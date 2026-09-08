Mejora la expectativa de contratación en la Argentina y alcanza su nivel más alto en dos años

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) parece haber entrado en un período de mayor estabilidad. Así lo confirma una reciente encuesta realizada por ManpowerGroup correspondiente al cuarto trimestre de 2026, en la que participaron más de 700 empleadores argentinos.

En números concretos, la ENE experimentó un aumento del 16% ajustado por estacionalidad, es decir, el valor se fortalece en seis puntos porcentuales respecto al primer trimestre del año y en 11 puntos en la comparación interanual.

A su vez, los resultados reflejan que el 35% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 21% disminuirlas, el 42% no espera realizar cambios y el 2% restante no sabe si los realizará durante el período relevado.

“El +16% es un dato positivo y el más alto que observamos en aproximadamente los últimos dos años, pero es importante analizar cómo se construye. Venimos de un período prolongado de expectativas de contratación muy bajas y en las últimas mediciones empieza a aparecer una tendencia gradual de recuperación”, señala a LA NACION Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay.

La ENE experimentó un aumento del 16% ajustado por estacionalidad Shutterstock

De acuerdo a Guastini, la explicación a este último trimestre del año no es un “fuerte aumento de las empresas que proyectan contratar, sino una reducción significativa de aquellas que esperan disminuir sus dotaciones”. “Se observa una mayor confianza por parte de los empleadores al momento de proyectar sus dotaciones, lo que decanta en una mayor estabilidad”, precisa.

Sector por sector

En las once actividades económicas relevadas, los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el cuarto trimestre de 2026. El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales lidera las intenciones de contratación, con una ENE del 36%, seguido por Finanzas y Seguros (28%) y Construcción y Bienes Raíces (25%). Por su parte, el Sector Público, Salud y Servicios Sociales reporta las expectativas más débiles (-1%), seguido por Información (3).

A diferencia del tercer trimestre del 2026, las expectativas de contratación se incrementaron en siete de los 11 sectores industriales relevados. “Las empresas miran la evolución de la demanda, el consumo, los costos y las necesidades específicas de talento, entre otros”, apunta Guastini. También destaca la presencia de sectores que vienen de períodos de cautela y que “necesitan retomar incorporaciones que habían postergado”.

El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales lidera las intenciones de contratación, con una ENE del 36% Shutterstock

“Eso ayuda a explicar algunos movimientos fuertes entre trimestres, como ocurrió con Finanzas y Seguros”, ilustra.

No obstante, el ejecutivo indica que, si bien hay señales de mayor estabilidad y confianza, aún no se trata de una “recuperación generalizada”: “Mientras actividades vinculadas a inversión, energía, minería e infraestructura muestran perspectivas más fuertes, otras siguen condicionadas por la evolución del consumo, los ingresos y el empleo formal. Por eso hablamos de una mejora cautelosa y de contrataciones que continúan siendo selectivas”.

A su vez, subraya que las grandes compañías muestran expectativas superiores a las pymes. “Históricamente, las pequeñas empresas suelen reaccionar más rápido a los cambios de contexto, mientras las grandes necesitan presupuestos, procesos y decisiones de mayor plazo. Por eso, que las grandes organizaciones comiencen a mostrar mejores expectativas puede interpretarse como otra señal positiva de confianza”, profundiza Guastini.

Y agrega que, si las condiciones actuales se mantienen, “es probable que la mejora continúe de forma lenta y gradual”.

En la comparación interanual, las expectativas se fortalecen en diez de las 11 actividades económicas. El aumento más significativo se observa en el sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales (+41%).

El empleo en diferentes puntos del país

Los empleadores de las seis regiones del país relevadas esperan incrementar sus nóminas durante el cuarto trimestre de 2026. La región de la Patagonia lidera las expectativas de contratación, con una ENE de +27%, seguida por NEA (+23%) y NOA (+15%). En contraste, la región pampeana registra la proyección más débil (11%), seguida de AMBA (+12).

En comparación con el tercer trimestre del año, los resultados indican que las intenciones de contratación se fortalecen en cinco de las seis regiones. La región de la Patagonia lidera esta tendencia con un aumento de 13 puntos porcentuales, mientras que la región del NOA revela una caída de 3 puntos porcentuales.

Para Guastini, el impulso de la Patagonia puede trasladarse de manera directa e indirecta a la demanda de perfiles de ingeniería, operaciones y mantenimiento, pero también a construcción, transporte, logística y servicios especializados. Vaca Muerta, dice el experto, es un “motor importante” dentro de estos números, pero “no la única explicación”.

Por otro lado, en lo que refiere a la comparación interanual, las expectativas aumentan en las seis regiones relevadas. El crecimiento más significativo se observa en la región del NEA, con un incremento del 17%.

Panorama regional y global

En América, todos los países relevados presentan expectativas positivas de contratación para el cuarto trimestre de 2026. Brasil registra las intenciones más altas de la región, con una ENE de +53%, seguido por Panamá (+49%), México (+41%), Perú (+40%), Costa Rica y Guatemala (+38%) y Estados Unidos (+36%). Por su parte, Chile (+15%) y Argentina (+16%) presentan las expectativas más moderadas de la región, aunque en el caso argentino se observa una mejora significativa respecto del trimestre anterior.

Chile (+15%) y Argentina (+16%) presentan las expectativas más moderadas de la región Freepik

“Todavía tenemos el desafío de consolidar un marco de mayor previsibilidad para las inversiones de largo plazo. Durante los últimos años, el país atravesó mucha volatilidad y eso requiere un esfuerzo mayor que otros mercados para generar confianza entre los inversores”, analiza Guastini.

Y continúa: “Además, el mayor optimismo empresarial todavía convive con una recuperación heterogénea. Los sectores asociados a inversión, exportaciones y recursos naturales muestran mayor dinamismo, mientras que actividades más dependientes del consumo interno continúan enfrentando desafíos”.

A nivel mundial, el promedio global de la ENE se ubica en +29%. India (+54%) lidera las intenciones de contratación, mientras que las perspectivas más moderadas se registran en Eslovaquia (+3%), Rumania (+4%) y Japón (+7%).

En este escenario, la Argentina se mantiene por debajo del promedio global, aunque se posiciona en línea con mercados como Bélgica e Italia (+16%) y por encima de varias economías europeas y asiáticas.

De cara a los próximos meses, Guastini sostiene que, si las condiciones actuales se mantienen, “podría continuar una tendencia de mejora, aunque todavía a un ritmo muy gradual y lento”. También considera que, para observar un salto significativo, es necesario que la recuperación alcance con mayor fuerza a sectores intensivos en mano de obra.

“Sectores como manufactura, construcción y comercio tienen una capacidad mucho mayor para movilizar el mercado laboral. El desempeño de estas actividades está muy vinculado a la evolución del consumo interno y, por lo tanto, a variables como el poder adquisitivo, el acceso al crédito y las tasas de interés. En la medida en que la economía consolide una mayor estabilidad y mejoren esas condiciones, es probable que estos sectores ganen dinamismo y empiecen a impulsar con más fuerza las expectativas de contratación”, concluye.