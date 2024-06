Qué distingue a un buen líder en tiempos de vértigo

Escuchar

En el marco de la novena edición del evento “Summit Recursos Humanos” de LA NACION, el director General y presidente de ManpowerGroup Argentina, Luis Guastini, explicó mano a mano con José Del Rio, secretario de Redacción del diario, cómo en tiempos de innovación y cambios tecnológicos se puede ser un buen líder.

En primer lugar, el director general hizo referencia a qué es el poder dentro de una organización. “El poder es algo de lo que no se suele hablar dentro de las organizaciones. En las empresas nos gusta ponerle connotación a las palabras, en este sentido la positiva sería ´cambio´ y la negativa ´poder´”, explicó.

Según desarrolló Guastini, el poder no es algo que a una persona le otorgan: se suele tener esa imagen de que el poder lo da la autoridad, pero en realidad alguien puede tener mucha autoridad, pero no poder. “Si queremos en una empresa ser exitosos, ya con el capital no basta, debido a que todos tienen bastante acceso, al igual que a la tecnología. Hoy en día el talento es un nuevo capital, pero en sí solo tampoco basta, porque la gente en una empresa tienen intereses distintos”, dijo el ejecutivo.

Como respuesta a eso, afirmó que “hacen falta líderes que tengan ese poder para aunar las voluntades hacia un objetivo que lo supere”.

Para ser un buen líder, según Guastini, se necesitan dos cosas:

Tener ese poder, que es algo que “la gente te entrega a vos, es cierta confianza de que vos los vas a conducir a un lugar deseado por todos”

de que vos los vas a conducir a un lugar deseado por todos” Tener las habilidades, “porque sino es difícil gestionar, que la gente confíe en vos y que vos tengas seguridad en vos mismo”

La pandemia y los cambios tecnológicos pusieron en evidencia a los líderes que no tienen las competencias para serlo, según Guastini. “Hace falta tener la capacidad de ser empáticos y de tener humildad. Porque un líder inteligente sin humildad es peligroso, porque uno se vuelve arrogante y soberbio”, subrayó.

Las patologías de las empresas

En las organizaciones se le suele pedir a la gente cosas contradictorias, que terminan siendo imposibles. Cuando se producen estas inconsistencias, la comunicación se perfora y el clima laboral se vuelve tóxico. Y así es muy difícil organizar las voluntades de las personas para ir todos por un objetivo común.

Hay una realidad y es que el liderazgo tiene una cuota de poder y el poder en general suele resultar atractivo para muchos. Pero, por el otro lado, el poder trae como consecuencia la “rendición de cuentas”, es decir, la responsabilidad que eso implica.

“Esa responsabilidad es una carga que si no está bien manejada, atenta contra muchos valores que hemos descubierto post pandemia que necesitamos para darle un propósito, como el bienestar y el equilibrio entre la vida profesional y laboral”, resaltó.

¿A todos les interesa el liderazgo? Según el presidente de ManpowerGroup Argentina, a muchos jóvenes “no les interesa el liderazgo”. Hay un concepto que cambió en la actualidad, advirtió: hace unos años era algo a lo que todos aspiraban; hoy, no.

Contrariamente a lo que se imagina, un líder que no tiene poder es un líder en situación de comodidad, explicó Guastini. Es uno que mira para el otro lado y no se hace responsable de los errores, si es que los hay, porque considera que “no tiene el suficiente poder”.

El desafío de los líderes

“El desafío de los líderes es asumir esta idea de que tenemos dos grandes misiones: por un lado tenemos una responsabilidad objetiva con relación a la empresa (los resultados y/o la sustentabilidad de la organización) y, por el otro lado, hay una enorme responsabilidad respecto de la gente que tenemos a nuestro cargo”, agregó.

“La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué huella le estamos dejando a esa persona? Cuando esa persona se vaya de la empresa, ¿qué pensará de mí esa persona? ¿Qué aprendizaje le di?”, concluyó.