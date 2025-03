Tim Draper: “El bitcoin será la moneda global y el dólar se extinguirá”

El bitcoin y el ecosistema emprendedor argentino son dos de los temas que más apasionan a Tim Draper. Para el inversor estrella de Silicon Valley, más temprano que tarde, la moneda digital terminará reemplazando al dólar en el mundo. Y nuestro país ocupará un papel relevante en este proceso de recambio global, ya que el bitcoin es un instrumento ideal para mercados de alta volatilidad como el argentino.

El mercado local no es terreno desconocido para el inversor que hizo gran parte de su fortuna apoyando a firmas como Hotmail, Skype y Tesla. En la Argentina, su fondo Draper Cygnus apostó (y ganó) invirtiendo en proyectos que terminaron convirtiéndose en unicornios como Auth0 y Satellogic, y ahora quiere repetir la historia con sus nuevas fichas locales: Stamm (biotech), Lemon (fintech), Menta (soluciones de pago), Oneinfinite (soluciones de pago cripto), Silo Real (agrotech), Satellites on Fire (detección de incendios) o Calice (biología digital).

De paso por Buenos Aires, en una entrevista con LA NACION Draper cuenta cómo elige los negocios para invertir, explica por qué la inteligencia artificial no representa un apocalipsis para el mundo del trabajo y no duda en hacer público su respaldo a las figuras de Javier Milei y de Donald Trump.

–¿Cuáles son sus expectativas para Latinoamérica, y específicamente para la Argentina?

–Muchas cosas empezaron para mí en la Argentina. Yo ya era un gran tenedor de bitcoins, cuando conocí a Sebastián Serrano, de Ripio. Sebastián se acercó a la aceleradora de startups que tiene mi hijo Adams, llamada Boost, y me contó que su familia amasó tres veces una fortuna y las tres veces perdió todo por la manipulación de divisas. Yo le dije que el bitcoin es muy volátil y le pregunté si realmente quería meterse en esto. Y me contestó: “Ah, pero eso no es nada comparado con la volatilidad del peso en la Argentina”. Eso me quedó muy grabado. Y pensé: ¡Guau! La gente realmente necesita esto. Gente de países donde la moneda es una veleta que oscila de un lado al otro con el viento, y ahora resulta que todo el mundo lo necesita. Creo que el bitcoin será la moneda global, y que nos hará dar un salto antropológico hacia adelante. El mundo se enriquecerá, porque se trata de una moneda abierta, transparente y global.

–¿Cree que el bitcoin está ayudando a los países a ser más libres?

–El bitcoin es una moneda. Una reserva de valor reconocida en todo el mundo. Y es transparente, global y lleva un registro perfecto. Es segura. Es mejor que las monedas fiduciarias, que están sujetas a caprichos políticos. Y como bien saben en la Argentina, están atadas a los bancos, que están liderados por personas que pueden ser hackeadas. El blockchain de bitcoin nunca fue hackeado. ¿Podría serlo? Sí. Pero mi banco sí fue hackeado, y perdí dinero. Pero nunca perdí mis bitcoins. Y toco madera… Así que es simplemente una mejor moneda. Va a ser mejor para el mundo. Es ideal para un mundo de fronteras abiertas. Ahora que los límites geográficos significan cada día menos, los bitcoins van a ser cada vez más importantes. O sea, ahora mismo, con la apertura de internet, todos nos comunicamos. El mundo se abrió. El bitcoin asustó a algunas instituciones. Y por eso esas fronteras se cerraron por un tiempo. Pero creo que esa es la cruda realidad del león moribundo. Ahora ya estamos todos interconectados. Hoy puedo hacer negocios con cualquier persona del mundo. Veo locales de Starbucks en cada esquina, en todas partes del mundo. Todos estamos completamente interconectados. Y haga lo que haga, ningún presidente puede frenar eso. Por eso pienso que incluso la gente de Corea del Norte está conectada con todos nosotros de una forma u otra. Y no importa tampoco que ese líder o presidente intente controlar a todos. Para eso está el acceso a internet. Ahí está, y todos estamos interconectados. Y bitcoin es la moneda que permite que todos operemos bajo la misma plataforma.

–¿Cuánto dinero ya tiene invertido en bitcoin?

