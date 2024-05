Las claves para atraer y retener talentos en tiempos de crisis

Mercado Libre, Galicia, Toyota, Cervecería y Maltería Quilmes, y BBVA fueron destacadas en el ranking Merco Talento; referentes de estas compañías analizan los secretos que las llevaron al podio

Laura Ponasso LA NACION

La reivindicación del propósito empresarial y el desarrollo de políticas de bienestar se convirtieron en dos de los principales motores que le permitieron a las compañías atraer y retener talentos en la Argentina. Estos cobraron relevancia en el complejo contexto actual, marcado por la estanflación, la caída de los salarios y el crecimiento de la informalidad laboral, a la vez que por la huella de la pandemia de Covid-19.

Así quedó en evidencia en la 10° edición del ranking Merco Talento, elaborado por la firma de estudios de mercado Análisis e Investigación (Sociedad Profesional). El índice, que evalúa la reputación y el atractivo de las empresas en el país, traza un diagnóstico comparado sobre su capacidad de atraer y fidelizar talentos. En esta edición, el mismo recogió las opiniones de 9226 personas, desde cadetes hasta presidentes de negocios, lo que se tradujo en una cifra récord de participantes.

Sebastián Fernández Silva, chief people officer en Mercado Libre

A a hora de recabar las valoraciones, el ranking consideró tres valores y los evaluó a partir de un total de 15 variables. Por un lado, hizo foco sobre la calidad laboral, que incluyó aspectos como salario, desarrollo profesional, motivación y reconocimientos, y beneficios sociales. Por otro lado, puso la lupa sobre la marca empleadora, que contempló el atractivo del sector, la admiración por valores, gestión y resultados, y la recomendación por parte de quienes la conocen. Y a esto se sumó la reputación interna, ligada a la identificación de las personas con el proyecto empresarial, a la igualdad de oportunidad, y al orgullo de pertenencia.

En la edición de este año, el ranking fue liderado nuevamente por Mercado Libre, el unicornio argentino creado por Marcos Galperín en 1999. El segundo puesto fue para el banco Galicia, que tiene como CEO a Fabián Kon. En tercer lugar, quedó la automotriz japonesa Toyota, cuya filial local es presidida por Gustavo Salinas. Le siguió Cervecería y Maltería Quilmes, la cual forma parte del grupo InBev con sede en Bélgica, y dirigida a nivel local por Martín Ticinese. El Top 5 five lo cerró BBVA, entidad financiera que el mes pasado renovó su conducción y designó a Jorge Bledel como CEO.

Flavio Dogliolo, gerente de Personas en el banco Galicia

El monitor alcanzó a un total de 200 empresas, pertenecientes a 49 sectores. Entre los más relevantes figuran el área de Alimentación, en la que la suiza Nestlé se quedó con el primer puesto; y la de Consultoría, en la que Accenture se destacó. También figuran el nicho de Moda, liderado por la alemana Adidas; el de Perfumería y Cosmética, encabezado por la brasileña Natura; el Farmacéutico, presidido por el laboratorio nacional Bagó; el de Petróleo y Gas, en el que resalta YPF; el de Tecnología, liderado por Google; el de Transporte de Viajeros, en el que se destaca Aerolíneas Argentinas; y el de Editoriales, en el que LA NACION ocupa la primera posición.

Para Jorge Pérez Esquivel, director general en Merco Argentina, Uruguay y Paraguay, el monitor de este año reflejó un coletazo del periodo pandémico. “Los sectores más representados están relacionados con el pasado reciente del Covid-19; se trata de sectores que fueron muy importantes o clave durante este periodo. Tal es el caso del Farmacéutico, que enrola a 16 compañías, del de Alimentación, que incluye a otras 15; y del Bancario y del Tecnológico, que reunieron a 13 compañías cada uno”, explicó Pérez Esquivel. Asimismo, el ejecutivo resaltó: “Estas compañías resolvieron la vida de los argentinos durante este período”.

