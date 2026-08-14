Por qué pedir un préstamo en una billetera digital puede costar el doble que en un banco

La revolución de las fintech también impactó en cómo se endeudan los argentinos: las billeteras digitales ya le prestan a cuatro de cada 10 personas. Con dinero disponible a un clic de distancia, en los últimos años a miles de personas que no calificaban para un crédito bancario se les abrió la puerta de entrada al sistema financiero formal. Pero también se volvió un motivo de controversia. En algunos casos, las tasas pueden ser el doble que en el banco y el costo financiero total efectivo llega a elevarse por encima del 1000% anual.

No hay una única razón que explique este fenómeno, que suele despertar la queja de los usuarios. Puertas adentro del sector fintech explican que las tasas más altas del mercado se aplican sobre los usuarios que no tienen historial crediticio y que no saben si les volverán a pagar. También mencionan impuestos, la falta de herramientas de cobranza y que no tienen el “fondeo gratuito que tienen los bancos”.

“Las tasas de los créditos personales hoy son altas en todo el sistema financiero. El refinanciamiento de los saldos de tarjetas de crédito bancarias, por ejemplo, tiene un costo financiero efectivo anual que ronda, en promedio, el 140% en las principales entidades y que, en algunos casos, supera el 200%. Esto responde a múltiples factores, entre ellos la baja profundidad del sistema financiero argentino, la escasez de ahorro de largo plazo en pesos, el aumento de la mora y la volatilidad económica”, dijo Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

La billetera digital Mercado Pago fue mencionada esta semana, cuando el legislador de izquierda Gabriel Solano denunció a la compañía por “usura”. Actualmente, la fintech tiene una tasa vigente para la línea de consumo y préstamos personales que arranca en el 48% nominal anual (TNA) —76,36% de costo financiero total efectivo anual (CFTEA)— y alcanza un máximo de 249% de TNA (y del 1375,94% de CFTEA). Tiene una de las tasas más bajas del mercado y también una de las más altas.

Las tasas más altas del mercado se aplican sobre los perfiles que no tienen un historial crediticio LUIS ROBAYO - AFP

“La TNA que ofrece Mercado Pago se determina en función del perfil de riesgo individual y mejora a medida que el usuario construye historial y demuestra buen comportamiento de pago. En el perfil de los usuarios con buen comportamiento y bajo riesgo, somos muy competitivos con las tasas con respecto a la banca tradicional. Si se trata de alguien a quien aún no conocemos, ofrecemos una línea inicial mínima (desde $5800) con una tasa que refleja ese escenario de riesgo; pero cuando el usuario demuestra un comportamiento de pago saludable, sus condiciones mejoran automáticamente: el límite se amplía y la tasa baja”, explicó Mercado Pago.

En el caso de Ualá, que también tiene detrás el respaldo de ser un banco, los préstamos personales tienen una tasa nominal anual que va del 62% de mínima al 170% de máxima. Sin embargo, al agregarle impuestos y el resto de los gastos que tiene que pagar el usuario, el costo efectivo anual tiene un piso de 107,09% y un techo de 568,94%. Mientras que en Naranja X —la billetera del Grupo Financiero Galicia— el crédito personal arranca con una TNA del 72% y alcanza el 136%, lo que equivale a una tasa efectiva anual del 101,22% y 262,66%, respectivamente.

A modo de comparación, un préstamo personal en el Banco Galicia tiene de mínima una tasa nominal del 79% anual y un máximo de 142% (costo financiero total efectivo anualizado con IVA del 150,86% y 398%, respectivamente). Mientras que en el Banco Macro la TNA arranca en 55% y alcanza el 86%, por lo que el CTEA representa entre 91% y 171,27%, respectivamente.

En Banco Nación, la tasa mínima para un préstamo personal es del 56% (93,32% de CFTEA) y la máxima es de 91% (CFTEA de 186,76%).

