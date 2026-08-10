Mercado Libre desarrollará en Córdoba su primer centro de almacenamiento en el interior

CÓRDOBA.- Con una inversión de US$91 millones, Mercado Libre desarrollará su primer centro de almacenamiento en el interior en Estación Juárez Celman, a media hora de la ciudad de Córdoba. Con 60.000 metros cuadrados (equivalente a seis canchas de fútbol), se inaugurará en un año y ocupará a 2000 personas de manera directa y a 700 de forma indirecta.

El anuncio se realizó después de una reunión con el gobernador Martín Llaryora y la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien fuera intendenta de Estación Juárez Celman. Se inscribe en un plan de inversión de US$3400 millones para este año en el país.

El centro, que funcionará como hub de abastecimiento para todos los depósitos de última milla en las regiones centro, NOA y NEA, podrá almacenar hasta 6 millones de productos. “Permitirá acortar tiempos de entrega, ampliar la disponibilidad de productos y mejorar las condiciones operativas para miles de pymes y vendedores que operan desde esas provincias”, explicó Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina.

El desarrollador y dueño de las tierras es Plaza Logística, que llevará adelante este proyecto en el marco de una alianza por la que ya se construyeron cuatro centros logísticos para la empresa.

Ecker planteó que este primer centro de almacenamiento en Córdoba marca “un paso decisivo en nuestra estrategia de federalizar la logística y reafirma nuestro compromiso de inversión de largo plazo con la Argentina”. El municipio otorgó una serie de beneficios fiscales que no fueron detallados.

Los ejecutivos de Mercado Libre fueron recibidos por Llaryora y parte de su gabinete.

En Córdoba hay 7000 vendedores a través de la plataforma, que tiene más de 100.000 en el país. A la vez que, según datos de la empresa, 700.000 cordobeses compran mensualmente a través de la plataforma.

Cuando se inaugure el centro de almacenamiento, Mercado Libre tendrá 5500 empleados en esta provincia, entre los que se cuentan 1200 desarrolladores de software y sus agentes en los cinco nodos de última milla (en la ciudad capital, Villa María y Río Cuarto), con una capacidad total de procesamiento de 75.000 paquetes diarios.

Desde la compañía señalaron que el e-commerce es motor de las economías regionales y que la plataforma no es solo una alternativa más en el negocio de las pymes y emprendedores: para casi el 67% es su principal canal de ventas y, para el 20%, representa el 50% de su facturación o más.

Contar con un centro de almacenamiento en el centro del país “reduce sus costos logísticos, acorta los tiempos de entrega a sus compradores y les permite competir en igualdad de condiciones con vendedores de la región metropolitana”, precisó Ecker sobre los beneficios que generará el hub.

“Que una empresa líder como Mercado Libre elija Córdoba para realizar una inversión de esta magnitud es una muestra de confianza en nuestra provincia y en su potencial productivo”, afirmó Llaryora. “Desde el gobierno provincial vamos a seguir acompañando a quienes invierten, producen y generan empleo, porque ese es el camino para que Córdoba siga creciendo”.

Prunotto sumó que la instalación confirma que la provincia “cuenta con la infraestructura, el talento y la capacidad necesarios para liderar el desarrollo productivo federal”.