nombre por 20 años, no se nos había ocurrido. Una buena idea es una buena idea, venga de donde venga y sea de quien sea. Aquel se convirtió en un gran día para ella, y para todos nosotros”.

Un juego para revivir los festejos

Justamente Sofía Englebienne, la hija de Guibert, hace dos fundó la empresa Eter Studio, una agencia creativa y estudio de diseño que ofrece “experiencias digitales innovadoras para quienes quieren ingresar al Metaverso”. La última de estas experiencias digitales fue creada en asociación con el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero: un juego que revive los festejos por el Mundial de Qatar.

Ayer lanzaron la nueva experiencia, que lleva el nombre de “World Champions”, y ofrece una “representación auténtica y emocionante de los momentos que se hicieron virales durante el histórico triunfo argentino en el Mundial de 2022″, según se indica en un comunicado: desde los carritos de choripanes a los vendedores de camisetas, los hinchas colgados del semáforo y las estaciones de colectivo, las abuelas que se sumaron a los festejos y el famoso “McDonald’s del Obelisco”.

