La sustentabilidad, clave en la agenda de las compañías y en la construcción de un mundo más inclusivo

El compromiso que deben tomar las empresas con el ambiente no solo es importante, sino también urgente. Hoy, ser sustentable es un imperativo. Aunque instrumentar acciones en ese sentido implica realizar un esfuerzo importante, está demostrado que el impacto es altamente positivo tanto para el planeta como para las compañías. Entre cambios y aprendizajes, una pregunta se coloca en el centro de la mesa: ¿qué hacen las organizaciones por el mundo que habitarán las próximas generaciones?

Sobre estos temas se habló en la segunda jornada de la versión renovada e innovadora de Management 2030, el encuentro organizado por LA NACION. y Accenture que esté cumple nueve años al aire En un panel moderado por el secretario general de Redacción del diario, José Del Rio, los líderes de empresas de distintos sectores contaron qué medidas tomaron en los últimos años con el objetivo de avanzar hacia esquemas más sostenibles y mitigar los efectos del cambio climático.

El back de la segunda jornada en una mañana imperdible en el nuevo set de LA NACION

La sustentabilidad se vincula con un aspecto central de las empresas: la rentabilidad. Está demostrado que, entre 2013 y 2019, las firmas con altas calificaciones de desempeño ambiental, social y de gobierno lograron márgenes operativos casi cinco veces superiores en comparación con aquellas que tuvieron los niveles más bajos de eficiencia. “Una empresa a largo plazo tiene que ser sustentable para ser rentable. Estamos en un modelo donde se piden soluciones perfectas, pero para eso es tarde, hay que tomar acciones ya”, aseveró Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina y de la región sudamérica hispana.

Sergio Kaufman, presidente de Accenture reflexionó: "En la Argentina, tenemos 50% de chicos pobres. ¿Cómo vamos a ser una sociedad sostenible si perdura esa desigualdad?"

“El futuro ya llegó, no hay grieta. Estamos todos del mismo lado”, planteó al comienzo del evento Juan Marotta, presidente de HSBC Argentina y CEO HSBC LAM Sur. Contó que el objetivo del banco es convertirse en una empresa de emisiones netas cero de carbono hacia 2030. En la misma línea, sostuvo que la empresa busca brindar apoyo a aquellos clientes que quieren avanzar a modelos de economías más limpias, algo para lo que se necesitan recursos. “También queremos apoyar nuevas ideas con ideologías limpias y estar cerca de aquellos innovadores que vienen con modelos que no existían y que van a reemplazar tecnologías viejas”, señaló.

Juan Marotta, presidente de HSBC Argentina y CEO HSBC LAM Sur Fabián Malavolta

¿Por qué es tan importante ir hacia un esquema de sustentabilidad? Laura Barnator, gerente general de Unilever en Argentina, Paraguay y Uruguay, lo resumió de la siguiente forma: “Si no trabajamos en esa línea no queda mundo”. “Para nosotros es el esqueleto de nuestra estrategia. En 2010, fuimos pioneros en lanzar un plan de vida sustentable y todo lo que hacemos tiene que ver con eso en distintos ejes”, explicó.

Laura Barnator, gerente general de Unilever en Argentina, Paraguay y Uruguay

Para María Bengochea, directora de sustentabilidad y estandarización de Cookunity, una startup con sede en Nueva York, Los Ángeles, Texas y Miami, el primer paso es entender que vivir tiene un impacto en el planeta. “Hay que despertar y pensar de qué manera se da ese impacto, tomar conciencia y cambiar nuestros hábitos, como individuos y dentro de las empresas y las organizaciones, que tienen la posibilidad de desarrollar estrategias de mayor impacto”, afirma.

María Bengochea, directora de sustentabilidad y estandarización de Cookunity

Tras escuchar las respuestas de personas que aleatoriamente en la calle respondieron a la pregunta sobre qué implica que una empresa sea sustentable, los líderes coincidieron en que los esfuerzos individuales tienen un gran impacto en el ambiente. “Uno podría pensar que, en función de la coyuntura y problemáticas del país, la gente no está preocupada por este tema. Sin embargo, según estudios, la Argentina es uno de los países de la región que cuenta con más personas que se preocupan por la sustentabilidad y que entienden que son parte de la solución”, indicó Barnator.

En el mismo sentido, Kaufman planteó: “Las micro decisiones dentro de la empresa hacen una diferencia grande. Hoy es la gente la que nos empuja a nosotros. Tenemos la acumulación de 100 años de revolución industrial, por eso el cambio tarda, pero las pequeñas decisiones tienen gran impacto”. Marotta coincidió con la visión. “Cada pequeño esfuerzo hace una gran diferencia cuando lo multiplicamos por las más de miles de oficinas que tenemos en cada continente, en 70 países”, aseguró.

Sobre las acciones que implementaron en HSBC, indicó que se redujo la impresión de tickets de 30 millones de resmas a menos de un tercio. Además, precisó que la empresa ya destinó más de US$2500 millones a proyectos verdes en América latina y contó que muchos edificios de la firma atravesaron modificaciones y obtuvieron certificaciones LEED. “En nuestro edificio emblema, ubicado en Florida y Perón, por adentro lo tiramos abajo y lo estamos renovando. Va a ser un edificio sustentable con uso eficiente de tecnologías, de desperdicios y un modelo de economía circular”, anticipó.