Asimismo, según Elena Orden, directora en Merco, la satisfacción global de los trabajadores en la Argentina no deja de crecer: pasó de 7,8% en 2021, a 7,9% en 2022 y a 8,35% en 2023; así como el ENPS -el grado de recomendación de los trabajadores para trabajar en su empresa a un amigo o familiar- dio un salto de 32,9% a 45,2%. “En la actualidad, más profesionales buscan un propósito en su trabajo y están dispuestos a cambiar de empleo si no encuentran satisfacción en él. El miedo a sentirse atados a algo o alguien que no les motiva es mayor que el temor al cambio. Por ello, no se trata de “retenerles” sino de que ellos elijan libremente querer quedarse con nosotros cada día”, resaltó.

Cambio de foco: hacia la elección mutua

En diálogo con LA NACION, referentes de las empresas que este año lideran el ranking Merco Talento coincidieron en un punto: el foco en la atracción y en la retención de los profesionales dio paso a otro centrado en la elección mutua y genuina.

“Diseñamos una estrategia para que los equipos nos sigan escogiendo: brindamos posibilidades de desarrollo, fomentamos el aprendizaje continuo, potenciamos programas de mentorías e impulsamos una cultura de bienestar que valora la diversidad”, señaló Vanesa Bories, directora de Talento y Cultura en BBVA. Y precisó: “Apostamos firmemente por nuestro modelo de desarrollo y las múltiples posibilidades de formarse y crecer dentro de la organización. Esta estrategia nos asegura una actualización continua de nuestro set de capacidades y la posibilidad de contar con equipos preparados para afrontar los retos que trae la transformación digital”.

Leandro Lanfranco, director de Recursos Humanos, Asuntos Legales y Administración Corporativa en Toyota Argentina

En sintonía, Érica Zamora, vicepresidente de Gente en Cervecería y Maltería Quilmes resaltó: “Queremos que nos elijamos de las dos partes, que nos elijan como un lugar para trabajar en una primera instancia y después como un lugar para desarrollarse en el día a día”. En esa línea, la ejecutiva destacó tres diferenciales de la compañía: la cultura “de dueño”, orientada al trabajo en equipo, por resultados y con mirada a largo plazo; la propuesta de valor, diseñada para acompañar a las personas a lo largo de su carrera de vida y profesional y anclada en cinco pilares -salud, familia, flexibilidad, desarrollo y ahorro-; y el programa de diversidad, equidad e inclusión. “Posiblemente, estas tres patas pueden explicar por qué muchos de nosotros elegimos trabajar acá desde hace muchos años”, afirmó la ejecutiva, que ingresó a la compañía casi dos décadas atrás mediante una pasantía.

“Creemos que la clave para atraer y retener los talentos está en acompañarlos en cada momento de sus vidas para impulsar su mejor versión. Para construir un negocio centrado 100% en nuestros clientes, necesitamos la mejor versión de cada una de las personas que forman parte del equipo Galicia. Por eso, buscamos innovar e impactar en cada una de nuestras áreas, materializando ideas en soluciones simples, humanas y cercanas”, afirmó Flavio Dogliolo, gerente de Personas en el banco Galicia.

Para Leandro Lanfranco, director de Recursos Humanos, Asuntos Legales y Administración Corporativa en Toyota Argentina, en momentos de incertidumbre, lo más importante es dar previsibilidad a través de una comunicación clara y fluida. Destacó la importancia de anticiparse, evaluando escenarios posibles y priorizando la cercanía con las personas y el negocio, escuchando a los clientes y al entorno. “Nuestro modelo es el de la confianza mutua en la relación con nuestros empleados y los sindicatos. En ese sentido, tenemos herramientas como el convenio colectivo Toyota / Smata, que promueve soluciones de vanguardia alineadas a las necesidades de la operación, a fin de garantizar la eficiencia, la productividad y el crecimiento del negocio”, destacó.

