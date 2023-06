La innovación debe formar parte de la agenda del CEO

escuchar

Mucho se habla de la innovación como concepto, como hoja de ruta para las empresas y las personas en pos del futuro. Es un tema central porque es una palabra que tiene aparejada la transformación y evolución en todo su amplio sentido. Pero quizás sea en el ámbito de los negocios donde tenga un papel más tangible. Las metas están trazadas y en una actualidad irrumpida por la tecnología, las inteligencias artificiales y la aceleración de procesos pospandemia, el desafío de las empresas es aún mayor.

Bajo esa premisa giró la conversación que Pablo Sibila, presidente y director general de Renault Argentina; Germán Greco, gerente general de Motorola Mobility para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia; Juan Santiago, CEO y fundador de Santex, y Fernando Werlen, director general del grupo Sancor Salud tuvieron en el marco del noveno capítulo de Innovación, el evento organizado por LA NACION, que contó con la moderación de José Del Rio, secretario general de Redacción de este medio.

Cada uno desde su perspectiva, siendo estas industrias tan disímiles, enfrentaron desafíos complejos a lo largo de su historia. Algunas, como Renault y Motorola, tienen más de 60 años operando en el país y entienden a la innovación como un desafío constante. “Fuimos cambiando y reinventándonos. Pasamos de casi dejar de existir a ser una de las empresas más importantes en América”, sintetizó Greco. “La industria siempre está cambiando. En el mercado automotor hoy las nuevas generaciones tienen otra relación con el vehículo y se empieza a pensar en términos de movilidad, no de propiedad”, puntualizó Sibila. El cambio, presente en todo momento; la innovación como herramienta, agenda y desafío.

“Nuestra empresa cumple 50 años en el mercado, pero uno es siempre emprendedor”, explicó Werlen. Dejó una frase clave porque en un país con los vaivenes propios de Argentina, las transformaciones son algo de todos los días. “Emprender no es tarea fácil y nuestro país tiene sus particularidades. Lo hace más desafiante, pero también tiene sus ventajas. Te acostumbrás a ser resiliente, innovar en todo lo que hacemos y estar atento a los cambios. Cuando uno se acostumbra a esa dinámica y lo ponen en un ecosistema más controlado y predecible se vuelve más ágil, con otro tipo de ventajas sobre otros emprendedores”, detalló Santiago, cuya empresa se dedica al “desarrollo de software a medida para los clientes”.

Bien lo dijeron. Las personas y empresas pueden acostumbrarse a los cambios, a la incertidumbre y la inestabilidad, pero algo inherente al proceso de innovación es el error. “He visto productos extraordinarios que una persona que no estaba metida en el tema no sabía usar. Creíamos que la tecnología que definíamos era lo que se iba a usar, pero nos dimos cuenta de que tenemos que entender mucho más al consumidor”, desarrolló Greco. “Es clave que las empresas se adapten a estos cambios de paradigma. Introducir el concepto cultural dentro de una empresa no depende de las personas sino de lo que una empresa culturalmente manifiesta como innovación, que se permitan los errores, los fracasos y volver a escribir las cosas”, añadió el ejecutivo de Sancor Salud.

El rol de la inteligencia artificial

Si bien es un concepto que lleva mucho tiempo en varios sectores, tomó una masividad casi absoluta gracias a la irrupción del ChatGPT a nivel mundial. Y ahora, con el tema en la agenda global, surgen varios interrogantes respecto de sus usos. “Lo que estamos viendo es todo lo positivo y disruptivo de lo que es IA. Lo que vemos poco es cuál va a ser el verdadero impacto de todos esos cambios. Con la inteligencia artificial no hay ‘Ctrl Z’, no se puede deshacer”, sintetizó Santiago. Para él, y para otros tantos expertos, esta tecnología no viene a reemplazar, sino a optimizar, y los humanos siempre tendrán la ventaja creativa a su favor. “Para ser creativo hay que desaprender lo aprendido, ¿cómo hacés que una máquina lo haga?”, añadió el ejecutivo.

“Desde el software hay mucha tecnología atrás que te permite generar soluciones para el consumidor. [Pero] el foco siempre es ese: que el consumidor tenga un equipo en la mano que le simplifique a dónde quiere ir”, advirtió Greco. Y en esa línea están también las innovaciones en términos de salud con un desafío extra: la falta de médicos de las grandes ciudades en las pequeñas regiones del interior del país. “¿Cómo se va a subsanar eso? Va a ayudar la telemedicina, existen cabinas donde se pueden hacer estudios para que los evalúe un médico a distancia. La inteligencia artificial va a traer un cambio y hay que adaptarse”, cerró Werlen.

La innovación en 140 caracteres

“Innovación es colaboración. Hay que estar abierto a escuchar a toda la gente, equipo de todos los niveles y edades porque es fundamental para repensar todo. Por ejemplo, en Renault tenemos un programa que invita a la gente a repensar los procesos de la compañía y dar propuestas, preferentemente, armadas desde grupos multidisciplinarios. A fin de año, esas propuestas se evalúan, se premia a la mejor y eso hace que la gente proponga ideas para hacer las cosas de forma más eficiente y de mejor calidad”, contó Sibila.

“La empresa del futuro tiene que ser con una innovación que piense permanentemente en procesos distintos. Somos una empresa nacional y antes de la pandemia ya habíamos empezado con el home office en algunos sectores. Venimos con ese ADN de que la gente presente proyectos y después se analicen”, aportó Werlen, cuya compañía cumple 50 años en el país.

“Para mí, las empresas del futuro van a ser esas que van a decir lo que hacen, hacer lo que dicen y hacerlo con valores. La innovación es un proceso continuo, transversal y que no se puede frenar y nosotros como líderes tenemos que generar esos espacios para que cualquiera tenga una idea y quiera disrumpir lo pueda hacer con facilidad, sea bienvenido y recompensado”, comentó Santiago.

“[Innovar] es probar, errar y volver a probar; darle libertad a la gente de que pueda hacerlo. Es fallar, hacer cosas que no funcionen pero poder reinventarlas y volver a intentarlo”, cerró Greco.