Se acercan las fiestas: Baron B lanzó un espumante ultra premium

A dos meses del brindis de fin de año, el espumante Baron B dio a conocer la primera edición de su etiqueta Baron B Héritage. Luego de 13 años sin realizar anuncios en el mercado, la marca perteneciente a la extensa familia que conforma Chandon & Moët anunció este miércoles la llegada de una nueva botella que contará con un volumen limitado y que apunta al segmento ultra premium de consumidores.

Se trata de un assemblage de diferentes años, alturas y viñedos, que tomó dos años de desarrollo de producto. “La gran diferencia con el resto de las etiquetas que tenemos en el mercado es que se toman vinos de reserva que tenemos en la bodega para hacer un espumante único. Se trata de un homenaje al baron Bertrand de Ladoucette, quien dio origen a la marca. Creo que este lanzamiento refleja su pensamiento del espumante, esto de guardar las mejores añadas para que, cuando tengas lo mejor de cada cosecha, hacer un producto nuevo”, sostuvo Gustavo Perosio, director general de Moët Hennessy Argentina, en diálogo con LA NACION.

En esta primera edición del Baron B Héritage, la compañía se basó en tres añadas diferentes que transmitan “la conquista de las alturas”. Bajo esa premisa, el espumante contiene el sabor proveniente de pequeños lotes de tres fincas de altura: el Caicayén (a 1250 metros de altura, en Gualtallary), Cepas del Plata (a 1500 metros sobre el nivel del mar, en la zona de El Peral) y El Espinillo (a 1650 metros, también en Gualtallary).

Cada año se lanzará un assemblage diferente. En este caso, un 18% proveniente de la añada 2001 de la Finca Caicayén, un 40% de la cosecha 2011 del Clos de la Finca Cepas del Plata y el 42% restante de la cosecha 2015 de la Finca El Espinillo. En las próximas edición de Baron B Héritage, un equipo de enólogos decidirá la composición y momento de presentación.

El Baron B Extra Brut salió al mercado interno en el año 1970. Desde aquel entonces, recién en el año 1997 la marca añadió a su portfolio de productos al Baron B Brut Rose, el primer ‘millésimé’ (espumante con añada) de la Argentina. Un año más tarde, en 1998, apareció en las góndolas la variedad Brut Nature, también ‘millésimé’. La última novedad que había presentado la empresa fue en 2019 con 100 ème Anniversaire Baron Bertrand, aunque se trató de una edición limitada en conmemoración del 100° aniversario del nacimiento del baron.

A diferencia de las tres etiquetas que existen actualmente en el mercado, que rondan entre los $1800 y $2400, el Baron B Héritage apunta a un segmento ultra premium. A partir de este miércoles 20 de octubre, el espumante se ofrece en las principales vinotecas del país a un valor de $5400.

Los desafíos que aún quedan: escasez hídrica y de producto

El lanzamiento del producto se da a la par que se recompone la noche, los encuentros y celebraciones. El año pasado, durante la crisis por la pandemia de coronavirus, la industria de las burbujas sufrió una gran crisis de ventas. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, durante 2020 los vinos espumosos se comercializaron un 14,4% menos frente al 2019, lo que lo consagró “el peor año de la última década”.

Sin embargo, desde Moët Hennessy aseguran que no registraron números en rojo. A pesar del cierre de bares y restaurantes, la baja fue compensada con el consumo hogareño. Los clientes se inclinaron por aquellos espumosos en formatos más chicos, de 187 ml y 375 ml.

“Nuestro consumo fue parecido al de 2019. Sucede que los volúmenes de Baron B no son grandes, más bien tenemos un nicho de consumidores muy fieles que nos siguieron consumiendo en pandemia. También se explica porque Baron B, como todo producto de lujo, tiene escasez. Nadie tiene mucho stock de nuestras botellas, siempre están al límite, por eso no hemos sufrido caídas”, explicó Perosio.

Para el ejecutivo, el desafío más grande que hoy enfrenta la marca es la falta de producto. Cada año pueden producir una cantidad de botellas determinadas, que depende del suelo mendocino. “El volumen se basa de acuerdo a la cantidad de materia prima que tengas. Si te da para hacer un Baron B, lo hacés. Otros años, puede que no puedas. La tierra, los viñedos, son los que determinan cuánto vamos a producir”, remarcó.

Otro de los desafíos que está encarando la industria vitivinícola es la escasez de agua. Como consecuencia del cambio climático, en los últimos diez años la región viene sufriendo una disminución del caudal de sus ríos y pocas nevadas. Este año el Departamento General de Irrigación (DGI) de la provincia de Mendoza indicó que es la peor situación hídrica en los últimos 33 años, con un 30% menos de agua que el promedio histórico.

“Estamos haciendo foco en el recurso hídrico. Establecimos el riego de precisión y todos los años contratamos cinco agrónomos para medir la necesidad de las plantas, así regamos de acuerdo a lo que necesiten en ese momento. También estudiar el rendimiento, cada suelo contiene una cierta cantidad de agua, entonces no es solo regar, sino que el agua no se vaya a la profundidad y que las plantas no lo aprovechen. Estamos con esa obsesión, porque estamos en años muy difíciles y cada vez van a ser peores”, cerraron.