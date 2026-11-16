La guerra de los streamers

Anécdotas de un domingo de superclásico. Gerónimo Benavides se cuela entre la terna arbitral y posa para la foto antes que empiece el partido: estaba vestido con su típica remera oversize, entre los jueces luego polémicos y formaba parte de una campaña publicitaria para una entidad financiera. Cuando el partido terminó, ya con el resultado puesto, la voz de David Quint fue una de las más encendidas y replicadas por esa misma polémica arbitral. Así “Momo” y “Davo Xeneize”, figuras de élite del streaming local, acreditaban su protagonismo en el antes y el después que rodea al deporte más popular fuera de los 90 minutos de partido: el primero ejecutando una acción de marca; el otro, en la conversación y el contenido.

Unos días antes los streamers habían sido protagonistas de los Premios Ídolo, donde también hubo reconocimientos para la pionera Angie Velasco y para la comunidad de LuzuTV. Creados en España por la influencer Aída Domenech, aquí llegan también a la pantalla masiva vía Streaming Telefe. Davo fue elegido streamer del año y el reconocimiento premia el fanatismo pero también el diálogo genuino con su comunidad durante el chat de las transmisiones en vivo. Y Momo volverá a ser protagonista desde la cancha de Platense que gestionó para la jornada de boxeo/celebridad Párense de Manos, una de las creaciones locales del mundo streamer a través de Luquitas Rodríguez

Dentro de algunas semanas muchos de esos nombres volverán a cruzarse en el masivo festival Generación. El fenómeno tiene escala global con la presencia de Rubius, y fenómenos como Un Poco de Ruido o el rescate de los que lo transitan hace más de una década como Mica Suárez y Kevsho.

Hace meses, el español Ibai Llanos consiguió que Netflix comprara durante tres años La Velada del Año, un espectáculo nacido entre streamers que pasó de Twitch a YouTube, de YouTube a los estadios y ahora de los estadios a Netflix. Y ese recorrido parece ser una de las claves.

Durante varios años, la llamada “guerra del streaming” parecía bastante más fácil de explicar: medios especializados en negocios, tecnología y finanzas describían la carrera por apoderarse de los usuarios en el modelo de suscripción. Era una batalla por series y películas de archivo o de producción propia. Netflix tenía que tener más series exclusivas y se puso a hacerlas; Disney explotaba al máximo en cine y en servicio de suscripción las franquicias de Marvel y Star Wars; lo mismo. HBO al lanzar Now. Y Apple, y Amazon… Había que acumular propiedad intelectual, gastar fortunas en producción y conseguir que el usuario agregara una suscripción más a su tarjeta de crédito.

En 2026 la guerra se desplazó por completo. YouTube llegó al 15,8% de todo el consumo televisivo estadounidense, más del doble que Netflix. Y el crecimiento ya no ocurre solamente entre adolescentes pegados a un teléfono: también avanza entre mayores de 50 años y en la pantalla grande del living.

La plataforma de Google que nació con su slogan “Broadcast yourself” protagoniza así una pequeña venganza. Durante años aparecía alejado del gran combate y descrito como “videos de Internet”. Ahora una parte creciente de Internet consiste en personas sentadas frente a un televisor mirando YouTube mirando a otras personas hablándole a su monitor.

La guerra se desplazó primero a la publicidad (los servicios pagos incorporaron avisos) y luego al vivo. Netflix se volcó a deportes, WWE y eventos en vivo. Disney se aferra a ESPN (el domingo tuvo el superclásico y también la carrera de F1 con nuevo campeón joven y con Franco Colapinto). El gigante Skydance se quedó con Paramount y Warner Bros/ Discovery en un conglomerado gigantesco, como daba cuenta The Economist días atrás.

Pero en la Argentina, claro, le agregamos otra rareza. Llamamos “canales de streaming” a Luzu, Olga, Blender, Gelatina o Vorterix cuando, técnicamente, buena parte de su negocio sucede dentro de YouTube. La descripción de “canales” los asemeja a la TV de la que muchos talentos y buena parte de su lógica de programación provienen de allí: estudio, grilla, conductores, programas, auspiciantes, horarios centrales y un foco obsesivo por el rating de concurrentes. Kick o Twitch, plataformas nativas del live, ocupan para ellos apenas un lugar de pantalla secundaria.

Lo extraordinario es que esa invención local despierta curiosidad global y empieza a padecer problemas muy conocidos. Cuanto más exitoso se vuelve un canal, más personas necesita para producirlo. Y cuanto más crece esa estructura, más publicidad necesita. El financiamiento de Carnaval, la venta de Bondi (de la productora Mandarina) y las negociaciones de talentos para 2027 se explican en eso. El streaming que nació liviano corre el riesgo de sufrir las dificultades de estructura y costos pesados de la televisión, aunque sucedan en otra plataforma.

“Prender stream” como actividad espontánea fue reivindicado por el propio streamer Momo como una actividad placentera, no comercial. Es el momento donde mejor se percibe la comunidad —el chat, los concurrentes, la conversación compartida—. Los clips y repercusiones los que amplifican el alcance. Y las oportunidades de “monetizar” llegan por otro lado. Un informe reservado realizado por Kantar buscó dar cuenta de varios desafíos que enfrentan esos canales que despiertan curiosidad en la región. Y analizar alternativas de ingresos dentro y fuera de la plataforma, más allá del PNT.

Ahí la anomalía argentina empieza a encontrarse con la transformación global. YouTube construyó una plataforma gigantesca alrededor de personas que inicialmente parecían amateurs. La TV, alrededor de formatos. Y Hollywood, de las celebridades. Ahora los modelos confluyen: los creadores forman compañías y los estudios necesitan creadores; YouTube domina el living de la casa y Netflix quiere el vivo; los canales digitales quieren presupuestos publicitarios y la televisión quiere comunidades.

La guerra del streaming no es, como parecía, una guerra de plataformas. Y la tecnología más importante parece ser una de las más tradicionales: el talento de las personas para comunicarse con otros.