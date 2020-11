Paula Santilli: "No ignoro la coyuntura y obviamente estamos ante un golpe muy fuerte y sorpresivo para la Argentina y para la región, pero seguimos apostando al crecimiento del país" Fuente: LA NACION

Paula Santilli es la ejecutiva argentina que alcanzó un puesto más alto dentro de una compañía internacional. La licenciada en Ciencias de la Comunicación que inició su carrera en el área de marketing hoy es la CEO de Pepsico Latinoamérica y la responsable de un negocio por más de US$7600 millones que alcanza a 34 países, más de 70.000 empleados directos y cuarenta plantas de producción en toda la región.

Radicada desde hace doce años en el Distrito Federal de México, la ejecutiva, nacida y criada en San Fernando, impulsa la participación de más mujeres en el mundo corporativa y junto con Mónica Bauer -vicepresidenta de Asuntos Públicos de Pepsico Latam- y la coach ejecutiva Marty Seldman es autora del libro El poder de poder. Mujeres construyendo Latinoamérica.

Santilli explica que toda su carrera se desarrolló en empresas de alimentos de origen norteamericano y destaca que su contacto con Estados Unidos estuvo marcado por su vida de estudiante. "Cuando estaba en la facultad gané una beca para ir a estudiar marketing en la Miami University, pero no era en Florida, sino en el estado de Ohio, en pleno midwest. Cuando llegué descubrí que estaba en medio de la nada, pero la verdad es que me vino muy bien. Al ser una universidad que estaba muy cerca de la sede de un gigante como Procter & Gamble la influencia corporativa era muy fuerte y se esforzaba por tener una agenda de marketing muy actualizada", explica la ejecutiva, que igualmente nunca trabajó para Procter. Su CV incluye pasos por Campbell's Soup, Kellogg's, Quaker Oats, hasta llegar a Pepsico. "El primer trabajo lo conseguí por un aviso de LA NACION. Yo estaba estudiando en Estados Unidos y mi papá me mandó por correo un aviso del diario en el que Kellogg's buscaba jóvenes profesionales. Un año después estaba trabajando en la empresa y todavía tengo guardado el recorte del diario", sostiene.

-¿Cómo se llega a manejar una multinacional en la región?

-A Pepsico entré de la manera más difícil para ingresar a una compañía: a través de una fusión. Yo en ese momento trabajaba en Quaker y estaba a cargo del negocio de cereales. En 2001 Pepsico compró a nivel global a Quaker y así entré al mundo Pepsico. No hubo ningún onboarding ni nadie que se te acerque para contarte cuáles son las prácticas culturales de la compañía. Cuando estás en una empresa que es comprada por otro te la tenés que arreglar sola. Además era 2001 y yo no sabía qué hacer, pero decidí darle una oportunidad a Pepsico. El primer trabajo que me encargaron fue trabajar en la integración de la marca Gatorade al portfolio de Pepsi y para mi sorpresa al año de haber ingresado en la compañía me dieron el manejo de toda la división de bebidas de Pepsico. Tuvimos la suerte de hacerlo crecer mucho en poco tiempo y logramos éxitos importantes como el lanzamiento de H2O, que se convirtió en una marca global desde la Argentina y hoy es muy fuerte en Brasil y en muchos mercados asiáticos. Fue un trabajo en equipo pero yo siempre digo que en la partida de nacimiento de H20 está mi nombre.

-¿Y cómo se produjo el salto a la carrera internacional?

-Trabajé tres o cuatro años en el negocio de bebidas y después me ofrecieron hacerme cargo de la división de alimentos de Pepsico, que incluye básicamente snacks saladas, cereales y galletitas. Es un negocio con un componente de agro industrial muy fuerte que a mi me gusta mucho. Como nos fue bien acá, me ofrecieron irme a México y ya llevo doce años viviendo en el DF, Primero manejé las bebidas, después me hice cargo de Pepsico Alimentos México y desde mayo de 2019 soy la CEO de Pepsico Latinoamérica, que incluye todos los negocios de la empresa de México hacia abajo.

-¿Cómo impactó la pandemia en la región?

-No quiero perder de vista de que al ser una compañía de alimentos y bebida en algún modo somos unos privilegiados porque hay otros sectores que la están pasando mucho peor, pero la verdad es que igual se sintió el impacto. Lo más duro fue en el negocio de gaseosas, por el cierre de bares y restaurantes, y también nos afectó mucho el freno a la actividad deportiva en el caso de Gatorade. Pero por otro lado, la división de avena Quaker está incrementado sus ventas porque la gente está más en su casa y tiene más tiempo para cocinar. En el caso de la Argentina las ventas del producto crecieron un 25%

-¿Cuál es el panorama del negocio local? ¿Analizan alguna desinversión local?

