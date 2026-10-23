Mercado Libre suma a Mendoza a su red aérea y amplía su operación logística

Mercado Libre amplía su infraestructura logística en el interior del país, con una inversión de US$9,7 millones en Mendoza. La compañía, fundada por Marcos Galperin, inauguró un nuevo centro de última milla, incorporó envíos aéreos a la provincia y abrió oficinas en la ciudad.

El anuncio fue realizado hoy, durante una visita del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a las instalaciones de la empresa.

Según indicaron desde la compañía, el objetivo es reducir los tiempos de entrega y acompañar el crecimiento del comercio electrónico. Del total anunciado, US$8 millones corresponden al nuevo centro logístico -desembolso que fue realizado junto con el desarrollador-, y US$1,7 millones, a las oficinas.

Adrián Ecker: "Esta inversión funciona en dos direcciones: los productos llegan más rápido a Mendoza y los productos mendocinos llegan más rápido al resto del país"

El centro de última milla tiene una superficie de 11.000 metros cuadrados, más de dos veces y media el tamaño de la operación que Mercado Libre ya tenía en Godoy Cruz. En la empresa estiman que podrá procesar hasta 96.000 paquetes por día y generará 1050 puestos de trabajo directos e indirectos.

La expansión también incluye la incorporación de Mendoza a la red de envíos aéreos de Mercado Libre. Según precisaron, el servicio tendrá cinco frecuencias semanales y utilizará la bodega de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de acortar los plazos de entrega en la provincia.

“Seguimos invirtiendo en Mendoza porque creemos en el potencial de crecimiento del comercio electrónico y en la importancia de conectar cada vez mejor a las distintas provincias del país. Con más infraestructura, tecnología y capacidad logística, buscamos mejorar la experiencia de nuestros usuarios y generar más oportunidades de crecimiento para miles de PyMEs y emprendedores”, señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, en un comunicado.

La expansión de la red aérea

La llegada de los envíos aéreos a Mendoza se da cinco meses después de que la compañía anunciara la puesta en marcha del servicio en la Argentina. En la primera etapa, estuvo enfocada en cuatro ciudades de la Patagonia: Ushuaia, Bariloche, Neuquén y Trelew.

En ese entonces, desde la empresa explicaron que combinarían espacios en vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas con vuelos cargueros dedicados operados por Innova Logistic, la sociedad logística del grupo Mirgor. El esquema buscaba reducir los tiempos de entrega en una región donde las distancias representan un desafío para la distribución del comercio electrónico.

El nuevo centro de última milla podrá procesar hasta 96.000 paquetes diarios Antonio Torres

Frente a la expansión del servicio hacia Mendoza, Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina, señaló: “Esta inversión funciona en dos direcciones: los productos llegan más rápido a Mendoza y los productos mendocinos llegan más rápido al resto del país . Los envíos por avión y un centro de última milla casi tres veces más grande nos permiten mejorar los tiempos de entrega para quienes compran en la provincia y abrir nuevas oportunidades para quienes venden desde acá”.

La compañía también inauguró este mes nuevas oficinas en Workplace Palmares, con una superficie de 1100 metros cuadrados. El espacio funciona bajo una modalidad de trabajo híbrida, que combina presencialidad y trabajo remoto, y acompaña a los 200 empleados que Mercado Libre tiene en Mendoza.