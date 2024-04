La nueva ruta del consumo: las marcas internacionales llegan vía Panamá

Escuchar

En medio de la profunda recesión que enfrenta la economía local, Panamá se convirtió en un llamativo origen de inversiones y de marcas internacionales que no se asustan ante el riesgo argentino. La primera señal llegó con la decisión del grupo Harari -uno de los principales holdings económicos del país centroamericano- de quedarse con la operación que tenía Nike en la Argentina. Y ahora se sumó la decisión del Grupo David -otro de los principales jugadores panameños- para traer al país a la marca internacional Bath and Body Works.

El proyecto de Bath and Body -una cadena especializada en productos de tocador, desde lociones corporales hasta velas y jabones para manos- incluye una apertura concretada hace unas semanas en Unicenter y una segunda tienda confirmada en Alto Palermo, aunque desde la casa matriz en Panamá adelantan que sus planes para el mercado local son mucho más ambiciosos.

“La idea es abrir la tienda en Alto Palermo en septiembre y ya estamos negociando para llegar a otro mall en Buenos Aires. Vamos a terminar este año con tres locales y sumar otros cuatro en 2025. Creemos que en la Argentina hay mercado para quince tiendas de la marca”, asegura Gerardo Marcano, VP y director de retail de Grupo David.

Bath & Body Works nació en 1963 en Columbus, Ohio, y en la actualidad, cuenta con más de 1800 tiendas operadas en forma directa por la empresa en los Estados Unidos y Canadá y más de 400 franquicias internacionales.

Los planes del Grupo David no se terminan en Bath and Body. Los panameños son dueños de las licencias para la región de más de 15 marcas internacionales, que suman 248 tiendas en 14 países, desde Guatemala hasta la Argentina, pasando por Aruba, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. La lista de marcas incluye a nombres muy conocidos por los consumidores argentinos como Victoria’s Secret. “Ya hicimos estudios que nos dieron que la marca Victoria’s Secret tiene un altísimo conocimiento entre los clientes locales y creemos que tiene un potencial enorme, aunque desde la casa matriz de la marca todavía son un poco renuentes y quieren esperar un poco para ver cómo evoluciona el consumo y la economía en general”.

La cadena Bath & Body Works inauguró hace unas semanas su primer local en la Argentina en Unicenter y ya prepara su desembarco en Alto Palermo

En el grupo panameño aseguran que su origen latinoamericano les juega a favor a la hora de hacer negocios en la Argentina. “Estamos acostumbrados a trabajar en países con problemas parecidos. Y en mi caso particular soy de origen venezolano así que no me asustan la inflación o los controles. Además, estamos convencidos que este es el momento para entrar a la Argentina, de manera de estar un paso adelante de las empresas que ya están mirando el país pero todavía no se animan”

“La Argentina tiene un potencial enorme en materia de consumo y de hecho los resultados que estamos teniendo con Bath and Body en estas primeras semanas superaron todas las expectativas. Nos encontramos con mucha gente que conoce y valora a las marcas internacionales y las ventas estuvieron un 200% por encima de lo presupuestado

El grupo David no es el único que está apostando al mercado argentino desde Panamá. El pionero fue el grupo Harari, que puso un pie en el país con la compra del negocio de Nike a fines de 2022 y hace unos meses dobló la apuesta con la adquisición de la operación de Zara Argentina. Esta última operación incluye la gestión no solo de 11 tiendas que tiene Zara en el país sino también las cuatro que abrió Uruguay, donde también tienen Zara Home.

La lista de inversiones “made in Centroamérica” además no se terminan en Panamá. Hace menos de un mes se conoció la compra que concretó el grupo Apex Capital -de origen guatemalteco, pero que en la actualidad tiene su principal base de operaciones en Miami- de la filial local de la multinacional Clorox Corporation. La operación incluye el traspaso de los negocios de Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay y marcas reconocidas como Ayudín, Poett, Trenet y Pinoluz.ß