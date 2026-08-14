McDonald’s llegó a Junín: abrió su local Nº 234 en la nueva terminal de ómnibus

En lo que constituye un nuevo gran hito en su plan de crecimiento en la Argentina, McDonald’s abrió esta semana su primer restaurante en la ciudad bonaerense de Junín. De esta manera, y en el año en que celebra 40 años en el país, Arcos Dorados reafirma su compromiso con el desarrollo local, la generación de empleo joven y la creación de espacios de encuentro para la comunidad.

El local Nº 234 de McDonald’s es, además, el primero de la Nueva Terminal de Ómnibus de Junín, ubicada en la intersección de la Ruta 7 y la Avenida de Circunvalación, una zona estratégica de la ciudad, conectada con el movimiento diario de vecinos, familias, pasajeros y personas que transitan por uno de los nuevos polos comerciales y de servicios de la región.

En la foto: Juan Fiorini, Intendente de Junín; Lucio Dardes, Director de Operaciones de Arcos Dorados; Martin Ward, Gerente Sr de Desarrollo de Arcos Dorados; Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados; Pablo Petrecca, Senador bonaerense oriundo de Junín; Agustina De Miguel, Presidenta del Consejo deliberante de Junín y Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

“Elegimos Junín porque los clientes nos lo estaban pidiendo y, evaluando todas las posibilidades, encontramos que se trata de una plaza excelente para nosotros”, contó Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados. “Esta apertura es parte de un plan de expansión que continuará en los próximos años. Venimos abriendo 6 locales por año y la idea es crecer sobre esa base”, agregó.

El nuevo restaurante tiene una superficie cubierta de 390 m² y ofrece los formatos más valorados por los clientes de la marca, como el AutoMac, McCafé, Playland, sala de cumpleaños y Delivery Point. Además, cuenta con espacios interiores diseñados para disfrutar en familia o con amigos, herramientas orientadas a una experiencia de compra ágil y servicios que buscan responder a las nuevas formas de consumo.

Del evento participaron jóvenes de la banda de música municipal de Junín.

Una fuente de empleo para la región

Con esta apertura, Arcos Dorados genera además nuevos puestos de trabajo, principalmente orientados a jóvenes de Junín y de la zona que buscan acceder a su primera experiencia laboral formal. La compañía, reconocida como el mejor lugar para trabajar en Argentina por Great Place to Work 2026, ofrece propuestas laborales compatibles con los estudios y enfocadas en el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, promoviendo habilidades clave para el futuro.

McDonald’s fue reconocida como el mejor lugar para trabajar en Argentina por Great Place to Work 2026.

“Arcos Dorados nació en Argentina hace 40 años con un único restaurante en Belgrano y hoy opera 2500 locales desde México hacia abajo, con más de 100.000 empleados, de los cuales algo más de 16.000 están en Argentina. Pero una de las cosas que más nos enorgullece es la generación de 80 nuevos puestos de trabajo, la gran mayoría para chicos que tendrán así su primer empleo”, resaltó Paniagua en la inauguración.

El nuevo McDonald’s de Junín quedó formalmente inaugurado con un evento del cual participaron el intendente de la ciudad Juan Fiorini, el senador bonaerense oriundo Pablo Petrecca, la presidenta del Consejo deliberante de Junin Agustina De Miguel, autoridades de Arcos Dorados, jóvenes de la banda de música municipal y vecinos.

“Me fui muy chico de Junín y cuando me preguntaban de dónde era, y yo respondía Junín, enseguida me decían ¿y tiene McDonald’s? A partir de hoy tiene McDonald’s”, contó Petrecca. En el mismo sentido, Fiorini señaló que “para comprar una Cajita Feliz o una hamburguesa de McDonald’s, los juninenses teníamos que viajar o esperar las vacaciones, pero ahora tenemos uno a pocos minutos de nuestras casas”.

Un futuro más sostenible

Otro de los pilares de McDonald’s es la sustentabilidad y también forma parte de la propuesta del nuevo restaurante a través de iniciativas orientadas a una operación más eficiente y responsable, como medidores de consumo, grifos con reducción de caudal de agua, separación de residuos en comedor y disposición diferenciada de aceite usado.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia socioambiental de Arcos Dorados, que busca reducir el impacto ambiental de sus operaciones y seguir avanzando en la construcción de restaurantes más eficientes.

Con este nuevo local, McDonald’s continúa fortaleciendo su presencia en la Argentina tras 40 años operando en el país y celebra su llegada a una ciudad clave del interior bonaerense, con un local pensado para disfrutar, compartir y crear nuevos momentos de encuentro.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.