Las empresas de software que pueden tener un gran repunte en Wall Street

Escuchar

Ha sido un año difícil para las acciones de software y un año muy bueno para nombres de hardware como Nvidia, que acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico, brevemente, la semana pasada. Pero las cosas pueden cambiar.

Una nota interesante de analistas de Jefferies & Co. señala la disparidad entre el ETF de Van Eyck Semiconductor, el “SMH”, y el ETF de iShares Expanded Tech-Software, el “IGV”. Los analistas dicen que desde que se instituyó el SMH, en 2011, en los últimos seis días se ha observado el mayor rendimiento jamás obtenido por el ETF de software en relación con el ETF de semiconductores.

Ahora bien, un dato, o seis días de él, no significa mucho. Sin embargo, la idea de que los inversores ahora abandonen el hardware para comprar nombres de software debilitados es interesante. Dado que algunos nombres de hardware, como ARM Holdings, tienen valoraciones elevadas, ¿por qué no cambiarlos por software, cuyas valoraciones todavía están muy por debajo de sus elevados niveles en 2021?

Hay 36 empresas de software cuyas acciones han superado el rendimiento del 8,9% del Nasdaq este año. Son las siguientes, ordenadas en orden descendente según sus resultados de este año:

Las 36 empresas de software cuyas acciones han superado el rendimiento del 8,9% del Nasdaq este año

Apuesta por la IA en software y servicios IT

Jefferies también publicó dos grandes informes sobre los efectos de la inteligencia artificial en el negocio de pagos (Visa, Mastercard, etc.) y en el campo de los servicios IT. Por el lado de los pagos, el analista Trevor Williams sostiene que la “IA generativa” (los programas de “modelo de lenguaje grande” como GPT-4 de OpenAI) pueden lograr una serie de avances, incluida la mejora de la detección de fraude y ayudar a las pequeñas empresas a personalizar sus ventas y mejorar la personalización del marketing para los consumidores. “Mastercard ha lanzado Shopping Muse, un asistente de compras virtual impulsado por IA diseñado para brindar recomendaciones de compras personalizadas”, cita Williams.

En lo que respecta a los servicios de IT, el analista Surinder Thind sostiene que “siguen siendo una forma subestimada de ganar exposición a la IA”. Esto incluye firmas consultoras como Accenture y tiendas de IT deslocalizadas como Cognizant. Thind presenta el interesante argumento de que existen “tres pilares”: el hardware de IA, como Nvidia, es el “primer pilar” de la IA, el software es el segundo pilar y los servicios de IT son el tercero.

“El valor que generará el tercer pilar aún no se ha materializado porque el segundo pilar todavía está en construcción”, escribe. Y ofrece algunas predicciones: “Con cada ciclo tecnológico (por ejemplo, PC > Internet > nube), las empresas se han vuelto más, y no menos, dependientes de las empresas de servicios de IT, porque hoy en día no les es posible mantener internamente la experiencia necesaria. Las empresas de servicios de IT no solo serán las que diseñen, desarrollen e implementen flujos de trabajo de extremo a extremo impulsados por IA, sino que también probablemente construirán muchos de sus propios modelos de IA específicos de dominio en los que los clientes llegarán a confiar”.

Además, las acciones están en su nivel más bajo en una década en términos de valoración, señala, frenadas por las tendencias económicas que han perjudicado la compra de servicios por parte de las empresas. Thind elige a Globant como su opción principal, la empresa de desarrollo de aplicaciones de origen Argentino y con sede en Luxemburgo. “Nuestra elección no sólo refleja el historial de innovación y adaptabilidad de la empresa, sino también las inversiones que ha realizado mgmt para desarrollar sus capacidades de IA”, escribe Thind, “incluido el desarrollo de IP impulsada por IA, como sus productos Augoor, GeneXus y MagnifAI, cuya estrategia se estableció antes del actual ciclo de exageración de la IA”.

Más allá de estas interpretaciones, se necesitará mucha reflexión y trabajo para que gran parte de la Generación de IA tenga éxito dentro de las corporaciones. Estamos en las primeras etapas del uso de la Gen AI por parte de las empresas, y parte de sus desarrollos no terminarán bien.

Fast Company