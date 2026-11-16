Sin ir de una app a la otra: ya se puede invertir en Wall Street y activos digitales desde la SuperApp de Supervielle

Gestionar las finanzas del día a día y hacer rendir los ahorros sin tener que saltar de una plataforma a otra es una de las principales demandas de los usuarios digitales. En respuesta a esta tendencia, Supervielle dio un nuevo paso en la evolución de su ecosistema digital al ampliar la integración de su SuperApp con IOL Inversiones, la compañía del Grupo Supervielle especializada en el mercado de capitales.

​La iniciativa apunta a combinar la solidez y la operatoria bancaria tradicional con la tecnología de una plataforma bursátil especializada, permitiendo que el usuario resuelva tanto sus pagos y transferencias cotidianas como sus estrategias de ahorro a mediano y largo plazo en un mismo entorno.

​Los clientes de la entidad bancaria ya podían operar instrumentos tradicionales como acciones, bonos y CEDEARs a través de IOL, pero ahora esta actualización profundiza el alcance de la herramienta y simplifica la operatoria diaria.

Gustavo "Paco" Manríquez, el CEO de Banco Supervielle. Supervielle

Qué cambia y qué se puede hacer desde hoy

​Con esta nueva función, quienes utilicen los canales digitales del banco accederán a un abanico mucho más amplio de opciones adaptadas a distintos perfiles y objetivos financieros. Entre las principales novedades se destacan:

​ Nuevos activos disponibles: Además de los instrumentos locales y CEDEARs habituales, se suma el acceso directo a instrumentos del mercado estadounidense y activos digitales.

Además de los instrumentos locales y CEDEARs habituales, se suma el acceso directo a instrumentos del mercado estadounidense y activos digitales. ​ Visualización unificada: Los usuarios pueden consultar el estado y el rendimiento de todas sus inversiones en IOL directamente desde la interfaz de Supervielle.

Los usuarios pueden consultar el estado y el rendimiento de todas sus inversiones en IOL directamente desde la interfaz de Supervielle. ​Movimientos automáticos: Se habilita la posibilidad de ingresar y retirar dinero de la cuenta de inversión de forma automática, agilizando la liquidez entre la cuenta bancaria y la comitente.

​“Seguimos avanzando en nuestro objetivo de ofrecer una experiencia financiera cada vez más simple, integrada y centrada en el cliente”, señaló Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle. Y agregó: “Contar con IOL dentro de Grupo Supervielle nos permite conectar la operatoria bancaria con una plataforma especializada en inversiones y acercar nuevas alternativas a nuestros clientes, acompañándolos en las distintas etapas de su vida financiera”,

​Un puente hacia el mercado de capitales

​A través de esta conexión, los ahorristas pueden explorar instrumentos con diferentes características y niveles de riesgo, ajustando sus decisiones según sus necesidades personales sin fricciones operativas.

​Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones, destacó: “Esta integración con Supervielle amplía el acceso a nuestra propuesta de inversiones y refuerza nuestra misión de acercar las inversiones a más personas. Buscamos ofrecer herramientas digitales que permitan a los usuarios explorar distintas alternativas y tomar decisiones de inversión de acuerdo con sus objetivos”.

​Este lanzamiento se enmarca en la estrategia integral de la entidad, resumida bajo el concepto “Supervielle. Te sigue el ritmo”, con el que el banco busca unificar servicios bancarios, medios de pago, financiamiento e inversiones para adaptarse a los nuevos hábitos digitales de los consumidores.

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