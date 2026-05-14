Mercado Libre lanza su servicio de envíos aéreos en la Argentina

Los aviones amarillos de Mercado Libre se acercan a Ezeiza. La empresa fundada por Marcos Galperin anunció el lanzamiento en la Argentina de su servicio de entregas aéreas mediante vuelos cargueros exclusivos y espacios reservados vuelos comerciales. Inicialmente, el servicio estará disponible para las principales ciudades patagónicas, pero si los resultados son los esperados la idea es extender la operación al resto del país.

La operación se realizará en alianza con Mirgor, a través de su sociedad logística Innova Logistic, y también con Aerolíneas Argentinas. En una primera etapa, el servicio tendrá cobertura en Ushuaia, Bariloche, Neuquén y Trelew, con cinco frecuencias semanales y una capacidad estimada de entre 15.000 y 16.000 envíos diarios.

La propuesta replica el modelo de logística aérea que la empresa ya utiliza en Brasil y México y que, si logra escalar, podría abrirle la puerta al aterrizaje local de los aviones ploteados de amarillo con los que Mercado Libre ya está operando en los dos mayores mercados de América Latina.

“La Patagonia siempre presentó desafíos logísticos enormes para el comercio electrónico. Con esta expansión buscamos reducir esos tiempos de entrega y mejorar el acceso a millones de productos para usuarios y vendedores del sur del país”, explicó Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina.

El ejecutivo señaló que la meta es reducir los tiempos de entrega “de una semana a menos de 48 horas”, en una región donde las distancias y la infraestructura históricamente complicaron la logística del e-commerce. “La Patagonia es uno de los lugares donde el transporte aéreo es clave”, remarcó.

Adrián Ecker: "Con esta expansión buscamos reducir esos tiempos de entrega y mejorar el acceso a millones de productos para usuarios y vendedores del sur del país”

Socios aéreos

El nuevos esquema de entregas aéreas combinará dos modalidades. Por un lado, Mercado Libre utilizará bodegas en vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas para las rutas hacia Ushuaia y Bariloche. En paralelo, pondrá en marcha vuelos cargueros dedicados hacia Neuquén y Trelew, operados por Innova Logistic, tras un piloto iniciado en septiembre de 2025.

La Argentina se convierte así en el quinto país de América latina donde Mercado Libre incorpora transporte aéreo a su red logística y en el tercero con vuelos cargueros exclusivos, después de Brasil y México. “En Brasil y México tenemos operaciones dedicadas desde hace años. Empezamos de manera gradual y, a medida que validamos el modelo, fuimos creciendo”, explicó. En Brasil, Mercado Libre opera junto a la aerolínea local Gol y en México con TCM, una empresa especializada en operaciones de carga aérea. “Los aviones amarillos que se ven en Brasil son un modelo parecido al que estamos comenzando acá: operaciones dedicadas y exclusivas para Mercado Libre”, indicó Ecker.

La compañía aclaró que este primer despliegue funcionará como una etapa de validación. “Si el modelo funciona bien en la Patagonia, eso habilita una operación dedicada más grande”, señaló Ecker. También anticipó que existen oportunidades futuras para ampliar la red aérea hacia el NOA y NEA.

Apuesta logística

La expansión aérea forma parte del fuerte plan de inversión logística que Mercado Libre viene ejecutando en el país, que incluye centros de almacenamiento, estaciones de última milla y nodos de carga intermedia. “Este proyecto se enmarca dentro de nuestra estrategia de seguir invirtiendo en infraestructura logística para mejorar la experiencia de compra y del plan de inversiones por US$3400 millones anunciados para este año en la Argentina”, afirmó el ejecutivo.

El anuncio se realizó en paralelo al Hot Sale, uno de los eventos de mayor actividad para el comercio electrónico. Según Ecker, durante los primeros dos días del evento Mercado Libre procesó más de tres millones de unidades vendidas.

“El consumidor argentino empezó a usar mucho más el Hot Sale para compras planificadas y tickets más altos. Eso antes no se veía tanto”, explicó. Entre las categorías con mejor desempeño mencionó televisores, línea blanca y consolas de videojuegos.

El ejecutivo también destacó que las empresas llegaron este año “con mucha profundidad de stock”, lo que moderó la urgencia de compra típica de otros eventos. “Este año las ventas están menos concentradas en el primer día; el consumidor se toma más tiempo para comparar”, analizó.