La increíble historia de los dueños argentinos de Panini

A partir del faltante de figuritas en el país, el nombre de Panini pasó a estar en boca de todos los argentinos. Sin embargo, un dato no revelado hasta ahora es que los dueños de la marca italiana que se convirtió en un desvelo para millones de niños (y de sus padres) son miembros de una familia argentina, conocida hasta ahora por haber sido víctima de uno de los atentados terroristas más resonantes de la década del ‘70.

Panini nació como una pequeña imprenta de figuritas en la década del ‘60 en la ciudad italiana de Módena fundada por los hermanos Giuseppe y Benito Panini. El primer álbum Panini salió a la calle en 1961 -en la tapa estaba un delantero del Milán, Nils Liedhom- y rápidamente se convirtieron en un éxito, primero en Italia, y después en Europa. Los Panini conservaron el control de la firma hasta 1988, cuando le vendieron sus acciones al empresario inglés Robert Maxwell. Maxwell casi lleva la compañía a la quiebra y se la terminó cediendo al grupo editorial De Agostini, que poco después se la traspasó a la multinacional Marvel Entertainment Group, que intentó sin éxito conjugar el mundo del figuritas de los mundiales de fútbol con su universo de superhéroes.

Finalmente, a fines de los ‘90, Marvel volvió a cambiar de manos cuando Panini fue comprada por la firma italiana Fineldo y un grupo de ejecutivos de la compañía, liderado por Aldo Sallustro y la familia Baroni.

Víctima de un secuestro

Sallustro es presentado por la prensa italiana como “un empresario ítalo-argentino” y es uno de los hijos de Oberdan Sallustro, un nombre muy conocido para cualquier argentino mayor de 60 años. En marzo de 1972, el entonces CEO de la automotriz Fiat, Oberdan Sallustro, fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) -una organización guerrillera de origen trosko-guevarista, liderada por Mario Roberto Santucho- y después de veinte días de cautiverio, el ejecutivo fue asesinado por sus secuestradores.

Sallustro había nacido en Paraguay en 1915 y era hijo de italianos. En ese país llegó a ser jugador profesional del equipo Nacional y, después de colgar los botines, en 1947 se unió al grupo Fiat, cuando la marca italiana buscaba instalarse industrialmente en la Argentina.

Oberdan Sallustro -el CEO de Fiat en la Argentina secuestrado y asesinado por el ERP- es el padre de los accionistas de Panini en Italia y la Argentina

Oberdan Sallustro tuvo cuatro hijos, uno de los cuales fue Aldo, que unos años después terminaría convirtiéndose en accionista de Panini. Su hermano, Bruno, por su parte, se quedó en la Argentina y junto con sus hijos Nicolás y Marina hoy está al frente de New Rita.

New Rita se presenta como la licenciataria local de Panini, aunque el vínculo es mucho más estrecho a partir de la relación entre los hermanos Bruno y Aldo Sallustro.

Hoy el grupo Panini está activo en más de 120 países y fuera de Italia también tiene sus propias filiales en Brasil, Chile, Alemania, Francia, Gran Bretaña, México, Países Bajos, Rusia, Suiza, España, Turquía y Estados Unidos. En 2021 Panini registró una facturación de 1320 millones de euros, con un beneficio neto de 308 millones. Su principal activo es el contrato de exclusividad que tiene con la FIFA para imprimir, distribuir y comercializar las figuritas de los mundiales de fútbol.

Bajo perfil

En New Rita siempre se manejaron con un extremado bajo perfil y más aún cuando en los últimos días quedaron en el medio de las protestas de los consumidores que no encuentran las figuritas y de los quiosqueros, que acusan a Panini de no abastecerlos con el producto.

“La demanda superó las expectativas y las proyecciones realizadas. Desde el día uno Panini está redoblando los esfuerzos para aumentar la producción, agilizar la distribución y garantizar el abastecimiento continuo hasta incluso terminado el Mundial. Concretamente, Panini espera mayor abastecimiento en las próximas semanas y transmite tranquilidad ya que todos los álbumes que quieran, podrán ser completados. No hay inconvenientes más allá de la demora”, explican en la empresa argentina.