Robótica, vocación y pensamiento crítico: el modelo educativo de una escuela pública que marca la diferencia

La historia de la Escuela Técnica N°6 es también la de una alianza singular. Hace 20 años que Ternium –compañía productora de aceros planos del Grupo Techint– mantiene con la escuela un trabajo conjunto que combina inversión sostenida en infraestructura y laboratorios, innovación pedagógica, capacitaciones, certificaciones internacionales y alumnos que hacen prácticas profesionalizantes en industrias competitivas. Un modelo de articulación público-privada que, lejos de la retórica, se traduce en resultados tangibles: mejores aprendizajes, más oportunidades y una comunidad fortalecida.

En San Nicolás, provincia de Buenos Aires, esta escuela técnica pública rompe la estadística de la educación argentina. En una provincia donde, según pruebas Aprender 2022, apenas uno de cada diez estudiantes alcanza niveles satisfactorios en matemática, en la Escuela Técnica N°6 el 69% de los alumnos logra ese nivel. En lengua, el porcentaje asciende al 91%, vs. 42% en la población general de la Provincia de Buenos Aires. Estos resultados se sostienen en el tiempo y reflejan un modelo educativo que marca la diferencia: la combinación del programa Gen Técnico Roberto Rocca con una comunidad educativa de fuerte pertenencia y vocación por la mejora continua.

La explicación del éxito: dos décadas de inversión y crecimiento

En veinte años, Ternium destinó más de US$ 5 millones a infraestructura y equipamiento educativo y a construir una relación de confianza y compromiso con la mejora educativa con la EEST N°6. El edificio –de más de 4.700 metros cuadrados– exhibe hoy sus aulas amplias, salas de reunión, laboratorios, comedor con mobiliario y SUM de 1.550 metros cuadrados.

La escuela cuenta además con uno de los laboratorios de robótica más modernos del país en una institución pública. La obra más reciente, inaugurada este mes, sumó tres nuevos laboratorios de electrónica, espacios de dirección y la refuncionalización de baños y áreas comunes, con una inversión adicional de US$ 380.000.

Estudiantes trabajan en uno de los nuevos talleres de electrónica.

El laboratorio de robótica inaugurado por Ternium en 2020. roman lassalle

Capacitación en matemática, una de las claves

La EEST N°6 forma parte de Gen Técnico Roberto Rocca, una iniciativa educativa del Grupo Techint que desde 2006 busca desarrollar el talento técnico en escuelas secundarias públicas cercanas a sus operaciones y preparar a los estudiantes para los desafíos de la industria 4.0.

Belén Bessaguet, directora de la institución, junto a estudiantes.

Uno de sus ejes es la capacitación docente en matemática, una de las materias más críticas del sistema educativo. El programa propone una nueva relación con la matemática escolar: pasar de la mera operatividad a la comprensión funcional del pensamiento matemático. El enfoque apunta a que los docentes identifiquen las dificultades de cada alumno y construyan estrategias personalizadas de acompañamiento.

Además, la escuela trabaja con foco en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y con el Aprendizaje Basado en Proyectos para estimular a los estudiantes a aprender de forma activa a través de proyectos autónomos que buscan resolver problemas del entorno y fomenten el pensamiento emprendedor. El resultado se nota no solo en los puntajes, sino también en el entusiasmo con el que los estudiantes encaran sus trabajos.

“Cada uno de nuestros estudiantes representa una oportunidad para construir un futuro mejor, desde el conocimiento, la empatía y el compromiso. Formamos personas conscientes de su entorno, con la convicción de que es posible generar cambios positivos”, sostiene Belén Bessaguet, directora de la institución desde el 2024.

Docente durante 13 años antes de asumir la dirección, Bessaguet es técnica en electrónica –egresada de la misma escuela que hoy conduce– e ingeniera industrial por la UTN. Al igual que muchos de sus alumnos, realizó prácticas profesionalizantes en Ternium. Su vocación por lo técnico, que la llevó a dedicarse a la docencia y a potenciar el “gen técnico”, es uno de los rasgos distintivos que tiene la Escuela Técnica N°6. “Nuestros alumnos y alumnas son distintos, tienen una energía y voluntad para hacer que otros no tienen”, asegura.

Así lo demuestra Valentino Pettazi, que en su paso por la escuela diseñó junto a otros compañeros el proyecto Athion, un dispositivo que motoriza sillas de ruedas. “Es muy importante aprovechar el tiempo que pasamos en la escuela. No solo ir a ‘cumplir horario’, ya que los proyectos más importantes surgen cuando uno se involucra y aprovecha los recursos humanos y técnicos que aquí tenemos”, comenta Valentino. Hoy trabaja en la Secretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de la Municipalidad de San Nicolás desarrollando proyectos de inteligencia artificial.

Su compañero, Juan Cruz Petazzi desarrolló Neuroflex, una prótesis transfemoral de bajo costo que luego perfeccionó en la UTN (universidad en la que hoy cursa), donde ganó un concurso de innovación organizado por esa casa de estudios y la Fundación ILAN.

Las mejoras en infraestructura y los modelos de aprendizaje permitieron un crecimiento sostenido de la matrícula en un 38% entre 2012 y 2025, aunque la escuela mantiene cupos limitados para preservar su calidad académica.

Un modelo replicable

El caso de la EEST N°6 de San Nicolás demuestra que la educación técnica puede ser un puente entre la escuela y el mundo laboral, y que la cooperación entre lo público y lo privado potencia lo mejor de ambos mundos.

“Es un paso más en un plan de largo plazo que iniciamos hace 20 años y que apunta no solo a remodelar la infraestructura de esta escuela tan cercana a la historia de nuestra empresa. Además de crear espacios atractivos que despierten la curiosidad de los chicos, buscamos generar planes de capacitación para docentes y prácticas profesionalizantes para los alumnos”, destacó Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, durante la ceremonia de inauguración de la última obra el pasado 8 de octubre. Y concluyó: “Estamos en el camino correcto, basado en el círculo virtuoso que da la integración entre industria y escuela. Esa interrelación permanente nos lleva a la mejora continua”.

Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, en la inauguración de la última obra.

Hoy el programa Gen Técnico Roberto Rocca de Ternium alcanza también a las Escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2 y Nº 3, el Instituto Fray Luis Beltrán de San Nicolás, y la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 de Villa Ramallo.

Allí donde se combinan recursos, liderazgo, vocación y mirada de largo plazo, la ecuación cierra: los alumnos aprenden más, los docentes se fortalecen y la comunidad crece. Quizás ese sea el mayor logro de esta historia: mostrar que, cuando se trabaja en conjunto, el futuro deja de ser una promesa y empieza a tomar forma en el aula. El desafío es continuar escalando estos modelos de articulación entre escuelas e industrias.

