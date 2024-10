Las estrategias de las grandes corporaciones para transformarse e innovar

La innovación se convirtió en uno de los ejes dentro del mapa de inversiones para las grandes corporaciones. En un escenario marcado por la irrupción de la tecnología y la aceleración de los cambios, los número uno de las compañías centraron sus estrategias en la colaboración y en la integración de emprendedores a sus ecosistemas.

“ Las corporaciones siempre han desarrollado un anticuerpo contra los cambios. Sin embargo, la tecnología hizo una ruptura integral en todos los negocios. Ahora que estos cambios se generaron y que son nuestra responsabilidad, tenemos que ponernos en la piel del protagonista y pensar si los queremos abrazar y diseñar el futuro; no podemos esperar a que nos pase por delante”, señaló Mariano Tamborini, gerente general de Agronegocios en Arcor, durante en el Foro Argentino de Inversiones, realizado ayer por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) en la ciudad de Buenos Aires.

En esa línea, Eduardo Elsztain, titular de IRSA, enfatizó: “Tenemos litio, tenemos petróleo, tenemos agroindustria. La Argentina siempre se destacó por tener recursos, pero no pudo coordinarlos. Hoy está la oportunidad de todo. Este fue un período difícil, pero como siempre digo, en los momentos más difíciles, las mejores compañías de la Argentina se fundaron”.

En el plano del mundo financiero, Fabián Kon, gerente general de Banco Galicia, destacó la transformación generada tras el surgimiento de las fintech. “Las fintech eran organizaciones muy pequeñas, empujadas por gente que inventó soluciones de forma rápida y conveniente para los clientes, que empezaron a competir con los bancos. A partir de ello, la banca reaccionó con la transformación digital. Hoy, los bancos son como las fintech: cuentan con equipos que tienen metodologías de trabajo enfocadas sobre cada producto que operan”, indicó.

Para el ejecutivo, la banca asistió, principalmente, a tres fuentes de innovación: la reestructuración integral; la creación de empresas especializadas; y la generación de venture capitals. Desde Galicia, creamos Galicia Venture, una iniciativa que invierte en emprendimientos digitales, que no necesariamente están vinculados con el banco. Las grandes empresas tenemos que quitar esa mirada competitiva y dejar que los emprendedores se integren; hay espacio para todos y también muchas necesidades: nadie puede hacer todo. Tenemos que empujar la integración y la colaboración”, añadió.

Desde el ala del supermercadismo, Federico Braun, presidente de La Anónima, destacó la cultura centrada en el cliente y la innovación como ejes dentro de su plan de negocios. Y como resultado de ello, puntualizó los lanzamientos de La Anónima Online -su e-commerce-; La Anónima Plus -su programa de fidelización-; y su propia tarjeta para la financiación, con la que salió a competir con las fintech. “Cuando entré, la empresa no tenía ni computadoras. Desarrollamos nuestro propio software e incorporamos otros sistemas”, recordó el titular de la cadena fundada hacia la década de 1980 en la Patagonia.

Colaboración e inversión para un negocio más robusto

Para Arcor, la historia con el mundo emprendedor arranca en 2019. “Elegimos un modelo híbrido: optamos por sumar otros actores importantes dentro de un fondo, que pudiera tomar un rol más protagónico y se vincule directamente con los emprendimientos. Ese fue el nacimiento de Kamay Ventures, creado inicialmente por Coca-Cola Latinoamérica y en el que hoy participan también el grupo Bimbo y BID Lab”, señaló.

Asimismo, el ejecutivo destacó la impronta de sostenibilidad que el grupo lleva desde sus orígenes. “70 años atrás, el fundador decía: ‘no puede haber empresas exitosas detrás de sociedades que fracasan’. Todos incorporamos la variable como propia y buscamos iniciativas que aporten a la mejora. A través de Kamay Ventures, por ejemplo, vinieron algunas startups que ayudaron en esta materia, como el manejo del agua, la gestión agrícola, y la sonorización para silo bolsas. Tenemos una cultura orientada a resultados”, detalló.

A la hora de definir una inversión, para Kon, dos tipos de retorno entran en juego. “Uno está vinculado a la mejora de la cultura interna y el otro, al impacto en la sociedad. Estamos en un momento de cambio en la Argentina y el mundo financiero podría acompañarlo fuertemente: ahora se abre la posibilidad de aplicar aquello que veníamos haciendo para resolver problemas de la gente”, explicó.

En paralelo, Elsztain consideró que “no hay mejor manera de aportar a una sociedad que generar una nueva empresa”. “Sabemos que el retorno financiero de una startup no llega ni a la mitad; implica un pensamiento de riesgo mayor que de retorno. Pero es fundamental mirar la esencia del que lleva la compañía como misión. El emprendedor, aquel que ya creó un emprendimiento y le fue bien, tiene que recordar quién fue su mentor y su primer inversor. Y cuando entiende que a ese no le puede devolver el favor, debe asumir la misión de buscar al que sigue para ayudarlo. La mejor manera de colaborar con el emprendedor, no es solo mediante la política capital, sino estando presente”, indicó.

