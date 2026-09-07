La industria textil habría prorrogado el acuerdo para reducir aportes y contener los despidos

En medio de reiterados cruces y de la crisis que atraviesa a la industria textil, el Gobierno, las empresas y los sindicatos habrían extendido el acuerdo que permite reducir temporalmente la carga laboral de las compañías del sector. El esquema, que convierte en no remunerativo el 70% del salario, se mantendría sin cambios por otros tres meses.

Según indicaron fuentes del sector a LA NACION, las partes acordaron prorrogar las mismas condiciones que habían regido durante el período anterior. Ahora resta la homologación por parte del Gobierno, un paso que en el sector dan por descontado y que depende de los tiempos administrativos, según explicaron.

El mecanismo no implica una reducción del salario de bolsillo de los trabajadores. La clave está en la forma en que se liquida una parte de la remuneración: al considerar no remunerativo el 70% del salario, las empresas reducen la base sobre la que se calculan los aportes y contribuciones a la seguridad social.

El acuerdo fue extendido para los meses de agosto, septiembre y octubre JUAN MABROMATA - AFP

A cambio de este beneficio, las compañías que adhirieron —unas 70— asumieron el compromiso de no efectuar despidos sin causa justificada ni suspensiones por razones económicas o de fuerza mayor durante la vigencia del convenio. Como parte del convenio -según precisaron-, la porción remunerativa del salario no podrá quedar por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

De esta manera, el beneficio funciona como un alivio para las compañías, pero también implica una menor recaudación para el Estado durante el período en el que permanece vigente.

Un esquema que se extiende

El acuerdo había sido implementado originalmente para los salarios de los meses de febrero, marzo y abril, por la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, representantes de la Cámara Argentina de la Indumentaria, de la Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI), del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (Setia) y del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva).

La medida fue posteriormente renovada para cubrir mayo, junio y julio. Ahora, las partes habrían acordado una nueva extensión para los salarios de agosto, septiembre y octubre (liquidados en septiembre, octubre y noviembre).

No obstante, desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria confían en que el beneficio se extienda durante todo el año, debido a la “extrema gravedad” de la situación. “El Gobierno no está entendiendo lo que sucede en la economía real”, señalaron desde la cámara a LA NACION, subrayando que el principal problema hoy no es solo la importación, sino el desplome del bolsillo de la gente.

Según FITA, el sector opera en los niveles más bajos de los últimos tres años ANDRES LARROVERE - AFP

Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) -entidad que nuclea a 4000 empresas y establecimientos del sector textil y de la confección en el país en sus distintas fases-, el sector continúa operando en los niveles más bajos de los últimos tres años, con caída de la producción, pérdida de empleo, cierre de establecimientos y una retracción de la inversión.

Datos de la entidad muestran que la actividad textil acumula un retroceso de 24,4% en el primer semestre respecto de igual período de 2025, mientras que la utilización de la capacidad instalada continúa muy por debajo de su potencial: en junio alcanzó el 46,6%. Desde diciembre de 2023 —según FITA—, textiles y confección acumulan 750 establecimientos menos, un promedio cercano a 30 cierres por mes sostenido durante más de dos años.

“Los números muestran que las señales de estabilización siguen sin impactar en la recuperación de la actividad textil y la industria en general. El sector lleva más de dos años resistiendo: perdimos producción, empleo, empresas e inversión. Por eso pedimos que la transición no destruya lo que vamos a necesitar para crecer”, dijo Luis Tendlarz, presidente de FITA.

En reiteradas oportunidades, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó duramente contra el sector. “Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera”, dijo a principios de año durante una entrevista. Y chicaneó a los empresarios del rubro: “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”.