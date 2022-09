Dólar hoy: las acciones argentinas en Wall Street se hunden hasta 10%

Los temores de recesión a nivel global continúan repercutiendo en los activos argentinos. El miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió las tasas de interés en 75pbs, en un intento por contener la inflación norteamericana, y desde entonces reina la aversión al riesgo. Los inversores huyen de los países emergentes, se fortalece el dólar y caen las commodities, situación que no le es ajena a la Argentina.

En ese contexto, hoy las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York se tiñen de rojo. Los papeles de YPF se hunden 10,8%, seguidos por los de BBVA (-9,7%), Tenaris (-8,6%), Transportadora de Gas del Sur (-6,8%), Irsa (-6,4%), el Banco Supervielle (-6,3%) y Cresud (-6%).

“Hoy hay un brutal sell-off [venta] y cierre de riesgos a nivel global. La frase de hoy es ‘cash is king’ [el efectivo es el rey]. El índice global de dólar vuela, los mercados de renta variable se derrumban, incluso en la Argentina. Lo de esta jornada es puramente global, no se salva nadie, ni siquiera las commodities, que en algunos casos pueden ser refugio. Claramente la Fed no tiene problemas en romper lo que haya que romper para llegar a una inflación acorde en los próximos años”, explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

El impacto también se ve reflejado en el S&P Merval. En el cierre de la semana, opera en las 144.059 unidades (456 puntos en dólares), un 3,6% menos que ayer. En el panel de la bolsa porteña se destacan las caídas de YPF (-9%), BBVA (-7,2%), Transportadora de Gas del Sur (-5,6%) y Cresud (-4,5%).

El riesgo país avanza 29 unidades y se posiciona en los 2463 puntos básicos. Esta suba del índice elaborado por el JP Morgan se explica en la caída que presentan los bonos del último canje de deuda: en el exterior, retroceden hasta 3,1% (Global 2030); a nivel local, un 1,9% (Bonar 2030 y 2035).

“Desde que Jerome Powell habló en Jackson Hole el view del mercado cambió 180°. El rally que habíamos visto en equity hace no mucho estuvo principalmente traccionado por la idea de un “‘fed-pivot’ (una expectativa de fuerte desaceleración inflacionaria que le permitiera a la FED bajar un cambio en materia de agresividad monetaria, particularmente en materia de suba de tasas). Sucedió todo lo contrario. Aunque la inflación interanual bajó, los registros dieron peor de lo esperado y la núcleo (el principal termómetro que miran los bancos centrales) incluso aceleró. La inflación viene más alta y persistente de lo que se creía”, remarcó Juan Pablo Albornoz, de Invecq.

Paralelamente, según remarcó el analista, el mercado laboral de Estados Unidos siguió firme, cuando se pensaba que iba a flaquear producto de la agresiva política monetaria. Por esas dos variables claves, la Fed decidió que tenía más margen para focalizarse en contener el problema inflacionario a costa de relegar crecimiento y empleo. " Esto se tradujo en un fuertísimo repricing del mercado: hubo una gran presión en toda la curva de treasuries y algunos indicadores muestran que ya está tan invertida como en la previa a la burbuja de las dot.com. En un escenario de sustancial presión sobre el equity y monedas, los activos de alto riesgo, como los emergentes y los argentinos en particular, se ven perjudicados”, completó.

El dólar blue se vende a $286, un peso más que el jueves

Para Camusso, el efecto Fed también explica por qué “vuelan” los tipos de cambios financieros. Hoy el dólar MEP aparece en pantallas a $306,18, más de $3 arriba frente a la rueda previa (+1,1%). El contado con liquidación (CCL) se ofrece a $315,80, una suba diaria de $3,50 (+1,2%). La última vez que habían presentado estos valores fue el 27 de julio, cuando cerraron a $323 y $339, respectivamente.

“Cae la deuda argentina, vuelan los financieros. Tiene lógica. Al contexto global, se le suma un esquema cambiario que viene acumulando reservas mediante el ‘dólar soja’, pero que no da definiciones de que haya una estrategia cambiaria. El programa se corta el 30 de septiembre, ¿pero a qué esquema vamos? Esa incertidumbre la estamos viendo en precios, se está liquidando las posibilidades de algún programa de estabilización porque se emitieron en 13 ruedas más de $500.000 millones. Es un problema”, acotó el director de Rafaela Capital.

Desde Delphos Investment hicieron hincapié que la tendencia alcista de los dólares libres se sustenta también en la demanda por cobertura del complejo sojero, una inflación que se mantiene en torno al 7% mensual, las mayores restricciones de acceso al dólar oficial y la gran volatilidad que transitaron los mercados mundial esta semana. “Ayer las subas del CCL y el MEP acompañaron un día de alta volatilidad de las monedas de nuestros vecinos”, agregaron.

En las cuevas y arbolitos de la city porteña, el dólar blue cotiza a $286, $1 más que la rueda previa (+0,3%). Si se analiza el recorrido que viene realizando a lo largo de la semana, el tipo de cambio paralelo se mantiene $9 arriba frente al viernes pasado.

En el otro extremo del mercado cambiario, el tipo de cambio oficial mayorista se comercializa a $145,47. Son 41 centavos más que ayer (0,2%), en los intentos del Banco Central de seguirle el ritmo a la inflación. Al contrastar con el dólar blue, la brecha se posiciona en un 96%; en comparación con el CCL, el valor más alto del mercado, es de 117%.