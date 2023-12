escuchar

“Segundo cerebro” es el término que acuñó el especialista en creatividad y productividad Tiago Forte, para definir a todos los dispositivos que podemos usar para organizarnos y sistematizar (por fuera de nuestra cabeza) el universo vasto de cosas que debemos atender. Me gusto su provocación para describir a este tiempo vertiginoso, de IA y de sobreabundancia de información, como la “era de la perspectiva”. Para llegar a esta, hace este recorrido. La primera mitad del siglo XX se trató de aprender a organizar el espacio físico. Inventamos archivadores, agendas en papel, blocs de notas y otras herramientas analógicas para ayudarnos a lograrlo. Llama a esto la “era del espacio”, cuando la frontera del valor económico estaba en organizar y capitalizar el espacio físico y los recursos que contenía. Luego, cuando el consumismo y los medios de comunicación que despegaron en la década de 1950, esa frontera cambió hacia el tiempo que se convirtió en el nuevo recurso escaso que todos intentaban aprovechar. La “era del tiempo” se trataba de “dispositivos que ahorraban trabajo”, como lavavajillas, lavarropas y cortadoras de césped, que se suponía que nos desbloquearían grandes cantidades de tiempo libre.

Sin embargo, usamos ese tiempo ahorrado para trabajar aún más. La “gestión del tiempo” y planificadores se volvieron furor a medida que la gente intentaba todo lo posible para exprimir hasta el último minuto de sus días. Pero el día sólo tiene 24 horas y, finalmente, se nos acabó el tiempo. Como resultado, la frontera volvió a cambiar a finales del siglo XX hacia “la era de la atención”. Nuestra atención hoy es el recurso más escaso y valioso que tenemos, sentimos la necesidad de capitalizar cada pizca de atención disponible. Un semáforo en rojo y el tiempo en el que se hace el café son minutos que “hay que aprovechar”. Para Forte esta no es la frontera final. “Creo que en realidad estamos cerca del final de la ‘era de la atención’, por una sencilla razón: ya no queda atención que cosechar, la frontera se está moviendo hacia una nueva fuente de valor a la llama la “era de la perspectiva”, dice. A medida que la inteligencia artificial transforma cada vez más la economía, el sentido de la perspectiva se está convirtiendo en el recurso más escaso y preciado de todos. Eso incluye: la sabiduría y la experiencia de vida para saber qué importa y qué no, ver más allá de las pruebas del momento y mantener la mirada fija en la visión a largo plazo.

El espacio, el tiempo y la atención seguirán siendo componentes esenciales de nuestra realidad. Pero la perspectiva nos permite ampliar nuestra creatividad humana, una habilidad que ninguna IA aún puede emular. Usemos herramientas de productividad que eliminen el trabajo pesado de poco valor, liberándolo para dedicar el tiempo a encontrar lo singular y creativo de nuestra propia voz.