Premian a mujeres líderes por iniciativas que generan impacto en la comunidad

A pesar del caos de tránsito generado por el clásico Argentina-Brasil que dificultó la llegada de los invitados, con momentos emotivos, mucho glam y la presencia de “agentes de cambio”, el Malba fue el escenario de la entrega del premio Mujeres por Más, organizado por la iniciativa Pollera Pantalón (PoPa). Se acercaron más de 300 personas a un recinto que estuvo a sala llena, con líderes empresariales, funcionarios de los distintos niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil.

Cuatro emprendedoras resultaron las ganadoras en la cuarta edición del galardón que distingue el trabajo de mujeres que generan un impacto positivo en sus comunidades. Hubo premios en efectivo para apoyar cada uno de los emprendimientos, además de asistencia técnica para avanzar en acuerdos con empresas, capacitaciones para mejorar procesos y oportunidades de networking. Todos los casos reflejan sensibilidad al entorno y también mucho trabajo para lograr los objetivos.

Se reconoció desde la creación de empleo y comunidad para jóvenes neurodiversos, con el emprendimiento gastronómico llamado Alamesa, hasta el acompañamiento de proyectos laborales en barrios vulnerables que realiza la asociación Construyendo. También se distinguió a Jaeee, una red que combate el antisemitismo y a Antom.la, un fondo que invierte en startups y emprendimientos que utilizan la tecnología para aportar soluciones a la crisis climática.

“PoPa es una asociación civil que nació en 2018 para potenciar el liderazgo de las mujeres, visibilizar proyectos y también para escuchar de primera mano lo que está pasando en el mundo”, cuenta a LA NACION Marina Rosso Siverino, presidenta de la organización. “Tenemos este evento importante de premiación, con eje en la educación e inclusión, innovación y tecnología, ciudadanía, más otro eje que tiene que ver con la coyuntura”, agrega. Este año estuvo relacionado con la tolerancia y el respeto, motivado por “el contexto mundial”.

La cultura woke y el discurso del Gobierno

La opinión de Rosso Siverino sobre el combate del Gobierno a lo que llama “la cultura woke” es que “es una reacción a lo que sucedió, ya que hay gente que se fue para el otro lado”. Y añadió: “Yo no creo personalmente en los fundamentalismos, porque los extremos son malos. Soy ingeniera y nunca he sentido en mi carrera que se me considere menos por ser mujer. Sí vi, a medida que uno madura, que llegás a posiciones de liderazgo y estás sola, cuando la mitad de los consumidores son mujeres. Entonces algo está pasando. Creo que es importante visibilizarlo con acciones concretas. Nuestro Presidente podrá hablar de la cultura woke pero tiene un jefe y es mujer. Yo, como ingeniera, me guío por los hechos”.

Las premiadas

En la categoría Tolerancia y Respeto, Carolina Zang fue reconocida por su labor al frente de Jaeee, una red que combate el antisemitismo y promueve la educación y sensibilidad en el ámbito profesional. “Su compromiso por la diversidad la ha posicionado como una figura inspiradora en el ámbito legal y empresarial”, sostuvieron durante su presentación. “Soy orgullosamente judía”, dijo Zang, al recibir el premio que apoyó Sancor Seguros.

El premio Educación e Inclusión fue otorgado a Alejandra Ferrari, quien lidera Alamesa, un restaurante que brinda oportunidades de empleo a 38 jóvenes con neurodiversidad. Ferrari utiliza la gastronomía como un medio para fomentar la inclusión y el crecimiento personal del staff. La abogada Clara Muzzio, actual vicejefa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entregó el premio y dijo que es la “mamá de un bebé con síndrome de Down”, e hizo un llamado a que se organicen almuerzos de trabajo en Alamesa, algo que ella hace todos los viernes. Contó con el sponsoreo de Banco Comafi. Fue también muy aplaudido Nacho, uno de los integrantes de Alamesa, al que se vio muy contento y emocionado.

En la categoría Formación Ciudadana se premió a las fundadoras de Construyendo, Mariana Apella, Nathalie Sielecki y Silvina Pueyrredón. A través de su emprendimiento, acompañan proyectos socio-productivos en barrios vulnerables de Buenos Aires, generando trabajo y desarrollo. Es una iniciativa filantrópica que transforma oficios en negocios sustentables y en el video que se mostró en el Malba se pudieron ver distintas variantes en materia de producción, todas de con mucha calidad y muy buenas perspectivas de ventas. El premio tuvo el apoyo de la Fundación Norma y Leo Werthein.

Por último, en Tecnología e Innovación, Elvira Museri fue reconocida por su labor como cofundadora de Antom.la, fondo que invierte en startups y emprendimientos que utilizan la tecnología para aportar soluciones a la crisis climática. Están comprometidos con el desarrollo del ecosistema de emprendimientos climáticos, llamados “climatech”, en Latinoamérica. Entregó el galardón Martín Cabrales.

El premio a la Trayectoria este año correspondió a Fabiana Ricagno, abogada, empresaria y fundadora de la Iniciativa Pollera Pantalón. También tiene dos libros publicados, el más reciente es una novela titulada Que quede entre nosotros.

La organización también realiza misiones coordinadas con las embajadas. “Vamos a visitar distintos países. Por ejemplo, fuimos a Finlandia para analizar cómo está organizada la educación, también a la India, la mayor democracia en el mundo, y allí firmamos acuerdos con las cámaras de comercio, porque hay empresarias entre nuestros miembros”, concluye la presidenta de PoPa.