“El costo financiero total (CFT) es una tasa anualizada que reúne los intereses, las comisiones, los cargos y los impuestos asociados al crédito. En financiaciones de plazos muy cortos, menores a un año, esa anualización puede arrojar cifras especialmente elevadas. Esto no significa que ese porcentaje se aplique directamente sobre el capital durante el plazo efectivo del préstamo. Aun así, el CFT sigue siendo un indicador relevante y debe informarse con claridad, junto con el monto recibido, el total que deberá devolverse y el plazo”, agregó Biocca.

En la visión del ministro de Economía, Luis Caputo, “no hay nada que les impida” a las billeteras digitales cobrar esas tasas de interés, aunque agregó que se trata de un “negocio equivocado”. Lo dijo en referencia a tasas que van entre 400% y 700%. “Es un tema entre privados y no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas”, sumó.

Las causas que encarecen el crédito

La diferencia de tasa arranca, según los propios protagonistas del sector, en la estructura de fondeo. A diferencia de los bancos, y por un tema de riesgos, las fintech no pueden por normativa captar los depósitos de los usuarios y darse vuelta para prestarlos, lo que es prácticamente “fondeo gratuito”. En cambio, se financian con líneas de crédito —en algunos casos bancarias—, fideicomisos, obligaciones negociables u otras fuentes del mercado, siempre más costosas.

“También hay un tema impositivo, porque el impacto de los impuestos en un crédito es cercano al 30% de la tasa. Eso le pasa a todos, a las entidades financieras también; está mal diseñado el sistema tributario en general. Por ejemplo, si pedís un crédito para pagar una moto, pagás IVA por el financiamiento y pagás IVA por la moto. A eso se le suma Ingresos Brutos y el impuesto a los débitos y créditos, y todo encarece al crédito”, contó Santiago Gorla, CEO de COFA, una fintech especializada en préstamos.

Aumenta la mora en billeteras virtuales: cada vez menos personas pagan sus deudas

Para Gorla, otra diferencia fundamental de las billeteras digitales versus los bancos radica en las herramientas de cobranzas automáticas y recurrentes. En el caso de las entidades financieras, pueden debitarle la cuota de un préstamo cuando recibe en cuenta su salario u otros ingresos (siempre que sea en el mismo banco), una práctica que los proveedores de servicios financieros no pueden.

“Y, por último, las fintech atienden en muchos casos a personas con pocos antecedentes crediticios o cuyos ingresos resultan más difíciles de evaluar mediante los modelos tradicionales, lo que genera mayor incertidumbre sobre su capacidad de pago y aumenta el riesgo de la operación. Pero ampliar el acceso al crédito formal significa que muchas personas que no encontraban alternativas o debían recurrir a prestamistas informales hoy pueden financiarse mediante canales legales, regulados y alcanzados por las normas de protección al usuario. La alternativa a no acceder al sistema formal, muchas veces, es recurrir a circuitos informales, sin información clara, controles ni mecanismos de protección”, sumó Biocca.

A pesar de abrir las puertas a clientes que no estaban incluidos financieramente, desde el sector señalan que la mora no los afectó especialmente. Hasta mayo, había 5,8 millones de personas en situación irregular, algunas de ellas con varias entidades a la vez. Al desagregar por industria, unas 2,4 millones de personas (17% del total de deudores) tenían deudas con bancos, mientras que otras 2,4 millones de personas tenían deudas con fintech (23,6% de la cartera). En tanto, otras 2,7 millones (50,8%) estaban en falta con otros proveedores de crédito, como mutuales, tarjetas de crédito extrabancarias, fideicomisos y otros proveedores.

“El ratio de mora de Mercado Pago se encuentra en línea con el de los principales bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas. Este nivel de irregularidad es comparable al de la banca privada, aun cuando incluimos a segmentos que el sistema tradicional suele considerar de mayor riesgo, y está significativamente por debajo del promedio de irregularidad de entidades no bancarias”, afirmaron desde el brazo financiero de Mercado Libre.