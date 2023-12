escuchar

El fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, retuiteó ayer una ácida viñeta que apuntaba contra los periodistas Ernesto Tenembaum y María O’Donnell, fotografía que derivó en una fuerte reacción por parte del conductor del ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos). “Podría haber sido un ejemplo y se termina convirtiendo en un hombre que está totalmente desequilibrado en términos de sus reacciones personales y política” , arremetió el comunicador.

Este lunes, el empresario replicó una historieta en X que primero fue compartido el exmodelo y también periodista Horacio Cabak y de la autoría del dibujante Elgol de Bedoya. La ilustración muestra a Tenembaum y O’Donnell mientras sostienen una vara con la inscripción “exigencias al resto” por sobre otra similar cuya leyenda es “exigencias al peronismo”. “¡Ya estamos ajustando la vara!”, señalan ambos al unísono en la pieza satírica.

La respuesta de Ernesto Tenembaum a Marcos Galperin

Esta mañana, Tenembaum no dejó pasar el “gesto” del CEO de Mercado Libre. “Vamos a hablar un rato de Marcos Galperin, que tuvo una reacción muy violenta conmigo y con María O’Donell, una cosa totalmente fuera de registro y que creo que merece algún tipo de razonamiento”, dijo para empezar.

“Analizar la conducta de Marcos Galperin da a entender por qué el país está como está. Muchas veces se analiza la culpa de los políticos, la culpa del peronismo, la de [Mauricio] Macri, la culpa de Cristina [Kirchner], la culpa de… Eso vale la pena. Pero se analiza poco la actitud de algunos empresarios”, sostuvo.

“Creo que Galperin, que es un tipo que se fue del país porque dijo que lo iban a perseguir…”, dijo para luego interrumpirse a sí mismo: “Primero, esa paranoia… ¿A quién se persigue? ¿Qué empresario fue detenido, exiliado o reprimido en este país? Ninguno. Él pensaba en su percepción del mundo que lo iban a perseguir”.

“Y no se fue a cualquier país. No se fue a Suecia o Canadá, donde pagás altos impuestos. Se radicó en Uruguay donde, curiosamente, pagás menos impuestos. Osea, uno de los hombres más ricos de la Argentina, que además podría haberse ido físicamente y no impositivamente… Podría haber seguido pagando impuestos acá y decir que temía por su seguridad porque [Juan] Grabois dijo no sé qué cosa y se las picó”, le reprochó más adelante.

“Bueno, te vas, te cuidás y administras desde afuera. De hecho, tiene empresas en Brasil y toda América Latina. Y chau. Pero te fuiste a un lugar donde pagás menos impuestos. Sos uno de los tipos más ricos del planeta, sabés que hay pobres, sabés que tal vez tendrías que pagar muchos más impuestos porque vos tenés la vida de tataranieto y recontra tataranieto resuelta. ¿Y vos te lo amarrocás para vos?”, lo juzgó el conductor radial.

Luego, insistió una vez más en señalar que la actitud de Galperín para con el país era “mezquina, amarreta y muy miserable”, y lo tildó de “mal ejemplo”.

“Lo que podría ser un gran ejemplo para el país, que es el empresario Galperin que, con algunas ventajas que otros empresarios no han tenido, con algunos gestos del Estado que van en contra del credo libertario… Con todo eso, aunque igual muchos lo tienen y no hacen la empresa espectacular que hizo Galperín, podría haber sido un ejemplo y se termina convirtiendo en un hombre que está totalmente desequilibrado en términos de sus reacciones personales y políticas ”, remarcó.

Sobre la imagen en sí, Tenembaum dijo: “El debate que se generó ayer en Twitter me parece totalmente loco de parte de él y desde acá le tiendo una mano porque estoy dispuesto a entrevistarlo y escuchar sus razones. Lo que pasa es que el tipo te agrede en Twitter y después se esconde. Es muy miserable su actitud, algo como ‘tengo toda la guita del mundo, me cago en todos y los demás son esto y son lo otro’”.

Y sentenció: “La única diferencia entre Galperín y el resto es que él tiene mucha más plata y fue un buen empresario. Pero no es que sea un buen ejemplo, que haya descubierto una vacuna contra la poliomielitis, no es que hizo el penal de [Gonzalo] Montiel contra Francia, no es que hizo un descubrimiento. Nada. Aprovechó una cosa tecnológica que ya se había inventado en Estados Unidos, la copió acá, le fue bien. No es que vos decís ‘cruzaste la Cordillera de los Andes’”.