En Unilever, en tanto, el objetivo es ambicioso. “Nuestra meta es llegar a que el 50% del plástico que usamos sea reciclado y este año terminaremos con el 20%. En el 2021, con el uso de plástico reciclado en lugar de virgen, reutilizamos el equivalente al peso de 30 obeliscos”, precisó Barnator. Agregó que una meta es tener el 100% de los envases reciclados y compostables y aseguró que hoy, el porcentaje alcanza el 57%. “También apuntamos a recuperar más plástico del que nosotros introducimos en el mercado. En eso estamos trabajando fuertemente”, afirmó.

Los referentes contaron qué medidas tomaron en los últimos años con el objetivo de avanzar hacia esquemas más sostenibles en sus empresas

“En una empresa, pensar la rentabilidad a corto plazo es sentencia de muerte. En el mismo sentido, a largo plazo, si no sos sustentable no sobrevivís y creo que nadie está haciendo esa cuenta”, enfatizó Kaufman. Contó que Accenture implementó importantes cambios en su edificio ubicado en Buenos Aires, donde se alcanzó evitar el consumo de combustibles fósiles en un 100%. En esa línea, planteó la necesidad de que las legislaciones vayan en el mismo sentido y se pongan en práctica con una visión amigable con el planeta.

Por su parte, Bengochea indicó que Cookunity busca eliminar los plásticos de un solo uso a partir de la implementación de un packagging hecho de materiales reutilizados. “Después de cinco semanas de piloto en Nueva York, logramos recuperar 10.000 bolsas y reutilizar alrededor de 8000. Es como haber sacado 36 autos a gas de circulación a nivel anual“, remarcó. “Nuestra misión es democratizar la llegada de alimentos nutritivos, que cada vez lleguen a más gente”, agregó.

Una generación que impulsa el cambio

El encuentro contó con la participación de Yvon Chouinard, creador de la marca Patagonia, quien durante la entrevista exclusiva que realizó con LA NACION hizo hincapié en la importancia de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático. “En mi empresa formalizamos estos valores: hacer el mejor producto posible, hacer el menor daño posible y empoderar a los empleados a ser sus propios jefes”, contó. “No me inspiro por otros empresarios. Hay una tendencia de ser más sustentable en los negocios pero la mayoría es ‘green-washing’. Muy pocas compañías grandes están haciendo algo, dicen que lo hacen pero en realidad no. No me inspiro por las grandes empresas sino por lo que hacen los jóvenes”, expresó.

Yvon Chouinard, creador de la marca Patagonia en la entrevista exclusiva que realizó para el ciclo hizo hincapié en la importancia de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático Fabian Marelli - LA NACION

¿Cuál es el eje de la transformación? Para el empresario, la clave está en buscar una economía basada en la calidad y no en la cantidad. “Es la manera más rentable de llevar un negocio”, aseveró. “Soy muy pesimista del futuro, del cambio climático. Claramente no estamos haciendo lo suficiente hoy y no lo haremos en el futuro. Soy medio budista sobre todo. Creo que hay un principio y un final de todo, que vivimos y morimos. En el medio, tratar de hacer el mejor trabajo posible que podamos, no solo para salvar al planeta, sino para ser un buen ser humano. Y así es, hay algunas cosas que simplemente hay que aceptar”, reflexionó.

¿El futuro es verde?

La sustentabilidad involucra múltiples dimensiones. Así lo afirmó Jaqueline Pels, directora de Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad Torcuato Di Tella, quien participó del encuentro de forma virtual con una reflexión: “Para alcanzar los objetivos de la sustentabilidad es muy importante crear un nuevo actor, un intermediario que actúe de puente y democratice los materiales del mercado”.

De la mano de la idea de que la sustentabilidad abarca cientos de dimensiones, Lucía Chain, diseñadora de indumentaria y la creadora detrás de la marca Chain, un emprendimiento de ropa confeccionada con el universo vegetal, compartió durante el encuentro su historia para inspirar a otros emprendedores y contó que su misión es transmitir, a través de su marca, valores que sumen al mundo de la moda y potencien a las personas en su vida cotidiana.

Referentes de otras generaciones de Management 2030 también participaron de la jornada: Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson en Argentina y Chile, les dejó a los participantes del evento una pregunta: “¿Cuál es el próximo paso en la agenda?”. Al respecto, Kaufman aseguró que lo que se viene es “expandir los conceptos de ambiente a lo social”. “En la Argentina, tenemos 50% de chicos pobres. ¿Cómo vamos a ser una sociedad sostenible si perdura esa desigualdad? Hay que evitar diferencias enormes entre concentración de riqueza y educación. Esos también son debates de sustentabilidad”, explicó.

Otra pregunta clave fue la que introdujo Alicia Caballero, directora de Ucatec, hacia el final del encuentro. Invitó a reflexionar sobre si la sustentabilidad debe darse de forma sistémica o aislada a nivel individual. Quien tomó la palabra fue Bengochea, que sostuvo: “Todo el sistema ayuda, da un marco, ordena, organiza, pero el sistema está formado por personas individuales, por lo que considero que tenemos que empezar por partes”. De a uno o de a miles, lo que pareciera ser innegable es que emprender el camino hacia esquemas sustentables es una necesidad urgente.