Qué buscan los profesionales: equilibrio

En los últimos años, la relación de las personas con sus empleos se fue modificando. “Cada vez más, se tiende a no dividir la vida laboral de la personal y a confluir en una visión más integral del día a día de una persona. De esta forma, los talentos tienden a buscar una identificación con los valores y con el propósito de la empresa. Hoy se valora una compensación competitiva pero también la autonomía, la confianza derivada del trabajo por objetivos, y la posibilidad de desarrollo profesional y personal en un entorno donde se promueva el bienestar”, indicó Bories.

Asimismo, para Zamora, este cambio fue aún más evidente en la post pandemia y el foco en bienestar cobró mayor peso. “En el ámbito empresarial, empezaron a tomar más relevancia propuestas como programas con foco en salud y familia, a la vez que el diálogo sobre el cuidado de las personas y el tratamiento de la salud mental, tema que hasta entonces era tabú. La puesta de estos temas sobre la mesa implicó un cambio de paradigma. que puso al ser humano en el centro”.

Érica Zamora, vicepresidente de Gente en Cervecería y Maltería Quilmes

Desde el ecosistema tecnológico, Sebastián Fernández Silva, chief people officer en Mercado Libre, consideró el diferencial de la compañía para atraer y comprometer al talento, tanto en Argentina como en toda la región, es la cultura emprendedora. “Queremos que los talentos que se sumen lo hagan por los desafíos, y por las ganas de innovar, de tomar riesgos y de aprender en equipo. Buscamos que cada persona sea protagonista de su desarrollo. Combinamos nuestra cultura con un entorno desafiante y divertido que hace que trabajar en MELI sea una gran experiencia”, explicó. En el marco de un proceso de expansión, la firma recientemente anunció que incorporará más de 1800 empleados en la Argentina y así superará los 12.000 colaboradores en el país.

Otro de los imanes de los talentos, para Toyota, es la experiencia cultural que la automotriz ofrece, basada en una filosofía de mejora continua y relaciones a largo plazo. “Además, estamos en una industria que impacta directamente en el día a día de millones de personas en América Latina y eso es muy inspirador. Es una actividad que está cambiando como nunca lo había hecho en los últimos 100 años”, aseguró Lanfranco.

Qué buscan las empresas: actitud

A la par de las expectativas de los colaboradores, también las preferencias de las compañías dieron un giro e hicieron eje en un punto: la actitud. “Más allá del perfil técnico de la persona, valoramos fundamentalmente las habilidades blandas, la colaboración, la creatividad, la adaptación al cambio y el aprendizaje continuo. Ponderamos que compartan nuestros valores corporativos: poner al cliente primero, pensar en grande y trabajar como un solo equipo”, señaló Bories.

Vanesa Bories directora de Talento y Cultura en BBVA

En paralelo, Zamora resaltó: “Valoramos la capacidad de trabajar con otros, que compartan nuestros valores culturales, que se animen a desafiar y a aportar su cuota extra, y que se sientan dueños de lo que hacen. Valoramos personas que trabajen en equipo, pero que puedan trabajar en el uno a uno, que puedan construir y ampliar redes para lograr mejores resultados”.

Desde Mercado Libre, Silva coincidió y añadió: “A la hora de contratar no nos enfocamos en el conocimiento especializado, sino en la agilidad para aprender y las ganas de conectar con nuestra cultura. Creemos que el talento hoy busca trabajar donde encuentre espacio para desplegar su potencial, aprender, desafiarse y dejar huella junto a un equipo de liderazgo que lo inspire y lo conecte con un propósito”.

“Lo que buscamos en Galicia son personas que conecten con nuestro motor de ir hacia delante, frente al contexto y las dificultadas. Personas que sean apasionadas por nuestros clientes y que busquen en cada una de sus acciones mejorar su día a día. Buscamos talentos que lideren el cambio, que traigan ideas con potencial para hacerlas crecer sin límites, y así, brindar las experiencias perfectas en los momentos perfectos”, explicó Dogliolo.

