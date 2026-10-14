La Justicia archivó la denuncia por usura contra Marcos Galperin por los créditos de Mercado Pago

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53 desestimó por inexistencia de delito y archivó la denuncia por usura contra Marcos Galperin, vinculada con los créditos de Mercado Pago. La decisión se tomó el 28 de septiembre, después de que la fiscalía pidiera el cierre de la causa y la jueza coincidiera con ese criterio.

La presentación había sido impulsada por el legislador porteño Gabriel Solano, quien denunció al fundador de Mercado Libre por las tasas de interés aplicadas a los préstamos de la billetera virtual.

Según el dictamen fiscal, para que se configure el delito de usura debe probarse que el prestamista se aprovechó de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona determinada. La fiscalía sostuvo que ese requisito no se verificó en el caso.

Además, señaló que las controversias sobre las tasas y las condiciones de este tipo de créditos deben tramitar en el fuero civil y comercial o ante los organismos de defensa del consumidor, y no en la Justicia penal.

En la denuncia penal, Solano sostuvo que las tasas de los créditos de Mercado Pago podían ser “evidentemente desproporcionadas” y que la empresa se aprovechaba de la necesidad de quienes recurrían a esos préstamos. La encuadró en el artículo 175 bis del Código Penal, que contempla el delito de usura.

También pidió que la Justicia frenara cautelarmente el cobro de los créditos mientras se analizaban las tasas y que, si se las consideraba abusivas, se reintegrara lo pagado.

Galperin cuestionó la norma del BCRA

En tanto, el lunes pasado, Galperin cuestionó la normativa del Banco Central (BCRA) que obliga a entidades financieras, fintech y billeteras virtuales a informar el Costo Financiero Total (CFT) y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de los préstamos que ofrecen a los usuarios. Además, definió al indicador como “falso e incorrecto”.

Sus críticas surgieron a partir de la publicación del economista Agustín Etchebarne en X, quien había difundido una captura de pantalla de una simulación de préstamo de Mercado Pago como parte de un mensaje sobre “Educación Financiera”.

La publicación de Galperín en X

En el posteo Etchebarne advertía: “Jamás tomes un préstamo a tasas altas. Tenés que mirar el costo financiero total. Es preferible ahorrar y que los intereses jueguen a tu favor”.

El mensaje estaba acompañado por una simulación de crédito de Mercado Pago en la que un usuario recibía $10.000 y debía devolver el dinero en 12 cuotas fijas de $1.208,02. En total, el cliente terminaba pagando $14.496,24. La pantalla mostraba además una Tasa Nominal Anual (TNA) de 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 79,59% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de 102,36%. Ese último indicador aparecía destacado en la imagen con la frase “Baratitos los préstamos de MELI”.

Galperin respondió ese posteo y cuestionó específicamente el indicador que exige mostrar la entidad monetaria. “El ‘Costo Financiero Total Efectivo Anual’ que el BCRA obliga a publicar es falso, incorrecto (y por ende inflacionado). Asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence. En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre nunca”, sostuvo en X.

Según explica el propio Banco Central el CFT es el dato que permite conocer cuánto cuesta realmente un crédito. Incorpora no solo los intereses sino también otros gastos asociados al financiamiento, como comisiones, seguros, impuestos y distintos cargos incluidos en la operación. Por su parte, el CFTEA contempla los intereses acumulados de las cuotas y brinda una visión más precisa del costo real del crédito, en especial cuando los pagos generan intereses adicionales.