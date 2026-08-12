Sony tomó una decisión histórica con PlayStation y no hay vuelta atrás: “Es irreversible”

Frente a una ola de reclamos de consumidores y comerciantes, Sony Interactive Entertainment (SIE) redobló su apuesta. La multinacional japonesa ratificó que mantendrá sin modificaciones su plan de cesar la fabricación de discos físicos para sus videojuegos a partir de enero de 2028, una medida que marca un fuerte cambio de época en el entretenimiento digital.

Durante una presentación de resultados financieros de la compañía, la directora financiera (CFO) de SIE, Lin Tao, rompió el silencio corporativo para responder al descontento, el cual ya acumula más de 350.000 firmas en Change.org: “Anunciamos esta decisión con un año y medio de anticipación. Entendemos esas emociones y respetamos que la comunidad tenga opiniones firmes, pero la digitalización de los contenidos es un proceso progresivo e irreversible en todas las industrias. Reflexionamos detenidamente durante mucho tiempo y vamos a avanzar cautelosamente con este plan”.

Lin Tao es la primera mujer CFO en la historia de la compañía Sony Interactive Entertainment

Detrás de la posición ejecutiva hay una razón contable: reducir costos de producción. Es que para Sony, fabricar discos de Blu-ray, moldear cajas de plástico, imprimir carátulas, gestionar la logística de distribución y ceder márgenes a supermercados y comercios especializados se transformó en una caída innecesaria de la rentabilidad.

En ese marco, una estimación de Bloomberg señala que Sony obtiene ingresos netos hasta un 54% más altos cuando la venta de un videojuego de US$70 es digital e involucra un título de su propio estudio (first-party). Para el caso de videojuegos desarrollados por terceros (third-party), la transacción en la tienda digital oficial incrementa los ingresos de SIE por comisión en un 40%.

Una señal de que los dichos de Tao ya no tienen vuelta atrás es un cambio en la propia infraestructura de Sony: el sitio ORF.at reportó que su mayor planta de producción de discos en Thalgau, Austria, ya comenzó a desmantelar su producción e invirtió 30 millones de euros en reorientarla a la fabricación de microlentes ópticas, al tiempo que está recapacitando a su personal.

El nuevo Grand Theft Auto saldrá en noviembre, valdrá US$79,99 y no tendrá disco físico

Además, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive —empresa matriz de Rockstar Games—, defendió la decisión de su compañía de no incluir un disco físico para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en noviembre de este año, ya que la caja del juego vendrá con un código de descarga (code in a box). Aunque Zelnick no opinó sobre la medida de SIE, remarcó que para el caso de las superproducciones de videojuegos (se estima que el presupuesto del GTA está entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares), el disco tradicional “simplemente ya no tiene sentido para el consumidor”.

“Nuestro negocio es en más de un 90% distribuido digitalmente; ya es un negocio digital. Por ende, en ciertas instancias, especialmente si se trata de un gran juego, los discos —y nótese que digo discos— no tienen sentido”, sostuvo el CEO en un informe financiero al responder a consultas de inversores. En esa línea, el ejecutivo agregó que en casi todos los casos se requiere conexión a Internet para jugar, por lo que “si ya estás conectado, ¿qué importa si lo descargás digitalmente? Es lo mismo y mucho más conveniente. Hacia allí va el mundo y creo que Sony entiende eso. Ciertamente nosotros lo entendemos”.

Reclamos de los revendedores

En un intento por amortiguar el golpe en el mercado minorista, Tao reveló que Sony negocia con distribuidores para masificar el modelo de code in a box. Sin embargo, Kim Bayley, de la Entertainment Retailers Association (ERA) del Reino Unido, apuntó sobre la decisión de SIE: “Es un triunfo de la conveniencia corporativa por sobre la libertad de elección. Los juegos en disco dinamizan el comercio local, sostienen puestos de trabajo y aportan valor a través del regalo, el coleccionismo y la reventa”.

Una petición de Change.org acumula más de 350.000 firmas y pretende que Sony revierta una decisión corporativa Archivo

Paradójicamente, además de los revendedores, los compradores también resultarían afectados por la decisión de Sony. Un estudio del medio neerlandés Tweakers analizó la evolución de los valores de 16 juegos para PlayStation 5 a lo largo de cuatro años y comprobó las brechas entre las versiones físicas y las digitales:

En tiendas tradicionales: La competencia entre los minoristas hace que se realicen descuentos progresivos para liquidar inventario, por lo que el precio de un juego físico disminuye con el tiempo.

La competencia entre los minoristas hace que se realicen descuentos progresivos para liquidar inventario, por lo que el precio de un juego físico disminuye con el tiempo. En la PlayStation Store: Los videojuegos mantienen su precio oficial de lanzamiento (US$70 u €80) durante años, solo aplicando descuentos durante temporadas de ofertas. Títulos insignia como Ratchet & Clank: Rift Apart mantienen su mismo valor original desde 2021, siendo Horizon Forbidden West (2022) la única excepción que ajustó su precio.

La conclusión del reporte destaca que, estadísticamente, un consumidor tiene muchas más probabilidades de encontrar un juego más barato en una tienda física que en la tienda virtual exclusiva de Sony. Al eliminar el disco físico, la firma consolidaría un mercado cautivo al relegar la competencia con terceros.

“Seguirá habiendo ediciones físicas marginales como ocurre con el vinilo en el rubro de la música, pero en la mayoría de los casos simplemente no tendrá sentido económico”, opinó por otro lado Zelnick, confiado en que la partida del disco no impactará negativamente en la comercialización de juegos, al anticipar que las ediciones físicas de videojuegos sobrevivirán como productos coleccionables, pero no seguirán siendo el estándar comercial.

Interrogantes a futuro

Durante la teleconferencia de Tao, la analista Minami Hase, de Goldman Sachs preguntó si prescindir del lector de discos a futuro no desdibuja la frontera entre una consola y una computadora. La CFO rechazó la premisa al argumentar que PlayStation mantiene tres ventajas: el sistema cerrado de Sony, los videojuegos exclusivos y un precio de entrada menor al de armar una PC gamer con tarjetas gráficas y memorias de última generación, cuyos insumos atraviesan fuertes aumentos a nivel internacional.

Una caída de PlayStation Network reavivó un largo debate en la comunidad de videojuegos AP

Por otra parte, la migración al formato digital tuvo un tropiezo reciente. El 24 de julio, una falla masiva de la red PlayStation Network (PSN) dejó sin servicio a todo el mundo durante horas. La caída le impidió a millones de jugadores acceder tanto a partidas multijugador como verificar las licencias digitales de los videojuegos que ya habían comprado e instalado en sus consolas.

El incidente le dio un nuevo aire al movimiento “Save Physical Media”, bajo el argumento de que en un modelo 100% digital y sin soporte físico, los usuarios dejarían de poseer el producto para pasar a depender de una licencia condicionada a la disponibilidad ininterrumpida de los servidores de la compañía. No obstante, Sony Interactive Entertainment se mantiene a la vanguardia de un cambio histórico en la industria de los videojuegos.