–Puedo contar un poco de esa historia. Invertí U$250.000 en Coin Lab. Y luego invertí otros U$250.000 que se suponía que era para comprar bitcoin, cuando cotizaba a US$6. Y me dijeron: “Te lo puedo conseguir por 4″. Yo dije: “Genial”. Me dijeron: “Vamos a minarlo”. Pero entonces todo salió mal. Al final conseguimos algo de bitcoins, pero todo fue almacenado en la plataforma Mt.Gox, así que perdimos todo lo que habíamos invertido. Y fue entonces cuando empecé a investigar el tema a fondo y pensé: “¡Guau! Esto va a ser muy interesante”. Porque bitcoin no había desaparecido, a pesar de que la mayor plataforma de la moneda se había robado todo nuestro dinero. Y pensé: “La gente realmente necesita esto”. Y fue entonces cuando me di cuenta, gracias a Sebastián, de lo importante que era. Y también de que el bitcoin es simplemente mágico para el envío de remesas, para pagarle a personas del extranjero que no tienen cuenta bancaria, para bancarizarlos y que puedan formar parte de la economía global. Porque bitcoin no es solo para narcotraficantes y traficantes de armas. De hecho, no solo no es para ellos, sino que los están agarrando a todos, porque bitcoin mantiene registros perfectos en su blockchain, y empresas como Arkham pueden identificar a los individuos detrás de esos registros. Así que realmente lo está cambiando todo. Está abriendo un mundo de grandes posibilidades.

–Hay muchas proyecciones sobre el valor de bitcoin, ¿cuál es su pronóstico para fin de este año?

–Yo hablé de una paridad de 250.000 con el dólar. Pero creo que ya no se debe tomar como parámetro al dólar. No es justo porque, con el tiempo, el dólar quedará obsoleto, se extinguirá como el mamut. Yo creo que se extinguirá por completo. Y lo estamos viendo suceder. Ocurre muy lentamente. Esas cosas tardan mucho en producirse. Pero yo creo que ya no deberíamos comparar el bitcoin con el dólar porque tarde o temprano cuando me hagan esa pregunta, yo voy a decir “infinito”, porque el dólar ya no valdrá nada. Así que creo que deberíamos empezar por equiparar su precio con el de una docena de huevos. Así de novedoso es el bitcoin. ¿A cuánto está el bitcoin? Bueno, creo que una docena de huevos actualmente cuesta alrededor de un dólar. Aunque tenemos escasez de huevos por la gripe aviar. Pero digamos que cuesta un dólar, ¿de acuerdo? O sea que hoy un bitcoin vale 88.000 docenas de huevos. O sea que puede ser 250.000 docenas de huevos. Creo que necesitamos una nueva referencia para comparar.

El impacto de la IA

–¿Cómo impactará la inteligencia artificial en la educación?

–La IA está cambiando el negocio del capital riesgo. Hoy estamos usando la IA para el flujo de transacciones. Monitoreamos un conjunto de 250.000 empresas, y elegimos cinco a la semana en función de lo que busca la IA. También usamos la IA para entrevistar a emprendedores. Usamos IA para grabar las entrevistas y luego las transcribimos. Pero esa transcripción es un registro que podemos consultar en cualquier momento. Y en el video mismo se pueden evaluar las emociones del candidato, su veracidad, por ejemplo, si están mintiendo o si sienten pasión por lo que hacen. De hecho, estamos usando la IA de muchas maneras diferentes, así que con el tiempo tendré que dejar el negocio. La IA está cambiando el capital de riesgo, y muchos pensarán, ¡que nunca cambie el capital de riesgo! Pero miren, hoy hasta tenemos vehículos autónomos. Se está usando la IA para tareas de plomería. Se usa la IA para neurocirugía. Se usa la IA para todo tipo de cosas. Así que hay que entusiasmarse. Va a ser realmente maravilloso, y nuestro mundo funcionará mucho mejor y más fluido. La gente tiene miedo a perder su trabajo. Pero no perdimos todos nuestros trabajos cuando el auto sustituyó al caballo. Solo fue el látigo que hizo mover los carruajes, porque los fabricantes de carruajes tuvieron que convertirse en mecánicos de autos. Y algo parecido es lo que va a pasar ahora.

–Tiene otro proyecto que es realmente original, en el que invirtió, una startup que quiere resucitar al mamut.

