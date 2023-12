escuchar

Sigue el cruce entre el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y el periodista Ernesto Tenembaum. Primero, Galperin compartió una viñeta humorística que criticaba la supuesta “doble vara” con la que el periodista mide al peronismo y a otros sectores políticos. Tenembaum respondió con un ”análisis” del CEO. Dijo que era un paranoico por irse del país, y que actuó de manera violenta al compartir la viñeta. Ahora, Galperin le aclaró cuándo se fue de la Argentina y criticó al “Kirchnerato”.

“Vamos a hablar un rato de Marcos Galperin, que tuvo una reacción muy violenta conmigo y con María O’Donell, una cosa totalmente fuera de registro y que creo que merece algún tipo de razonamiento”, dijo Tenembaum ayer a la mañana, durante su programa, luego de que Galperin compartiera la viñeta humorística.

“Analizar la conducta de Marcos Galperin da a entender por qué el país está como está. Muchas veces se analiza la culpa de los políticos, la culpa del peronismo, la de [Mauricio] Macri, la culpa de Cristina [Kirchner], la culpa de… Eso vale la pena. Pero se analiza poco la actitud de algunos empresarios. Creo que Galperin, que es un tipo que se fue del país porque dijo que lo iban a perseguir… esa paranoia… ¿A quién se persigue? ¿Qué empresario fue detenido, exiliado o reprimido en este país? Ninguno. Él pensaba en su percepción del mundo que lo iban a perseguir”, dijo Tenembaum.

“Y no se fue a cualquier país. No se fue a Suecia o Canadá, donde pagás altos impuestos. Se radicó en Uruguay donde, curiosamente, pagás menos impuestos. Osea, uno de los hombres más ricos de la Argentina, que además podría haberse ido físicamente y no impositivamente… Podría haber seguido pagando impuestos acá y decir que temía por su seguridad porque [Juan] Grabois dijo no sé qué cosa y se las picó. Podría haber sido un ejemplo y se termina convirtiendo en un hombre que está totalmente desequilibrado en términos de sus reacciones personales y políticas”, agregó.

Hoy llegó la respuesta de Galperin. El humorista que publicó la primera viñeta, la que mostraba a Tenembaum, María O’Donell y su supuesta doble vara, compartió hoy una segunda: en ella, se lo ve a Tenembaum sosteniendo al revés un libro titulado “Economía para dummies”, mientras le pregunta a cuatro personas: ‘¿Ustedes entienden el perjuicio que le provoca a la economía argentina que Galperin no pague sus impuestos acá?’. Las cuatro personas usan aplicaciones de Mercado Libre y lo miran de costado.

Galperin comentó a esa nueva publicación: “Me fui en el 2002 cuando MELI facturaba menos que un kiosko (literal). Mala mía irme libremente, sin autorización previa de los voceros del Kirchnerato, y sin saber que Uruguay no estaba dentro de su lista de países permitidos. El fascismo odia que la gente pueda decidir en libertad”.

Una curiosidad: un día antes de que empiece el cruce, Mercado Libre compartió los resultados de un estudio de impacto socioeconómico que realizó junto con Euromonitor Internacional. Según el estudio, el ecosistema de comercio electrónico y servicios financieros se consolidó como la principal fuente de ingresos para más de 1.800.000 familias en Latinoamérica, sumó un 11% más de nuevas PyMEs a la plataforma digital, contribuyó para generar más de 234.000 nuevos puestos de trabajo y brindó acceso a la primera oferta de crédito en más de la mitad de las PyMEs relevadas. En la Argentina, Mercado Libre es la principal fuente de ingresos para 181.000 familias y, en los últimos dos años, más de 11.000 empresas argentinas se sumaron a la plataforma.

