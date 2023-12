escuchar

No les alcanzan las palabras para agradecerle a Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina y hoy jugador del Benfica en Portugal. “Si estás en Lisboa, tenés que probar las delicias de estos genios”, posteó Cardoso para agradecerles la caja con alfajores y facturas que “Consentido” le hizo llegar. Después de esa historia en Instagram, los seguidores de la pastelería argentina en la capital portuguesa crecieron fuerte, igual que las ventas.

La pastelería es resultado de la sociedad de dos sueños de familias argentinas emigradas. La de los santafesinos Celeste Esquivel y Gabino Romeo y la de la misionera Mirian Prestes y su pareja porteña, Gabriel Rojas. Se conocieron en Portugal, a donde llegaron en busca de mejores horizontes.

Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, subió una historia que las chicas argentinas agradecen

Esquivel y Romeo, junto a sus dos hijos, decidieron mudarse a mediados del 2022. Una hermana de él está radicada hace dos décadas en Portugal. “Siempre nos decía ‘vénganse’ y con dos nenes chicos, la inseguridad y las pocas perspectivas de mejora, nos decidimos”, cuenta Esquivel. Desde que llegaron, la idea era poner en marcha un emprendimiento de “pastelería argentina de alta calidad”. Por eso ella se vino con los moldes en la valija.

Esquivel empezó a fabricar facturas y alfajores en su casa y a vender. Prestes fue una de sus clientas y ahí se inició una relación que terminó en la sociedad. Ella y su esposo trabajaron en Estados Unidos desde 2001 a 2007. “Hicimos mucho en el sector gastronómico y, viendo eso, siempre nos quedó la idea de armar algo en el sector, pero regresamos a la Argentina y arrancamos con una empresa de otro rubro”, dice Prestes. Dedicados a la logística de cargas, resolvieron aprovechar la oportunidad de las visas para nómades digitales que otorgaba Portugal. Como no tienen doble ciudadanía, esa era la alternativa.

Llegaron en enero de este año a Lisboa y, mientras siguen con su empresa, volvieron a pensar en un emprendimiento propio. Al cruzarse con Esquivel y Romero, la cuestión se resolvió. Se convirtieron en socios de “Consentido”.

Mientras buscan un local con espacio para sillas -quieren instalar una cafetería y pastelería- empezaron por alquilar una dark kitchen (un modelo muy extendido en el mundo), en donde producen todos los días y venden por las redes.

“No hay una sola pastelería de este tipo en Lisboa, donde hay muchos argentinos, aunque la comunidad más grande está en Oporto -describe Prestes-. Los alfajores se venden muchísimo, al igual que las medialunas y las facturas; también hacemos tortas como Rogel, lemon pie, tarta de coco”. El alquiler de la cocina cuesta 1000 euros por mes y el de un local en zonas de mucho paso de la ciudad, alrededor de 2500 euros.

Los alfajores y las medialunas, los reyes de la demanda

Esquivel y Prestes cuentan que contactaron a la esposa de Di María, Cardoso, para preguntarle si le podían hacer llegar una caja de especialidades para la familia. “Su respuesta fue espectacular, no solo nos recibió sino que por decisión propia subió una historia. No lo sabíamos y eso disparó la cantidad de seguidores. No tenemos palabras para agradecerle el gesto”.

De a poco los portugueses se van sumando como clientes: “Buscamos mantener nuestros sabores y agregar variantes. El dulce de leche, en general, les resulta muy empalagoso, pero de a poco vamos ir entrando en su corazón. Los alfajores les encantan; hacemos unos de limón que funcionan muy bien. Los más jóvenes son los más dispuestos a probar”.

El nombre del emprendimiento, “Consentido”, es un juego de palabras, la idea de que hacen “algo con valor y también para mimar a otros”. Además de la venta online, participan de las ferias que hay en la ciudad.