–¡Es fantástico! Se llama Colossal Bioscience y busca resucitar al mamut lanudo y al tigre diente de sable. Y de hecho ya tienen un ratón lanudo. También creo que en el proceso hasta llegar al mamut lanudo se van a producir grandes descubrimientos. Es igual que cuando Elon Musk dijo: “Vamos a Marte”. Y entonces todos esos grandes científicos se unen a Elon Musk, y en ese camino a Marte también se hacen muchos otros avances en materia espacial. Así que, ese es el gran objetivo, y así es como vamos a alcanzarlo. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer sobre la marcha. Cada gran empresa del mundo tuvo un punto de inflexión. Empezó haciendo una cosa y luego pasó a otra. Puede terminar siendo, por ejemplo, el punto de partida para un gran centro médico. Puede terminar siendo, simplemente, algo divertido de hacer.

–¿Cómo elige dónde invertir?

–Mi enfoque está basado en tres cosas. Primero, ¿quién controla el mercado? Si el mercado está demasiado concentrado, y hay unos monopolios que ofrecen mal servicio a precios altos, me gustaría participar. Segundo, ¿cuáles son las tecnologías que pueden interrumpir esos mercados? Tercero, las personas. ¿Quiénes son los emprendedores y qué pasión tienen por lo que están haciendo? El último factor es clave. Yo invierto solo si veo que tienen una pasión verdadera, que sienten que lo que están haciendo es su misión en la vida.

–En su vida profesional, ¿cuál es el balance entre el éxito y el fracaso?

–Hay que saber cómo fracasar. Y saber que cada fracaso te acerca al éxito. En nuestra universidad Draper tenemos un lema que dice: “Fracasaré una y otra vez hasta tener éxito”. Yo siento que eso tiene mucho que ver con lo que ha sido mi vida profesional. Si no fracasás, no aprendés. Y no aprenderás lo suficiente como para tener éxito. Cada fracaso es un paso más hacia el éxito.

–¿Qué le diría a los emprendedores de todo el mundo si tuviera que resumir su vida en un tuit?

–Soy un capitalista de riesgo global. Me encanta lo que hago y creo en el capitalismo como el mejor camino hacia el progreso. El éxito está en seguir adelante, a pesar de los fracasos, porque todo es una cuestión de tiempo.

Respaldo político

Tim Draper no esconde sus preferencias políticas y señala su apoyo tanto a Javier Milei como a Donald Trump. “Estoy muy entusiasmado con Milei. Cuando habló en Davos, hizo sonar una alerta global. En un mundo que se está volviendo cada vez más socialista y woke, alguien como él, que defiende el capitalismo, tiene un impacto significativo. Creo que ese mensaje resonó, no solo en Argentina, sino en todo el mundo”, concluye.

–¿Qué opina sobre la investigación judicial a Milei por la promoción de $Libra, una meme coin?

–Me encanta un líder como Milei dispuesto a correr riesgos. Las meme coins son una idea nueva. Y aunque no todo salga bien, creo que un presidente tiene la libertad de probar cosas nuevas. Es un ejemplo de innovación que, aunque no siempre tenga éxito, genera nuevas posibilidades.

–¿Y sobre el regreso de Donald Trump a la presidencia?

–Trump ha aprendido mucho durante su primer mandato y después, al estar fuera del poder. Ahora, con Elon Musk a su lado, alguien muy conocido por haber reformado y revivido completamente Twitter, por salvar la Tierra con Tesla, por ayudarnos a salir de la Tierra con SpaceX. Ese hombre es un regalo de los dioses. No es lo que suele escucharse, pero lo es. Es extraordinario. Y lo que ha hecho es extraordinario. Así que los dos realmente lo han logrado. Creo que van a hacer de Estados Unidos un gran lugar para invertir. Y el mundo ya lo está entendiendo. Durante muchos años nosotros salimos a explorar el mundo en busca de emprendedores fuera de Estados Unidos porque en Estados Unidos había una especie de socialismo progresista, y creo que fue una mala experiencia de rumbo, y no fue bueno para la innovación ni para la economía. Así que buscábamos emprendedores en otros lugares. Y ahora empiezo a pensar si no debería volver a mirar a Estados Unidos, pero todos los inversores están haciendo lo mismo. Así que acá estoy de vuelta en Argentina, por si acaso.