-Toda América Latina está complicada, incluyendo la Argentina, pero la verdad es que yo tengo mucha esperanza en el país. Desde hace más de una década que estoy viajando por toda la región, y cada vez me convenzo más del potencial que sigue teniendo la Argentina. El país tiene recursos naturales excepcionales. Siempre me acuerdo de la primera vez que tuve que ir a visitar un campo de producción de papas en Sonora, en el norte de México. Íbamos en una camioneta que se quedó estancada en un camino de arena, porque era un verdadero desierto. El campo de papa se mantenía a base de riego artificial y yo no podía dejar de comparar con la producción que tenemos en nuestra planta en Mar del Plata. Es una riqueza muy grande, pero aún más que en materia de recursos naturales, la Argentina se sigue destacando por su talento. A mí no me gusta estar todo el día encerrado en la sala de reuniones, y vivo recorriendo plantas, centros de distribución, puntos de venta en todo el continente y no me canso de encontrar argentinos que sobresalen por su ingenio, su capacidad creativa y esa habilidad para encontrar soluciones a los problemas. No ignoro la coyuntura y obviamente estamos ante un golpe muy fuerte y sorpresivo para la Argentina y para la región, pero seguimos apostando al crecimiento del país.

-¿Ven alguna señal de recuperación en 2021?

-En la Argentina tenemos un negocio muy bueno, con una planta en Mar del Plata que hoy tiene 750 personas y que sigue creciendo. Estamos convencidos de que hay muchas oportunidades para nuestras marcas, como en el caso de Quaker. El 2019 había tenido un arranque muy malo para nuestro negocio, pero hacia fin de ese año nos recuperamos. Después llegó la pandemia y se frenó todo, pero seguimos siendo optimistas para 2021.

-¿Hay planes de crecimiento en la Argentina?

-Con todos los equipos de la región Latam estamos trabajando en ver cómo aceleramos el crecimiento en 2021. Queremos crecer, porque cuando la compañía crece ocurren verdaderos milagros. Si crecemos vamos a necesitar más hectáreas para la producción de papa, de avena y lo importante es que lo hacemos impulsando prácticas sustentables. Además tenemos un efecto positivo en los pequeños comercios porque con Pepsi o Lays proveemos a todos los quioscos, los almacenes y las tiendas. Y eso es un tema muy importante porque detrás de estos comercios siempre hay una familia.

-¿Cómo los afectó el congelamiento de precios?

-La coyuntura está difícil para todos y se tuvieron que tomar algunas decisiones que respetamos. Pero tarde o temprano hay que salir de los congelamientos.

-¿Cómo es ser una mujer en la dirección de una multinacional? ¿Sigue siendo más difícil que para un varón?

-En el caso de Pepsico corremos con la ventaja de que durante doce años la compañía estuvo manejada por una mujer, Indra Nooyi, y en este sentido es una empresa totalmente pro. Pepsico se caracteriza por su alto nivel de diversidad, no solo de género, también de color de piel, nacionalidad y sexualidad. En el comité mundial las mujeres representamos el 28% de los miembros y la verdad es que somos tres, pero que valemos cada una por cinco.

-¿No siente que como mujer siempre tuvo que demostrar un poco más?

-Desde que llegué a cargos de dirección siempre tuve que mostrar resultados, eso no cambia según el género. Igualmente, creo que una de mis tareas pasa por ayudar a las mujeres a desarrollar su carrera profesional. Cuando empecé yo, a principios de los 90, no había mucha preocupación por el género ni programas de coaching para las mujeres, y tampoco nadie medía el porcentaje femenino en puestos de dirección. Por eso decidimos hacer un libro para ayudar a que haya más mujeres trabajando en las empresas y para romper algunos paradigmas. Lo que quise contar es que mi trabajo es algo muy divertido y que las mujeres pueden tener un papel cada vez más importante en el mundo de los negocios, entre otras cosas porque tiene un sentido común mucho más desarrollado. Las mujeres saben elegir mejor que nadie lo que es prioritario y eso las vuelve un factor de crecimiento notable. En la Argentina las plantas de La Rioja y Barracas están manejadas por Valeria Rodríguez y el negocio de bebidas está a cargo de Mariana Gallo. Las plantas son las mejor manejadas y eso es algo que se repite en otros países. Cuando intervienen las mujeres la productividad es mucho más alta, no hay problemas de mantenimiento, las encuestas de calidad interna son las más altas y baja el ausentismo. Los negocios manejados por mujeres tienen mejores resultados.

-¿Son conscientes de que al trabajar con gaseosas y snacks están en la mira por el tipo de productos que venden?

-Lo tenemos presente y en el último tiempo retiramos cientos de toneladas de azúcar, grasas saturadas, sodio y la Argentina no fue una excepción en este campo. Un ejemplo es la marca Twistos, que nació como una opción de producto más saludable durante mi gestión.

-¿Cuál es la posición de la empresa por el proyecto de ley de etiquetado?

-Somos los número uno en respetar cada de las regulaciones, así que nos adecuaremos a lo que se decida. Siempre estuvimos a favor de que el consumidor tenga más información y ya nos venimos autorregulando proporcionando la información en el pack de producto.

-¿Cómo se ve en el futuro? ¿Volver a la Argentina es una posibilidad?

-Hoy soy feliz haciendo lo que hago y trabajando en México para Pepsico, pero siempre soy muy móvil. El retiro está lejos, pero a futuro me veo ayudando al crecimiento de las mujeres en el mundo del trabajo.

