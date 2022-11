La revolución de los videojuegos: cómo ganar en dólares jugando

escuchar

Si de futuro se habla, el gaming es una de las tecnologías que gobiernan el conversación. Martín Blaquier es el CEO de Ola GG, la comunidad play and earn (jugá y ganá) más grande del mercado hispano parlante, y dedicó unos minutos a contar los pasos que está dando la industria de los videojuegos en el marco del evento sobre Negocios del Futuro organizado por LA NACION.

Gracias a la tecnología blockchain, los juegos que forman parte de la Web3 están “rompiendo los esquemas”. Se trata de juegos que permiten distintas funcionalidades para distintos usuarios, con el diferencial de que ahora el usuario puede convertirse en dueño de los activos digitales.

En un repaso por la historia, contó que inicialmente los juegos eran fuera de línea, como el Super Mario o el Mortal Kombat, y se jugaban desde la consola o computadora. El avance tecnológico incorporó los juegos en línea con la Web2, como el Fortnite o el League of Legends, en los que no hay que pagar de entrada sino que los juegos se descargan en la consola y dentro del juego se pueden comprar activos, como ropa (skins). En este caso, Blaquier, quien realizó un MBA en Entretenimiento, Medios y Tecnología en la Universidad de Nueva York, aclaró que la ropa “no es tuya, dado que no te la podés llevar, vender o usar en otro juego, sino que se paga una licencia de uso”. En ese sentido es que blockchain desbloquea un mundo de posibilidades. Axie infinity y Phantom Galaxies son algunos ejemplos de los juegos que, gracias a la Web3, la gente compra activos digitales dentro del juego que son suyos, por ende pueden venderlo, compartirlo o alquilarlo. Es decir que la inversión en esta tecnología puede rentabilizarse más adelante.

Para resumir el potencial de la tecnología citó una frase que dice “comprar un activo en la Web3 -dada la realidad económica, la criptoeconomía que no está en su mejor momento y el diseño mejorable de algunos NFT- técnicamente puede llegar a valer cero, mientras que el activo que se compra en juegos Web2 automáticamente vale cero porque no es tuyo”.

La industria que mueve millones

En línea con lo que la industria promete en vistas al futuro, destacó el gran volumen de inversión que atrajo en el último tiempo a nivel global. Tal es así que la industria espera llegar para fines de 2022 a una inversión de US$12 billones en juegos Web3, en el que participarán los estudios más grandes del mundo, como Epic Games y Gala Games. “Estamos viendo una enorme migración de talento hacia estas nuevas tecnologías”, destacó.

Parte de este volumen desmedido de dinero es movido por los e-sports, los deportes electrónicos cuyos equipos conformados ya compiten en campeonatos mundiales. Como si de las grandes ligas de fútbol se tratara, comentó que “la final del mundial de League of Legends la ven más de 100 millones de personas, que es más gente de la que ve la final del Superbowl o la NBA, y esta tendencia está creciendo a doble dígito año a año”, ilustró Blaquier, para mostrar la escala del rubro.

En este contexto, reiteró las posibilidades que abre blockchain para los e-sports, ya que dichos equipos pueden monetizar no solo a través de sus sponsors sino también de sus fanáticos. Por ejemplo, con la entrega de activos digitales o experiencias únicas para sus seguidores más fieles, como podrían ser invitaciones a la final del mundial si participaron en los torneos a lo largo del año. Este es uno de los motivos que incentiva a algunos de los clubes de e-sports más grandes del mundo a migrar a la Web3.

Ganar dólares, de camino al trabajo

Más allá del entretenimiento, la industria del gaming puede brindar herramientas a porciones de la población que no podrían acceder a ellas de otra forma. En un contexto donde más de la mitad de la población latinoamericana no tiene acceso al sistema bancario y a productos financieros, la criptoeconomía gana terreno en los mercado emergentes y, gracias al blockchain, se pueden abrir billeteras digitales y hasta monetizar los activos de los juegos en distintas monedas. En un país donde los talentos migran a trabajos con remuneración en divisa extranjera, Blaquier indicó que la industria del gaming permite algo insólito de escuchar: “Ganar en dólares hasta jugando”.

Como si el acceso a la moneda estadounidense en un país con cepo al dólar no fuese suficiente, el presentador levantó más de una ceja en sus espectadores cuando habló de los montos que se pueden ganar. “Los salarios mínimos promedio en nuestra región son bajos a nivel global. Hay gente que, a través de estas tecnologías y juegos, está ganando casi lo mismo que el salario mínimo jugando un par de horas”, reveló.

Le dio más verosimilitud a esta posibilidad al retratar cómo un trabajador podría duplicar sus ingresos usando su tiempo libre para jugar: “Imagínense que en el tren yendo al trabajo agarren su teléfono, jueguen unos minutos y ganen casi lo mismo que en su trabajo donde están pasando 10 horas al día”.

Estas posibilidades no son aspiracionales, sino que ya se están llevando a cabo. A través de la comunidad de Ola GG que Blaquier lidera, ya se ofrecen becas para que puedan jugarse diferentes videojuegos desarrollados con blockchain, que ofrecen la posibilidad de ganar dinero. El objetivo final de estos juegos play and earn, así también como de las becas otorgadas -que no implican ningún tipo de inversión de quien las reciba-, es que se puede brindar educación financiera alrededor de lo que tiene para ofrecer el mundo de la economía virtual y descentralizada.

Esta posibilidad se combina con un fuerte interés por los juegos de parte de la población hispanohablante. De los 530 millones de personas que conforman ese grupo, la mitad juega a algún tipo de juego mensualmente. “Es impresionante el tamaño de interés en videojuegos en nuestra región”, celebró. Entre el interés por jugar y por ganar en dólares para combatir los altos porcentajes de inflación, resulta entendible por qué “los países de Latinoamérica se están posicionando como los de mayor adopción de blockchain, como en NFT, en el mundo”, según informó. Concluyó entonces diciendo que el gran nivel de adopción explica “el enorme interés por estas compañías que invirtieron en este espacio para hacer foco en nuestra región”.